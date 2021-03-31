中基长寿科学公布2020全年业绩



香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 中基长寿科学集团有限公司（「中基长寿科学」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0767.HK）欣然宣布其截至2020年12月31日止年度（「回顾年内」）的经审核之综合全年业绩。



集团过去主要从事借贷、证券及其他投资、金融及投资咨询，以及物业投资业务。全球人口老化，保健品及长寿产品需求大增。集团已洞悉长寿科学医疗板块之巨大潜力，近年于该板块投入丰富资源进行布局，并于回顾年内成功转型，将业务延伸至Nicotinamide Mononucleotide（NMN）长寿生物制品的研制及销售，并取得突破性进展。与此同时，集团于细胞及基因疗法及先进医疗等领域进行布局，矢志打造领先的长寿科学生态系统平台。



回顾年内，集团业绩仍以原有借贷、证券及其他投资，以及金融及投资咨询业务作主导。受2019冠状病毒病（「新冠肺炎」或「疫情」）及投资情绪低迷等不利因素影响，加上市场尚未从贸易保护主义及地缘政治局势紧张之不利影响中恢复，集团于回顾年内之收益约为80,022,000港元（2019年：145,846,000港元）。然而，由于集团成功追讨截至2019年12月31日止年度已计提拨备之若干债项，年内亏损大幅收窄至约10,700,000港元（2019：亏损825,969,000港元）。每股基本及摊薄亏损约为0.30港仙。



中基长寿科学董事会主席兼执行董事闫立先生表示﹕「2020年对全球而言是特殊的一年。新冠肺炎来袭，伴随而来之不稳定及急速转变的市场环境已成为新常态。然而，危机中总孕育着机会；健康议题因而备受关切，加之社会逐步迈向老龄化，延长人类寿命、提高生命质量、高端医疗等专业服务成为开启蓝海市场之秘钥。在上下勠力经营原有业务的同时，集团于回顾年内抓紧长寿科学医疗板块之巨大潜力，在各股东及全体同仁的鼎力支持下，成功实现业务的战略转型，构建出崭新长寿管理方案的发展蓝图。在健康议题的东风吹拂下，集团有望发挥先行优势，引航蓝海。」



于回顾年内，集团从多方面推进长寿科学业务的转型，不仅加大长寿科学研究的投放，亦招揽一群国际顶尖之专业生物科技医疗人才加盟，包括邀请诺贝尔生理学或医学得奖者Randy Wayne Schekman院士出任集团荣誉主席兼首席科学家，以及于先进医疗及生物科技方面拥有丰富经验之管理及行政人才加盟。此外，集团于美国加州租用3.6万平方英呎的厂房，用于NMN长寿生物制品的研发和生产。该工厂之生产线已通过美国动态药品生产管理规范（cGMP）、美国食品药品监督管理局（FDA）及美国国家卫生基金会（NSF）认证，同时拥有美国加州制药、保健品加工、有机食品加工三重证书，确保集团旗舰产品的生产及技术得到稳定的支持，旗下长寿生物制品可望为全球追求生命高质量人士提供坚实保障。



迈进2021年，集团在先进医疗检测及生命管理、细胞疗法与基因疗法研发及转化等方面进行多方面的部署。在先进医疗检测及生命管理方面，集团先后收购了两间拥有共19项细胞、健康指数及疾病检测平台之卫斯曼院士国际先进医疗检测中心以及亚洲先进医疗检测中心。细胞疗法与基因疗法研发及转化方面，集团就收购目前世界上最大的国际自体免疫细胞库与潜在卖方订立不具法律约束力谅解备忘录，旨在更好地服务市民大众之医疗需求。此外，为进一步强化科研实力和延伸业务网络，集团与生命科学领域的先行者赛默飞世尔科技（香港）有限公司建立战略合作伙伴关系，将为集团优先提供其最新生命科学技术、软件及解决方案，以促进集团于长寿科学及医疗诊断方面之发展。另外，集团亦与上海证券交易所上市之湖北美尔雅股份有限公司（股份代号：600107.SH）订立投资合作框架协议，拟于湖北省仙桃市成立合资公司，重点开展防癌早筛、长寿医学检测、细胞管理等先进医疗服务，并经销长寿膳食补充剂、提供长寿管理服务及长寿解决方案。



闫立先生总结﹕「放眼未来，董事会将致力实现『让人类健康地长寿』的愿景，带领集团发挥在长寿科学之先行优势，持续在领域发掘机遇。我们将加大力度投入资源，进行长寿科学医疗全产业链布局，亦会在全球不同渠道推出更多产品，旨在扩大集团于长寿生物制品之市场份额，致力打造长寿生物制品知名品牌。同时，我们将与各合作伙伴通力协作，共同探索集团在长寿科学的新征程，努力为人类健康作出贡献，并为股东带来长远的回报。」



关于中基长寿科学集团有限公司

中基长寿科学集团有限公司（0767.HK）主要从事长寿科学、借贷、证券及其他投资、金融及投资咨询，以及物业投资业务。凭借管理层在生物科技行业的专业知识及技术，集团近年锐意进军国内长寿科学医疗行业，以崭新的长寿管理方案实现 「让人类健康长寿」的愿景，透过长寿生物制品、细胞及基因疗法，以及先进医疗等长寿科学技术，为人类的健康作出贡献，从而建立良好声誉。



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