Wednesday, 31 March 2021, 14:46 HKT/SGT Share: 百融云创今日登陆港股,用技术诠释核心竞争力

香港, 2021年3月31日 - (亚太商讯) - 近年来,从互联网到云计算,再到AI金融,技术不断变革,AI金融是人工智能技术与金融创新深度结合的产物。目前此行业优秀的企业虽然有很多,但是今日正式在香港交易所主板挂牌上市的百融云创却格外引人瞩目。在是次公开发售中,百融云创受到投资者的热捧,获得了香港公开发售超150倍超额认购,国际发售36.3倍超额认购的好成绩,并最终以招股价上限31.80港元定价。



强大的数据分析及产品开发实力 提升客户决策能力



百融云创是中国领先的独立AI技术平台,公司聚焦人工智能、云计算、SaaS领域等前沿技术的金融场景应用,拥有强大的AI大数据分析能力及敏捷的产品开发能力是市场青睐百融云创的主要原因之一。公司的数据技术平台提供多种模块化产品,可轻松通过标准化API进行调配并集成于客户的IT基础架构及工作流程。公司将多个模块及定制模型进行整合,为客户提供定制化的端到端解决方案。公司还开发出强大的智能云原生技术平台。公司的数据分析产品及云原生解决方案可助金融服务供货商客户提升其决策能力,加强营销及分销,从而实现精准营销和投放。



市场份额持续提升 客户群全面覆盖金融各个领域



在强大的技术及领先的服务能力的驱动下,公司获取了较大的市场份额。招股书显示,于2020年9月30日,公司在中国累计为逾4,200名金融服务供货商客户提供服务,包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。



百融云创还形成一个「数据—分析—产品」的良性业务模式循环,以大量的数据卷标及数据分析能力协助持续产品及服务创新,让公司持续丰富核心数据库并改善数据分析能力,帮助公司获得营运杠杆及较高的收入,从而产生稳定的现金流。



业绩增长迅速 营收在行业内独占鳌头



强大的数据分析能力和良好的运营,也给百融云创带来了业绩上的增长。招股书数据显示,2017-2019年,公司实现收入分别为人民币3.54亿元、8.58亿元及12.62亿元。2020年上半年,公司顶住疫情压力,实现收入7.64亿元,超出市场普遍预期。扣除优先股公允价值变动等影响,2017-2020年公司调整后分别为亏损8320万元、亏损160万元、盈利1310万元及盈利8000万元左右。与明源云、有赞等相比,公司的盈利能力确定性极高,业绩增长进入快车道,前景可期。



值得注意的是,百融云创股东方包括国新控股、中金公司、高瓴资本、红杉等知名机构。此次IPO,公司共引入三名基石投资者:Cederberg、中国结构调整基金及Franchise Fund LP。国新控股是国资委旗下第三家国有资产经营公司,主要从事国有资产经营与管理的企业化操作平台,包括对战略性新兴产业以及关系国家安全和国民经济命脉的其他产业进行辅助性投资等。中国结构调整基金是受国务院国资委委托,由央企中国诚通牵头成立的中国最大规模的私募股权投资基金,规模达到3500亿元,服务于国有企业布局优化、结构调整及高质量发展。Cederberg为欧洲长线基金,业绩稳健。此外,百融云创此前经历过多次融资,高瓴参与3次,并且高瓴、红杉同时出现在pre-IPO投资实属罕见,足以显示众多机构对于百融云创发展前景的强烈看好,也为公司未来股价的表现打下了坚实基础。



未来,随着中国金融服务持续扩张,金融机构在提高效率及业务增长等方面的需求将不断增加。百融云创技术实力深厚、明星股东云集,业绩增长已步入快车道,具备中小投资者长期持股的条件,公司此番上市或将享受到估值溢价的机会,值得期待。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network