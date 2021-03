Tuesday, 30 March 2021, 20:30 HKT/SGT Share:

来源 Kaya Holdings Inc 大麻公司Kaya Holdings的以色列子公司获得了大麻种植和加工许可证的初步批准 该批准为Kaya农场在以色列医疗大麻的“硅谷” Green Negev上的以色列设施的开发奠定了基础

佛罗里达劳德代尔堡, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 美国第一家纵向整合大麻零售,种植和加工的上市公司Kaya Holdings,Inc.(简称“ KAYS”或“公司”)(OTCQB.KAYS)今天宣布,其以色列子公司Kaya Shalvah(Kaya Farms 以色列)已获得以色列卫生部医疗大麻部“ YAKAR”的初始许可,可开发以色列的大麻种植和加工设施。



Kaya Shalvah(以色列Kaya农场)医用大麻生产设施, 以色列,Yerucham的Green Negev Cannabis Complex(项目设计布局)。











这份初始许可证使公司获得了继续进行其计划,以便在以色列土地招标之前在以色列Yerucham的Green Negev大麻种植园开发商业规模的大麻种植加工场。 一旦公司按照以色列的所有法规开发了场地,并达到了所有必需的标准,便签发了最终的种植和加工许可证。



KAYS首席执行官Craig Frank说:“以色列一直是大麻研究的中心,由希伯来大学教授Raphael Mechoulam 博士率先,他以四氢大麻酚(THC)的突破性发现掀起了医疗性大麻革命。” 并且会见了我们希望与之合作的杰出企业家。以色列是一个有吸引力的市场,提供了进入其他市场的渠道,并靠近优良的知识库和尖端技术,这将有助于我们执行国际增长计划。 解决我们的难题,我们可以追求战略的其余要素,包括在其他重要的新兴市场中的立足点。”



Frank 继续说:“获得正式许可,在 Yerucham 开始我们计划中的设施开发,这表明我们在寻求将KAYS确立为国际大麻市场上有效竞争对手的过程中取得了进展。” “我们期望市场最终将认识到我们已经计划有前途的机会和我们稳定的执行力。我们努力使我们的价值更好地反映我们的潜力。”



Kaya Shalvah计划根据以色列标准建造其以色列设施,包括用于种植的IMC-GAP(以色列医用大麻-良好农业规范),用于生产的IMC-GMP(以色列医用大麻-良好生产规范),IMC-GSP(以色列) 医疗大麻-良好安全性规范)和IMC-GDP(以色列医疗大麻-良好分发规范)。 Kaya Holdings在以色列注册公司Kaya Shalvah中的权益由控股子公司Kaya Brands International,Inc.控制。



今年早些时候,KAYS希腊子公司Kaya Farms Greece行使了选择权,获得了其希腊合资伙伴合作伙伴Greekkannabis的50%权益。 根据Fundamental Research Corp.的数据,Kaya Farms Israel和Kaya Farms Greece项目是KAYS国际扩张的基础,旨在满足欧盟对医用大麻不断增长的需求,到2028年,该需求预计将超过1460亿美元。



按照目前的设想,这两个设施计划每年生产约600,000磅GMP认证的高级医疗级大麻,以可能出口到欧盟和其他地方。



Kaya Holdings研究报告-国际大麻公司Kaya Holdings(OTCQB:KAYS)在Fundamental Research Corp资料中获得买入评级,公允价值估计为0.89美元,突出了希腊和以色列的先发优势



要访问报告的副本,请单击此处或在浏览器中剪切并粘贴以下链接:

https://www.dropbox.com/sh/2wj4miefkqairww/AAA3uHUPWg3BmAz19rHOMCjHa?dl=0



关于Kaya Holdings,Inc.(www.kayaholdings.com )

Kaya Holdings,Inc.(OTCQB:KAYS)是一家经验丰富的,垂直于工厂的,纵向整合的合法大麻公司,旗下经营许多多数子公司,零售,种植,生产和分销优质医疗和休闲大麻产品,包括花卉,浓缩物,油和提取物,注入大麻的食品和饮料,外用药和大麻。 KAYS是一家总部位于美国的完全报告的上市公司,已在场外交易市场的OTCQB进行交易,交易代码为OTCQB:KAYS。



运营摘要

KAYS的公司结构包括以下三个全资子公司,每个子公司都响应大麻行业的各种需求和机遇:



Marijuana Holdings Americas, Inc. 拥有在美国经营的Kaya Shack™品牌的许可医疗和休闲大麻商店(www.kayashack.com)以及Kaya Farms™品牌的大麻生产和加工业务。

Kaya Brands USA, Inc. 拥有广泛的专有品牌,包括大麻提取物,油,前卷,外用剂,食品和饮料,大麻药材及相关配件。

Kaya Brands International, Inc.成立,是公司非美国业务的工具,包括在加拿大的零售特许经营以及在希腊和以色列的种植活动。



Marijuana Holdings Americas, Inc.-美国大麻业务



Kaya Shack™零售大麻商店

2014年,KAYS成为第一家拥有和经营医用大麻药房的美国上市公司。 KAYS目前经营着两家Kaya Shack™OLCC许可的大麻零售店,为俄勒冈州的合法医疗和休闲大麻市场提供服务,并且正在重新定位第三批大麻零售许可证,以作为Eugene和俄勒冈州南部大麻市场的配送中心。



Kaya Farms™

Eugene, 一家俄勒冈州室内种植,加工和制造设施:该公司在俄勒冈州尤金拥有12,000平方英尺的Kaya Farms™室内种植和生产设施,该公司将作为该公司的种植试验,方法实验,遗传研究和大麻注入产品的中心发展。根据与当前被许可方Sunstone Farms的管理协议,公司目前在此地点进行有限的业务。在成功获得和转让其他现有OLCC大麻生产和加工许可证之前,KAYS打算扩建该设施并逐步实现全面生产。



