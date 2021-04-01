Thursday, 1 April 2021, 17:41 HKT/SGT Share: 宁旻：「路虽远行则将至，事虽难做则必成」 联想控股（3396.HK）2020全年业绩多赚7% 逆势回升

香港, 2021年4月1日 - (亚太商讯) - 据香港信报财经新闻报告，2020年度业绩期已近尾声，去年的「黑天鹅」新冠疫情和整体宏观环境因素使得市场对于各行业都降低了预期，但越是如此，有些公司的全年业绩数据亦给了市场一剂强心针，比如腾讯（700.HK），小米(1810.HK)，再比如联想控股（3396.HK），尤其是继公司在上半年发布盈利预警之后，其2020年度业绩全面回暖，如果单看下半年的业绩，实现了同比近250%的高增长；而纵观全年，公司收入同比增长7%至人民币4,175.67亿元，归母净利润同比增长7%至人民币38.68亿元。



联想控股CEO李蓬形容此次业绩是「在上半年受到疫情影响的背景下，公司下半年各业务板块奋起直追的结果。」他表示：「报告期内，战略投资业务主动调整经营策略，聚焦核心业务并推动上市进程，特别是核心资产联泓新科顺利登陆资本市场；同时控制风险，加速资源回流，为未来发展布局奠定良好基础，财务投资继续保持优异表现，实现良好利润贡献与现金回流。」



战略投资稳健经营 核心业务持续发展

联想集团被李蓬喻为「化危为机的典型代表」，受疫情影响严重，联想集团主动调配资源，实现了全球供应链上下游的无缝对接，保证了全球工厂生产经营稳定。同时，疫情使得在线办公、居家娱乐和居家学习等社交活动居家化趋势的兴起，导致了IT设备需求呈爆发式增长。报告期内，IT板块的收入同比上升8%至人民币3849.92亿元，归母净利增长30%至人民币20.93亿元。联想牢牢占据了全球PC市场冠军宝座。



而作为联想控股于先进制造与专业服务板块打造的支柱资产，联泓新科于去年底登陆深交所，报告期内积极应对疫情挑战，运营效率持续优化，保证了公司稳定运行，各项指标持续向好，贡献了净利润同比提升21%至6.55亿元的出色业绩。据悉，未来联泓新科将继续坚持「创新驱动+运营提升」，在若干新材料细分领域形成领先产业集群。不难看出，上市以来联泓新科持续走高的股价，也一定程度上反映出市场对于公司未来发展的信心。同样拉动此版块整体业绩增长的还有东航物流，在疫情期间保障了国内防疫物资的调配和国际供应链安全，同时受益于航空运价全年保持高位2020年业绩同比录得大幅增长。值得一提的是，东航物流的A股IPO申请已于2021年3月11日过会。



持续优化资产组合 后疫情时代相关板块反弹可期

联想控股并没有被大环境掣肘而止步不前，而是按照既定战略持续优化存量资产。譬如金融服务板块在面对更为复杂的外部环境和行业挑战的同时，被投企业积极应对，控制风险并夯实业务基础。去年，抗疫第一股圣湘生物的上市获得市场广泛关注，作为投资人之一，正奇金融持续践行「投贷联动」的模式也逐步展现成果，加上圣湘，正奇在报告期内共有5家被投企业成功上市，不仅如此，所投科美诊断和工大高科均已成功过会，令人期待其2021年在资本市场的表现。此外，联控瞄准后疫情时代大众对保险的需求，战略投资现代财险，并视其为「在保险业的重要布局」。



去年疫情对消费行业的影响显而易见，联控创新消费与服务及农业与食品相关业务正撞疫情重灾区「食」与「行」。餐饮市场需求减弱以至于大众对于进口海产品安全的恐慌，再譬如疫情使得学校长期停课，大众出行欲望减弱，口腔科亦不能开门营业等等，所波及范围甚广。公告称：「联想控股加大对被投企业的全方位支持，提升经营业绩，并重点关注风险管理，利用多种手段确保企业的经营安全」。疫情期间，三育教育着手业务转型，新的战略定位为学前教育领域平台型综合服务商；佳沃集团调整业务重点，加大对水果业务的流通；拜博口腔亦将诊断推行至在线等等，体现出联控尽全力对冲相关板块受疫情的负面影响。而根据国家统计局数据， 2021年1-2月消费、投资、进出口均出现大幅反弹，同比增速均超30%，以上两个板块未来的业绩表现值得期待。



