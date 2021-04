Thursday, 1 April 2021, 14:12 HKT/SGT Share: 哈尔滨银行:持续提升中俄金融领域影响力 积极支持中小微企业抗击疫情

香港, 2021年4月1日 - (亚太商讯) - 2021年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。经年深耕对俄金融特色业务的哈尔滨银行在此领域持续领先国内同业,并在2020年取得多项突破,市场影响力进一步提升。2020年,一场新冠肺炎疫情改变了世界。疫情发生后,哈尔滨银行积极响应国家政策,践行社会责任,在涉农、小微企业、民生领域不断加大金融支持力度,为加快企业复工复产注入金融暖流。



对俄特色业务蓄力发展 中俄金融市场影响力进一步提升



哈尔滨银行始终将对俄金融作为全行战略之一,集团充分发挥对俄金融资源优势,在对俄金融领域继续保持境内同业领先水平。2015年,集团作为中方发起人及主席单位,联合俄罗斯联邦储蓄银行发起的首个中俄金融机构交流平台-中俄金融联盟,联盟致力完善中俄跨境金融合作机制,升级跨境金融合作模式,增强两国金融机构在大型跨境产业项目方面的参与度,同时促进对俄金融服务的创新提高,进一步提升中俄金融市场服务层次和影响力;2019年,中俄双方首次共同发布的《第八次中俄财长对话联合声明》中,第十条内容为「中俄双方欢迎中俄金融联盟为中俄项目合作提供融资支持,推动中俄跨境金融合作。」充分体现中俄双方官方对该联盟工作的高度认可。截至2020年底,联盟成员数量已由初始35家发展至73家。



报告期内,集团牵头组织的中俄金融联盟成员以俄罗斯第二大私营银行-莫斯科信贷银行为借款人的跨境人民币银团借款实现全额提款,款项用于支持「一带一路」项下中俄经贸往来;与俄罗斯商业银行开展卢布存放同业业务合作,拓宽了集团与俄联邦系统重要性银行及主流商业银行的合作范围、丰富了卢布资金配置渠道。不仅如此,集团还在中俄金融联盟俄方主席单位、俄联邦最大国有商业银行-联邦储蓄银行建立了欧元结算账户,打通了对俄欧元结算直通管道,与10余家中俄金融联盟俄方成员单位签署了20余项业务合作协议。



值得一提的是,2020年,集团成功获得CIPS(人民币跨境支付系统)直接参加行资格,通过CIPS直接参加行资质,成为境内继上海银行、江苏银行之后第三家获此资格的城市商业银行,加快中俄跨境结算「去美元化」进程。同时,集团对俄线上清结算产品种类不断丰富,并加快推进与俄罗斯世界卡管道的全面合作,成为境内首家获得俄罗斯世界卡境内商标使用许可的银行。



报告期内,集团进一步助力黑龙江自贸试验区发展,率先开通黑龙江省首条对俄卢布现钞陆路跨境调运管道;率先推出卢布T+1/T+2结售汇、卢布远期、卢布择期等特色汇率避险产品,搭建了对俄企业「一站式」综合金融服务平台,全面提升对俄金融服务能力。疫情期间,集团还发挥对俄金融优势,全力帮助外贸企业对抗疫情影响、及时复工复产复市。



截至2020年12月31日,集团对俄银行同业授信总额折合人民币约80亿元,拥有俄罗斯账户行24家,对俄本外币清结算网络覆盖俄罗斯全境,为中俄金融合作的发展发挥了重要作用。下一步,哈尔滨银行将继续以国家政策为导向,持续发挥对俄业务特色优势,全力助推对俄跨境人民币业务的快速发展。



持续提升普惠金融服务能力 加大疫情期间支持力度



2020年,哈尔滨银行积极应对疫情冲击,坚持「客户中心化」原则,以小额信贷战略为指引,加快推进科技金融应用和数字化转型,持续提升普惠金融服务能力,加大特殊时期对中小微企业、疫情防控保障企业、涉农及其他重点行业领域的金融支持力度。截至2020年12月31日,小额信贷余额占全行客户贷款总额63.8%,为人民币1791.206亿元,彰显「有温度、有情怀」的银行形象,品牌影响力进一步提升。在美国《环球金融》杂志的2020年度「中国之星」评选中,获得「最佳中小企业服务银行」奖。



2020年初疫情爆发期间,集团在疫情防控工作启动的第一时间,向黑龙江省内四家定点医院捐款人民币500万元。对受疫情影响较大的行业、企业和个人,通过利率优惠、灵活展期、调整分期还款计划、逾期利率减免以及提供专项信贷额度等措施,并支持重点防疫企业、保障春耕农户生产、纾解企业还款压力、确保民生服务需求等多个角度支持防疫抗疫,推出「小微抗疫贷」「稳企稳岗基金担保贷」专属融资产品,成功发行黑龙江省首笔疫情防控专项同业存单,为中小微企业排忧解难,积极支持中小企业复工复产。报告期内,哈尔滨银行通过各种方式向实体经济减费让利超过人民币9亿元。截至报告期末,普惠小微贷款余额人民币420.93亿元,较年初增加47.26亿元。



报告期内,哈尔滨银行坚持以数字化普惠金融为核心,持续推动零售金融业务转型,巩固养老客群,培育年轻客群,高度关注疫情防控背景下的小区居民金融需求的特殊性,其暖心增值服务获得市场的良好回报。截至2020年12月31日,哈尔滨银行零售存款客户超过1365万户,较去年同期增长近50万户,其中个人金融资产(本外币合计)超过人民币5万元的零售客户超过85万户,同比增长超过10万户;零售存款本外币合计总额为人民币2793.314亿元,较上年末增加497.720亿元,增幅为21.7%。根据中国人民银行哈尔滨中心支行统计,报告期末,哈尔滨分行零售存款余额占据当地市场份额18.9%,连续两年排名区域市场第一,零售存款增量连续三年保持区域市场第一。理财客户数量亦稳步增长,截至报告期末达到94.58万户,较上年末增长16.12%。



未来,哈尔滨银行将继续秉持「普惠金融,和谐共富」的经营理念,践行「有温度、有情怀」的银行责任与担当,主动防控风险、稳健经营,为客户提供更加精准、高效的金融服务,支持实体经济发展,关注民生金融服务需求,为社会贡献更大的力量。





