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来源 Legend Holdings 联想控股2020年收入及归母净利双升7% 战略聚焦核心业务 稳健经营锐意突破

香港, 2021年3月31日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（3396.HK）于2021年3月31日公布截至2020年12月31日止（「报告期」）经审核的全年业绩。2020年，公司收入为人民币4,175.67亿元，同比上升7%；归属于权益持有人应占净利润为人民币38.68亿元，同比上升7%。报告期内，新冠疫情虽对公司上半年生产经营带来诸多不利影响，但通过采取措施积极应对，下半年归母净利润实现了243%的同比增长。



「2020年不确定性加剧，联想控股在有效抗击疫情的同时，稳步前行，开拓进取，达成全年目标。」联想控股执行董事、首席执行官李蓬先生表示：「报告期内，战略投资业务主动调整经营策略，聚焦核心业务并推动上市进程，特别是核心资产联泓新科顺利登陆资本市场；同时控制风险，加速资源回流，为未来发展布局奠定良好基础，财务投资继续保持优异表现，实现良好利润贡献与现金回流。此外，公司特有的『双轮驱动』业务模式再造投资新案例，打造了布局高科技领域的新范式。2021年是中国十四五规划开局之年，联想控股将充分结合内外部环境变化，积极推动并动态调整战略，为股东和社会持续创造价值。」



战略投资稳健经营，「双轮驱动」再添新案例

作为联想控股的业务基本盘，公司战略投资业务历经疫情考验，全年稳健经营，并于危机中谋求新机遇。同时，公司通过「双轮驱动」战略入股富瀚微，布局高科技专业赛道。



联想集团是化危为机的典型代表，保证了全球工厂生产经营稳定，为抗疫做出突出贡献，并凭借自身强大的全球化供应链管理能力和生产制造能力，充分发挥中国供应链的优势，把握机遇，销售收入连续两个季度创历史新高，保持全球PC第一位置；在向服务转型方面也取得突破，新业务收入占比快速提升。2021年1月12日，联想集团公告称将通过发行CDR登陆国内科创板。报告期内，IT板块的收入同比上升8%至人民币3849.92亿元，归母净利润同比上升30%至人民币20.93亿元。



先进制造与专业服务板块在报告期内实现收入同比上升5%至人民币62.30亿元，归母净利润同比增长61%至人民币7.66亿元。联泓新科全年业绩出色，积极克服疫情带来的挑战，在保证公司稳定运行，各项指标持续向好的同时，在新领域不断突破，产品结构进一步优化，研发创新取得积极进展，全年实现净利润同比增长21%至人民币6.55亿元，创历史新高。东航物流作为国内航空货运龙头企业，为全球防疫抗灾、复工复产做出重大贡献，同时把握机遇，拓展新客户与新市场，2020年业绩录得大幅增长，也为后续全面提升服务能力提前布局，奠定了基础。



公司加大了对金融服务板块被投企业的全方位投后管理与增值服务，积极调整经营策略，提升对实体经济优质客户的服务力度，在风控方面采取更为审慎的策略，报告期内实现收入人民币77.67亿元，归母净利润人民币18.74亿元，总体实现稳健经营。卢森堡国际银行业务表现良好，已经初步形成四地联动的国际化业务网络。正奇金融进一步完善风控体系，确保业务基本盘稳定，同时继续践行「投贷联动」模式，成果逐步显现，共五家被投企业上市，两家成功过会；报告期内实现净利润同比增长140%至人民币5.21亿元。新项目投资拓展方面，报告期内公司完成对现代财险的投资，成为在保险业的重要布局。



佳沃集团虽受到疫情冲击，但通过降本增效，局面已经开始逐步改善，报告期内，农业与食品板块录得收入人民币170.37亿元。鑫荣懋确保全年收入保持快速增长，并成功引入战略投资方。华文食品在深交所顺利完成首次公开发行。对于创新消费与服务板块而言，疫情带来严重影响，联想控股与板块内企业共克时艰，减轻疫情冲击，报告期内录得收入人民币7.39亿元。三育教育积极探索多层次办园模式，着手业务转型，新的战略定位为学前教育领域平台型综合服务商。德济医院营业收入同比增长19%。



「战略投资+财务投资」双轮驱动一直是联想控股特有的业务模式，在此之前已通过该模式发掘数个行业领军企业，获得了丰厚回报。报告期内，公司通过双轮驱动战略性入股富瀚微，成功将基金投资项目转变为科技领域的战略性投资项目，进一步布局高科技领域。富瀚微是中国领先的芯片设计开发企业，积累了一系列自主核心技术，且始终保持高比例研发投入。未来，联想控股将充分利用自身产业资源和优势，与富瀚微一起深入合作，推动长期发展。



财务投资持续表现优异，实现良好利润贡献及现金回流

2020年，资本市场波动加剧，财务投资采取更为谨慎的投资策略，积极把握政策调整红利，大力推动被投企业上市，超15家登陆资本市场，另有多家成功过会。2020年，财务投资板块归母净利同比增长169%至人民币24.39亿元，三只基金报告期内累计实现现金回流超过人民币40亿元。



