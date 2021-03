Tuesday, 30 March 2021, 23:42 HKT/SGT Share:

来源 Tianyun International Holding Limited 天韵国际公布2020年全年业绩 纯利接近1.5亿元人民币

推出自家品牌能量饮品

迎接集团新一轮的快速发展周期

香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司(「天韵国际」及其附属公司统称「集团」,股份代号 : 6836.HK)公布截至2020年12月31 日止年度(「年」)之全年业绩。



年内,新冠肺炎疫情对环球经济造成重大冲击,由于疫情防控需要,企业的生产经营活动受限。随着中国内地的疫情于第二季度已得到有效控制,生产活动相继恢复,中国的经济活动进入后疫情发展阶段。作为食品饮料型的快速消费品企业,尽管疫情为经营环境带来不确定性,集团于2020年仍然保持相当的收入和盈利,财政状况保持稳健。截至2020年12月31日,集团录得收益约为人民币850.3百万元,纯利达人民币149.1百万元及每股基本盈利(以港元计)为0.179港元。



重点推出「享派Shiok Party」果汁维生素运动饮料系列

面对发展潜力巨大的功能饮料市场,集团经过两年的研发工作之后,于2020年11月重点启动以运动健康为理念的全新自家品牌「享派Shiok Party」果汁维生素运动饮料系列。根据国际研究机构的权威数据,中国功能饮料行业规模已近人民币千亿级,其中能量饮料细分赛道的近5年复合年增长率高达15%,饮用场景和消费群体不断扩大,未来发展空间广阔。「享派Shiok Party」系列饮料不含人工合成咖啡因,不添加防腐剂,采用天然健康原料,配方乃响应都市人对健康食品的要求,适合所有人群,以功能性、口味、全新的产品和品牌形象迎合消费者的需求,加速布局国内功能饮料市场,进一步增加集团的竞争力及收益。新的饮料产品也符合集团进一步将产品及品牌组合更多样化的战略,从而减少了特定水果产品季节性变化带来的影响。



加工水果产品业务继续蓬勃发展

年内,以自家品牌销售的加工水果产品及饮料产品的收益约为人民币469.4百万元,占总收益的55.2%,是集团收入的最大业务分部。另外,来自以原厂委托制造代工方式出售的加工水果产品销售于年内占总收益的35.4%,继续成为本集团总收益的重要部分,录得收益约为人民币301.0百万元。



面对消费的新常态,集团通过多渠道的营销活动以提高品牌知名度,开拓具有潜力的销售网络,踊跃与热门在线直播品牌和在线销售平台合作,扩大产品销售渠道以应对不断变化的市场需求。年内,集团积极配合不同主题及节日推出促销活动,参与业内知名的产品展览及推介会,凭借天然优质的食品饮料以及多样化的包装形式,获得良好的市场反响,并带动产品的销售。截至2020年12月31日,集团自家品牌产品销售覆盖全国27个省份、直辖市及自治区,包括大润发、永旺和京客隆连锁超市等地区知名连锁卖场和超市。同时,集团不断改进产品生产工艺技术,采用符合年轻一代喜好的全新包装,以满足消费者尝新意愿及对多元化水果产品和饮料的需求。集团旗下自家品牌「天同时代」、「缤果时代」以及「果小懒」等自家品牌陆续推出新款产品。



集团的OEM业务继续成为集团稳定的收入来源,业务覆盖五大洲的知名国际品牌,集团的产品的最终出口地区较为分散,有效减低过于集中少数市场的风险。在全球疫情持续扩散的背景下,预计海外市场对入口中国制造的各种加工水果及罐头产品需求依然庞大,集团将继续抓紧机遇,在海外市场如日本、英国、欧洲、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、东南亚等地区发掘更多商机,扩大OEM业务的版图。



提供多元化的优质水果

集团于年内,继续将一小部分新鲜水果原材料出售给新鲜水果批发商。截至2020年12月31日,新鲜水果销售及其他所得收益录得约人民币79.9百万元。集团将继续积极寻找拥有新鲜水果国内外销售渠道及新鲜水果相关的中国驰名品牌的地区商业合作伙伴,以增加国内外不同产地的鲜果原料的销售,加工及互换流通,为广大消费者提供更丰富及多元化的优质水果。



产能逐步释放

集团不断完善生产设施以提高自动化程度和生产效率。集团位于山东的新建5号和6号生产车间项目的建设工程已全面启动,并预期于2021年年底前开始投入使用,整体产能将逐步释放及进一步提升。此外,集团于湖北的生产基地于年内继续进行设施改造及产能提升,有效增加集团的饮料产品及现有加工水果产品的产能,同时亦便利集团于中国中部就我们自有品牌产品的仓储及运输作出安排,及发展亚热带地区的新类别的水果产品。此外,集团预期就新饮料产品2021年的年度设计产能将不少于5万吨。



积极寻找并购与战略合作机会 加速拓展热带气候区业务

集团一直积极寻找并购及战略合作的机会,期望以此丰富现有业务,扩展业务网络,发掘更多新技术、新产品发明及新的市场契机,强化集团的整体竞争力。年内,集团已成功将由目前集中于各类加工水果产品扩大至饮料领域,其中自家品牌「享派Shiok Party」维生素运动饮料系列的首款产品已于年内成功推出,多种特色及口味的运动饮料产品将陆续登场。集团也将继续关注其他国内及国外并购及战略合作的机会,加速在热带气候区建立水果食品及饮料的新加工生产基地,以配合集团内生性增长及实现更长远发展。



屡获殊荣 品牌价值和影响力获高度认可

年内,集团连续四年入选中国品牌价值评价榜单,品牌价值首次突破15亿元人民币的门坎。此外,集团荣获由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,显示集团的研发创新能力得到高度认可。同时,根据世界权威的市场调研调制解调器构欧睿国际(Euromonitor International)近期对中国加工水果及蔬菜市场细分行业的分析,天韵国际为此行业的领先企业,集团的各项认证及殊荣均印证市场对我们出众的品牌价值和影响力给予高度认可,亦反映集团自家品牌产品的市场占有率和消费者认同度都在稳步上升。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示:「 2020年是集团于香港联合交易所上市五周年的里程碑,尽管过去一年宏观环境充满挑战,全球都面临严峻考验, 但集团业务仍然实现高质量发展,品牌价值及规模等多项关键指针持续提升,产品及品牌组合更多样化。2021年是中国经济的「十四五」开局之年,预计中国经济抗压韧性和发展活力强劲,经济持续复苏将带动消费者信心回升,将为集团未来发展创造更多新的机遇。集团将继续发展已具竞争优势的核心业务,研发及推出更多新产品,集团更多口味的果汁维生素运动饮料系列产品及其他特色饮品,将会在日后陆续推出,加上山东及湖北生产基地新产能的释放都将成为集团未来的增长动力。同时,集团将积极推进并购及战略合作的策略,加速在热带气候区建立水果食品及饮料的新加工生产基地,更好迎接集团新一轮的快速发展周期,为持份者和股东创造长期发展的最大价值。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司(「本公司」集团「统称(及其附属公司)」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品,(ii) 生产及销售饮料产品及(iii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品,作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一,时刻紧贴严 格的国际生产标准,并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品(高级)、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证,集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时,在国内,集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业,供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016 年起,集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可, 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格,成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017 年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及成为山东省临沂市荣获「2017 年度临沂市市长质量奖」荣誉的综合食品生产销售企业。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018 年也荣获中国国家知识产权局颁发「发明专利证书」。



欲了解更多集团详情,请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com









