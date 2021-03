天能积极配合国家碳中和目标 助推经济绿色高质量发展

香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 恒生指数公司29日推出4只新指数,分别为「恒生沪深港清洁能源指数」、「恒生沪深港智能及电动车指数」、「恒生港股通高持股50指数」及「恒生A股通高持股50指数」,纳入多间中港企业。中国新能源动力电池行业的龙头企业 ── 天能动力国际有限公司(「天能动力」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:00819.HK),获纳入「恒生沪深港智能及电动车指数」。当中包括1只港股、2只H股及27只A股。港股方面有比亚迪 (1211.HK) 、赣锋锂业 (1772.HK) 及天能动力 (00819.HK) 。



3月26日,天能动力公布年度业绩,报告期内,集团实现营业额约人民币535.25亿元,较上年同期增长31.79%,股东应占溢利约人民币24.77亿元,较上年同期增长47.28%。高端环保电池是天能依托研发与工艺创新打造的密封型免维护铅蓄电池系列产品,是高稳定性、高性价比、可回收性优秀的环境友好型电池产品,应用领域涵盖电动轻型车、电动特种车、汽车起动启停、储能备用等,作为集团基石主营业务,为集团提供稳健现金流。2020年,公司高端环保电池业务继续保持高质量发展态势。高端环保电池录得营业收入约283.37亿元,销售量8397.22万kVAh,销售量同比增长16.32%。



我国本身就是世界上最大的两轮电动车出口国,产销量占到全球的90%以上,而电池是电动车最重要的配件。尤其是今年3 月份以来,受疫情影响两轮电动车的出口同样出现了高速增长,例如英国销量上涨近8 倍,法国上涨380%,西班牙增长了280%。另外,在中国由于2020 年疫情影响部分个人出行方式切换为二轮电动车以及对外卖需求增加,驱动二轮电动车销量逆势增长,2020年电动两轮车总销量同比增长23%,2019年销量约3600万辆,2020年销量约4700万辆,同时预计2020年电动两轮车保有量约3.5亿辆。公司在良好的大环境下,2020年锂电收入10.6 亿元、同比增长69%,子公司天能股份锂电销量1.69GWh,同比增长120.60%。天能动力全面布局二轮车领域,传统铅酸电池稳健,锂电池高增长,传统铅酸业务整体增长稳健、结构高增,铅价单边下行带动量利双升。疫情后铅酸销量增速放缓,二轮车市场保有量见顶、替换成为主逻辑,短期内铅酸二轮车电池年需求量维持2-3%增长,需求端共享电动车与出口增量,锂电渗透趋势显著、有望成为增长新动力。



基于优异的业绩表现和强劲的行业竞争力,天能动力获得恒生指数公司新指数的纳入。恒生沪深港智能及电动车指数目的是追踪智能驾驶和电动汽车价值链中的沪深港上市公司之表现,挑选方法为公司市值排名最高的 30 间公司会被选为成份股公司,公司收入中至少 40%合计来自于智能及电动车相关的RBICS第六级子行业,如锂化合物制造、电气系统和设备制造、其他发动机和控制部件制造等。



天能动力坚持科技创新驱动绿色发展理念,形成了「铅蓄电池+锂电池」为主的绿色电池产品体系。在锂电池方面,公司积极投入锂电池技术研发及产业化项目,采用了圆柱、方形铝壳以及软包电池多轮驱动的技术路径,并已掌握多种高性能正极材料以及高安全隔膜的应用技术,通过较为全面的技术体系有效提升了锂电池产品的比能量、倍率和循环等性能。2019年11月,在中法两国元首的见证下,公司与世界500 强企业法国道达尔集团旗下帅福得(SAFT)签订合作协议,双方将整合各自在技术、生产、市场等领域的优势,聚焦于电动轻型车、电动汽车和储能解决方案领域,为中国和全球市场开发、制造和销售先进的绿色锂电产品。



前瞻行业研究院表示,在中国、欧洲、日韩、美国等主要国家大力发展全球新能源汽车的背景下,全球动力锂电池市场近年来出货量保持高速增长的趋势。据统计,2019年全球动力锂电池出货量达163.2GWh,同比增长52.5%。未来几年,随着中国新能源汽车双积分制度的实施、欧盟国家和英国加速汽车电动化,动力锂电池在新能源汽车终端的驱动下将保持高增长的趋势,预计到2025年,全球动力锂电池出货量将达669GWh,未来五年复合年均增长率达15.8%。



是次一同获纳入恒生沪深港智能及电动车指数的还有比亚迪、赣锋锂业、阳光电源等知名头部企业。也能印证天能动力的业务发展、方向和规模能和上述企业并驾齐驱,正共同为科技创新驱动绿色发展而努力。