君联资本是中国领先的私募股权投资机构，截至2020年12月31日，共管理基金25只，规模超人民币500亿元。报告期内，募集基金总额人民币45.24亿元；累计完成51个新项目投资，全部或部分退出项目44个，创造了良好的现金收益；在管企业有11家上市。此外，2021年2月亦有四家被投企业上市，至此，君联资本共有84家投资企业成功上市（不含新三板企业个数）。2021年，君联资本计划新募集人民币六期基金，并完成医疗人民币三期基金的最终募集，同时将加强推动在管基金的项目退出，为投资人创造良好的投资回报和资金回流。



联想之星是中国领先的天使投资机构，截至2020年12月31日，共管理七只基金，规模超人民币30亿元，累计投资境内外项目超过280个。报告期内，2家企业挂牌上市，投资项目超过20个，在管项目有超过50个发生下轮融资，14个实现退出。截至2020年12月31日，四期人民币基金已完成最终交割，四期美元基金已完成第二轮交割。



投资管理机构弘毅投资，截至2020年12月31日，主要管理13期基金，总规模超人民币800亿元。报告期内，弘毅投资不动产三期基金完成两轮募集；弘毅创投一期基金完成最终交割，募集总规模1.3亿美元；弘毅远方管理五只公募基金。报告期内，新投及原有项目追加投资均有序推进，投管方面亦有在管企业实现上市，项目退出较活跃，贡献了持续稳定的现金回款。



战略聚焦核心业务，积极推动被投企业上市

2020年，联想控股在积极推动旗下企业上市方面又取得了新成果。联泓新科于2020年末登陆深交所，它是联想控股从零开始，通过资金和资源投入、管理和文化赋能，成功培育起的又一家行业领先企业，并在2017年帮助其引入战略投资者国科控股。联泓新科的发展历程说明了联想控股产业报国的初心与决心，更用实践证明了公司利用自身优势打造支柱业务的能力，也为中国科技成果转化和产业规模化发展提供了示范意义。以联泓新科目前股价计算，它为联想控股带来了超百亿价值提升。2021年3月11日，东航物流作为央企首批混改试点企业，成功通过发审会，将在不久之后登陆A股。



战略聚焦核心业务是联想控股发展战略的重要内容之一。报告期内，公司已完成退出苏州信托，2021年一季度顺利退出神州租车和Pension Insurance Corporation Group Limited。至此，3个项目给联想控股累计实现超过人民币40亿元的现金回流，为公司未来发展布局奠定了良好的资金基础。



「科技」引领发展，提升整体资产活力

环球经济全面复苏仍未到来，各种不确定性和内外部挑战依然存在。联想控股将充分结合环境变化，制定并动态调整未来发展规划，持续提升现有业务竞争力，巩固和发展支柱型资产，夯实基本盘；在战略投资持续优化行业及资产布局的同时，财务投资保持一定体量的投入；以「科技」为引擎，引领公司未来发展，充分发挥「双轮驱动」的独特优势，在科技、医疗等领域探索布局，提升公司整体资产活力。



联想控股董事长、执行董事宁旻先生表示：「2020年是新一届管理层上任后的开局之年，全体联想人不畏挑战迎难而上，交出了满意答卷。联想控股作为一家植根中国、放眼全球的多元化投资控股公司，经过多年发展与打磨，形成了深厚积淀：良好的品牌和市场形象、对中国科技和实业的深刻理解、优质的资产组合及价值创造能力、特有的管理理念和企业文化、保障企业长期稳定发展的股东结构、市场化的激励和约束机制等。内外部挑战依然严峻，通往愿景之路任重道远，但展望未来，我们仍充满信心。十四五规划大力倡导的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局给了我们新的发展空间，无论是5G、人工智能，还是大数据、新基建，都带来新行业的发展机遇。联想控股将始终坚持产业报国初心，稳中求进，聚焦存量资产优化提升，探索新赛道布局，积极履行社会责任，开创合作共赢的未来。」



关于联想控股股份有限公司

联想控股是中国领先的大型多元化投资控股公司，拥有「战略投资+财务投资」双轮驱动的独特业务模式，通过价值创造和价值发现，构建并管控优秀且有高潜力的投资组合，推动公司价值的持续成长。战略投资以长期持有为目的，聚焦于战略方向购建和优化投资组合，打造支柱型业务，业务分布于IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及先进制造与专业服务五大领域；财务投资以财务回报为导向，选择合适的产品与目标组合投资，业务以天使投资、风险投资、私募股权投资为核心，打造出完整的财务投资产业链。基于对经济与企业的深刻理解，联想控股总结并形成了颇具特色的投资理念与管理体系，并通过前瞻性布局、清晰的投资策略以及持续的增值服务，在若干领域打造了一批有影响力的优秀企业。





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