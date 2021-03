国银租赁公布二零二零年全年业绩

香港, 2021年3月31日 - (亚太商讯) - 国银金融租赁股份有限公司(股份代号:1606.HK;简称“国银租赁”或“公司”,连同其附属公司统称“集团”)公布截至二零二零年十二月三十一日止年度(“报告期内”)之经审核综合业绩。



业绩亮点

截至二零二零年十二月三十一日止年度:

-- 资产总额达人民币3,033亿元,同比增长16.08%;

-- 营业收入为人民币193.29亿元,同比增长5.37%;

-- 净利润达人民币32.68亿元,同比增长11.24%;

-- 新增业务投放人民币1,044亿元,同比增长11.96%;

-- 平均权益回报率为12.50%,较去年上升0.72个百分点;

-- 不良资产率为0.80%,较去年下降0.09个百分点。



报告期内,公司总资产首次突破人民币3,000亿元,达人民币3,033亿元,同比增长16.08%;营业收入为人民币193.29亿元,同比增长5.37%;净利润人民币32.68亿元,同比增长11.24%;平均权益回报率为12.50%,较去年上升0.72个百分点;新增业务投放人民币1,044亿元,同比增长11.96%;不良资产率0.80%,较去年下降0.09个百分点。国银租赁顶住新冠疫情的严重冲击,在扎实做好疫情防控的前提下,狠抓经营管理,年度经营业绩逆势再上台阶,实现高质量发展。



报告期内,国银租赁主动服务构建新发展格局,积极支持实体经济,着力构建“以客户为中心”的业务发展模式,继续聚焦航空、船舶、新能源、环保、基建等优势领域,加大资金投放力度,经营成果再创佳绩。全年新增业务投放人民币1,044亿元,在金融租赁行业中率先实现全年投放超千亿元,较2019 年增长11.96%。同时,公司继续强化自身平台业务能力和财务状况,维持标普A、惠誉A+及穆迪A1的高水准信用复评。



航空业务方面,尽管竞争环境依旧激烈,得益于规模效应及集团优势,通过与飞机制造商的紧密合作,公司迅速调整自身订单以适应行业前景的变化。报告期内,公司航空租赁业务系统推进5年规划编制,稳步开展业务投放以及到期飞机续转租等业务,成功出售18架飞机,机队结构进一步优化。2020年,公司与20家客户就77架飞机签署了新租赁合同。



公司适时启动船舶租赁业务系统的建设,强化对航运市场发展态势的跟踪研究,建立经营租赁资产质量评估体系和船舶价值评估模型,研究经营租赁业务预授信机制,极大提高了船舶业务板块的管理水平和专业化能力,进一步规范了船舶租赁业务,特别是船舶经营租赁业务的运作。全年交付船舶32艘,主流船型占比进一步提升。



基础设施租赁业务方面,公司积极支持长江经济带、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域,服务区域协调发展。此外,公司加强新能源项目开发,不断提升新能源发电领域专业化程度,积极践行绿色金融发展要求。



公司坚守职能定位,主动贴近市场,加强存量资产管理,优化增量资源配置,完善各项管理流程及制度,有效推动普惠金融业务持续健康发展。同时,公司大力推动普惠金融业务数字化转型,进一步强化业务全流程的精细化管理,为实现普惠金融业务数字化管理奠定坚实基础。全年投放人民币179亿元,同比增长14%,在租设备超过4.1万台,服务中小微企业接近1.3万户。



履行社会责任 践行企业担当

报告期内,公司累计为50余个受疫情影响较大的重点项目、约4,000个普惠金融客户提供租金顺延、变更还租计划等支持,缓解企业资金压力。公司还加大与国内船企合作,全力支持船企复工复产,全年接收19艘新造船舶,价值620百万美元;签署8艘新造船合同,项目金额400百万美元,践行了国有金融企业的社会责任。



拓阔资产交易渠道 强化内管风控体系

国银租赁主动跟踪趋势变化,强化融资节奏和期限调度,人民币和美元综合成本同比大幅下降,继续保持行业领先,并成功发行700百万美元二级资本债,开创了租赁公司行业先河。



与此同时,公司在内部管理方面落实稳健经营要求,加强资源统筹调度,探索构建数字化租赁公司。公司还持续完善全面风险管理体系,强化重点行业风险排查和管控,加大风险及不良项目化解力度。



展望未来,国银租赁表示:“2021年,公司将密切关注相关政策动向,布局疫后经济发展机会,发挥在航空、船舶、普惠金融、基础设施等专业板块的先发优势,在服务国家重大战略目标的同时兼顾企业经营目标;进一步完善研究分析体系,增强对市场竞争的态势感知,创新业务发展模式,不断提高专业化发展能力;坚持‘以客户为中心’,优化流程制度,进一步提升服务效率;强化信息化平台建设和数字赋能租赁业务,全面提升公司业务响应效率,充分挖掘大数据价值,加快数字化发展,努力实现‘十四五’开好局起好步。”



关于国银金融租赁股份有限公司

国银金融租赁股份有限公司(股份代号:1606.HK;简称“国银租赁”)是中国银保监会监管的全国性非银行金融机构,是境内第一家上市的金融租赁公司,是国家开发银行唯一的租赁业务平台及上市平台。公司租赁资产及业务合作伙伴遍及全球 40 余个国家和地区。公司享有较高国际信用评级,穆迪 A1、标普 A 及惠誉 A+。国银租赁成立于 1984 年,是中国租赁行业的开创者和领导者,及中国首批成立的租赁公司。国银租赁秉承引领中国租赁、服务实体经济的使命,致力于为航空、基础设施、船舶、普惠金融、新能源和高端装备制造等领域的优质客户提供综合性的租赁服务。



