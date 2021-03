Tuesday, 30 March 2021, 16:19 HKT/SGT Share: 都市丽人业务在2020年持续复苏 第四季有明显改善

香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 中国品牌贴身衣物企业 - 都市丽人(中国)控股有限公司 (股份代号:2298) 公布截至二零二零年十二月三十一日止年度之业绩。集团于二零二零年的收入较二零一九年下降约25.1%至约人民币3,057,491,000元 (二零一九年:人民币4,081,885,000元)。公司拥有人应占亏损约人民币118,095,000元 (二零一九年:人民币1,297,812,000元)。毛利率上升至约48.8%(二零一九年:22.6%),大幅上升主要是由于二零二零年优化供应链管理、商品运营及商品企划;改善产品力、竞争力和售罄率;销售结构转变,较高毛利率的产品(例如塑身衣)之销售在二零二零年优于二零一九年;及出售已在二零一九年提取拨备的旧存货。



在二零二零年,为了改善业务表现,集团已采取多项措施,以减低上述各项的影响,并继续实施二零一九年下半年采纳的转型计划。因此,二零二零年下半年的销售已有改善:



a) 零售方面,二零二零年下半年的销售同比上升约9.3%;



b) 电子商业方面,二零二零年下半年的销售同比上升约25.5%;及



c) 二零二零年秋冬季度产品订货会于二零二零年三月举行,加盟商订货量因疫情而较少,影响了二零二零年下半年向加盟商销售的金额。



向加盟商销售方面,二零二零年下半年的销同比下跌约29.2%,但已较二零二零年上半年下跌的幅度约52.7%有所改善。



加盟商二零二零年的零售下跌约29.5%,其跌幅较向加盟商销售的跌幅约42.2%为低,反映加盟商的实际零售收入较其预期为佳。



在产品新发展方面,集团继续自快时尚性感产品转至科技、健康、舒适、高颜值和高性价比的产品,并推出更多优质高科技新产品。另外,继续加强跟各个主要电商平台,包括阿里巴巴、京东及唯品会的合作,并积极在其他电商平台发展业务。同时,加快推动在线「智慧零售」的发展,实现全渠道营销。线下零售门店方面,集团优化和调整销售及分销渠道,关闭某些开设在不合适地区的门店和录得较大亏损的门店。此外,致力加大清理旧存货的力度及加速投资数字元化转型协助营运和管理等。



集团的经营表现从二零二零年第四季度起已取得明显改善:



-- 二零二零年第四季度直营店同店可比销售上升约 7.4%;

-- 通过优化和调整销售及分销渠道后,二零二零年第四季度的销售逐渐恢复至跟二零一九年 第四季度相若的水平;

-- 二零二零年秋冬季度产品的累计售罄率同比上升约 10.0%;

-- 二零二零年毛利率有明显改善,达到约 48.8% (二零一九年: 22.6%);

-- 于二零二零年十二月三十一日,二零一九年或以前的旧存货已清理约 61.5% (以成本计算), 存货量已逐渐回复至健康水平;

-- 二零二零年经营活动所得现金流入已转为正数,达到约人民币 5.55 亿元 (二零一九年: 负人民币 2.48 亿元);

-- 集团在二零二零年第四季度起转亏为盈及二零二零年下半年已有盈利,因此二零二零年 全年的亏损较二零二零年上半年的亏损为低; 及

-- 二零二一年一月一日至三月十四日的未经审计销售表现:

销售同比上升约 40.2%;

直营店同店可比销售: 同比上升约 37.2%; 及

加盟店同店可比销售: 同比上升约 28.4%。



都市丽人主席郑耀南先生表示:「二零二零年是与众不同的一年,尽管挑战重重,但通过员工的共同努力,在这一年里仍然使都市丽人成为一家更好的公司。本集团的业务在二零二零年持续复苏,到第四季恢复了增长,作为我们的重要渠道包括直营店、加盟店、购物中心店、电商、小程序等表现突出。 二零二一的发展战略,将聚焦消费者导向、数智化转型、产销协同及投资品牌和员工这几方面,以推动长期业务增长。 二零二一年为新的三年战略计划的第一年。我们对二零二一年充满信心,并预期在全中国内实现销售增长。」