李蓬更表示「公司将进一步聚焦核心业务，加速资源回流」，这亦不难理解，报告期内公司完成了苏州信托的退出，此外2021年一季度，公司还顺利退出神州租车和PIC，这三个项目给联想控股累计实现了超过人民币40亿元的现金回流，在纷繁复杂的市况下，稳健的资金储备相信会为公司的未来发展奠定一个更为坚实的基础。



财务投资一如既往贡献优异表现 新募资金进展顺利

2020年疫情的愁云惨淡弥漫至资本市场，自去年初债券收益率、石油和股票价格暴跌，万亿美元的资产均在寻求避险，疫情加剧了资本市场的波动。但2020年联想控股财务投资板块因为「采取更为谨慎的投资策略」并「大力推动多家被投企业上市」，实现归属于本公司权益持有人净利润人民币24.39亿元，同比增长169%，此外也给公司贡献了良好的现金回流，三只基金（联想之星、君联资本、弘毅投资）2020年累计实现了超过人民币40亿元的现金回流。



下图更清晰地展现了财务投资板块三支基金的各项情况（截至2020年12月31日）：

名称：君联资本

类型：私募股权投资

管理基金数：25

管理资金规模：>500亿元

重点摘要：报告期内，募集基金总额人民币45.24亿元，累计完成51项新项目投资，全部或部分退出项目44个，创造了良好的现金收益。11家所投企业上市



名称：联想之星

类型：天使投资

管理基金数：7

管理资金规模：>30亿元

重点摘要：报告期内，2家企业挂牌上市，投资项目超过20个，在管项目超过50个发生下轮融资，14个项目实现退出。四期人民币基金已完成最终交割，四期美元基金已完成第二轮交割



名称：弘毅投资

类型：投资管理

管理基金数：13

管理资金规模：>800亿元

重点摘要：报告期内，不动产第三期基金完成两轮募集；弘毅创投一期基金完成最终交割，募集总规模1.3亿美元。新投及原有项目追加投资有序推进，在管企业实现上市，项目退出较活跃。



成绩来之不易 积极探索科技、医疗领域布局

今年亦是联想控股创始人柳传志自2019年底退休以后，交棒新任管理层团队的第一个全年业绩，被问及对未来的展望，联想控股董事长宁旻则表示：「路虽远行则将至，事虽难做则必成。」



「十四五规划大力倡导的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局给了联想控股这样既有国内业务，又有国际布局的企业新的发展空间，无论是5G、人工智能，还是大数据、新基建，也给了联想控股在新行业中新的发展机遇。」宁旻说道。



2020年联想控股通过特有的双轮驱动业务模式战略入股富瀚微就是很好的例证，对于联想控股而言，「成功将基金投资项目转变为联想控股在科技领域的战略性投资项目，为我们打造了布局高科技领域的新范式。」值得留意的是，联想控股财务投资旗下各基金平台累计投资了超千家企业，而很多都集中在高科技领域，相信在项目培育、业务联动、资金支持和资源共享等方面，将迸发出相当大的潜能与价值提升空间。



面对新的机遇，宁旻亦有信心，「联想控股作为一家植根中国、放眼全球的多元化投资控股公司，拥有深厚的积淀，包括良好的品牌和市场形象、对中国科技和实业的深刻理解、优质的资产组合及价值创造能力、特有的管理理念和企业文化等、保障企业长期稳定发展的股东结构、市场化的激励和约束机制等。这些厚重的底蕴，让我们在面对困难和挑战时，能够依然保持必胜的信念。」







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