黎巴嫩,俄勒冈州的农场和温室设施:KAYS在俄勒冈州林恩县的黎巴嫩拥有26英亩的地块,该地块打算建设一个85,000平方英尺的Kaya Farms™温室种植和生产设施。迄今为止,KAYS已获得Linn County Zoning的批准,并且在OLCC许可发行后它将开始建设。该农场旨在立即发展,并为公司提供每年超过100,000磅的潜在额外生产能力,一旦从俄勒冈州出口到允许合法使用大麻的其他美国州和外国出口,就可以进行扩展。 Kaya Farms™根据《种植作业手册》以及合规性,雇佣事宜和安全性手册进行操作。



Kaya Brands USA, Inc.- 品牌与产品开发

该公司拥有超过30种大麻的遗传学数据库,并拥有许多传统和创新性大麻类别的专有品牌,包括Kaya Buddies™预卷,Really Happy Glass™大麻配件以及Kaya Gear™,与公司相关的大麻生态中心。 这些品牌目前在Kaya Shack™商店有售。



公司在开发Kumba Extracts™,Syzygy Extracts™,Pakalolo Juice Company™Soothe Topicals™,Tony Giggles Pleasure Foods™(冷冻意大利主菜),Uptown Shaman™(大麻)和Kaya Yums™( 巧克力,软糖,电源棒)品牌。 在获得我们的生产和加工许可证批准之前,KAYS计划在美国法律基础架构允许的范围内,于2020年开始实施多州计划。 这些品牌适用于所有Kaya Shack™商店,包括公司所有和特许经营的。



Kaya Brands International, Inc.- 国外大麻业务

经过六年多的严格监管,在一家上市公司的美国大麻业务中“接触工厂”,KAYS成立了子公司Kaya Brands International,Inc.(以下简称“ KBI”),以利用其经验并扩展到全球范围内的大麻 市场。 KBI当前的运营和计划包括:



Kaya Kannabis- Kaya Farms™ Greece S.A. ("Kaya Farms Greece," “希腊公司) 是KBI的全资子公司。 该公司刚刚行使了其选择权(根据先前披露的8-K申请的条款),让Kaya Farms Greece收购了希腊雅典大麻公司PC,Greecekannabis,PC的50%的股份,该公司已获得建造许可证,位于希腊雅典郊外15英亩土地上的约500,000平方英尺建筑物的设施,用于从希腊向欧洲联盟和其他地方种植,加工和出口医用级大麻。



Kaya Farms™ Israel- Kaya Shalvah LTD ("Kaya Farms Israel,",以色列公司)是KBI的全资子公司。 Kaya Farms Israel正在向以色列各个政府机构申请从以色列种植,加工和出口医用大麻的许可证。 在向以色列大麻管理局提交初次申请后,Kaya Shalvah打算提出要约,以收购以色列Greenegev一部分的以色列100杜南姆(约25英亩)土地,这是以色列政府支持的位于以色列耶鲁哈姆的大麻生态系统,即有望成为医用大麻生产和研究的硅谷。



当前设想的这两个设施(并在获得成功的融资,完成建设并获得最终必要的许可后)被配置为每年生产约600,000磅GMP认证,高级医疗级,大麻每年用于潜在出口到欧盟和其他地方的大麻。



加拿大特许经营:KAYS瞄准了加拿大(唯一在国家一级使医疗和休闲用大麻的生产,销售和使用合法化的G7国家)进行Kaya Shack™大麻商店特许经营的首次国际销售和经营,目标是通过多年的结构化推广,在加拿大各地提供75-100个Kaya Shack™大麻零售点,但要遵守许可和市场条件。 KAYS保留了位于加拿大多伦多的Garfinkle Biderman,LLP律师事务所,以准备特许经营披露文件及相关物品,以在加拿大销售Kaya Shack™大麻商店特许经营权。 KAYS计划在法规和法律允许的情况下,最终将其特许经营业务扩展到美国。



重要披露

KAYS正在根据对州和地方法律以及与大麻有关的联邦执法政策和优先事项的当前理解,计划执行其既定的业务目标。潜在的投资者和股东应注意,KAYS和MJAI在实现其商业计划的任何部分(包括但不限于种植,分销或销售大麻产品,从事上述活动或获取现有大麻的许可申请)之前,将获得法律顾问的建议大麻生产/销售业务)。就KAYS的特定活动,联邦,州或地方法律行动或联邦政府政策和/或州和地方法律的变更提供法律意见可能会对业务运营和股东价值产生不利影响。



前瞻性陈述

本新闻稿包含可能构成“前瞻性”陈述的陈述,通常包含“相信”,“估计”,“项目”,“期望”或类似陈述,这些陈述是根据私人证券诉讼的安全港条款作出的1995年《改革法案》。前瞻性陈述固有地包含风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大差异。可能导致或造成这种差异的因素包括但不限于:在市场上接受公司当前和未来的产品和服务,公司开发有效新产品并获得此类产品的监管批准,竞争性的能力。公司向美国证券交易委员会提交的定期报告中详细说明的因素,对第三方供应商的依赖以及其他风险。通过发布这些前瞻性陈述,公司不承担在本新闻发布之日后对这些陈述进行修订或更改的义务。



欲了解更多信息,请联系投资者关系:info@kayaholdings.com 或+1-561-210-7664



资料来源: Kaya Holdings Inc



