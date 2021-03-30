Tuesday, 30 March 2021, 15:13 HKT/SGT Share: 竞争优势独特基石阵容星光熠熠 百融云创明日登陆港交所

香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 近日，集AI、SaaS、云计算概念于一身的百融云创（股份代号：6608）已完成招股，根据招股情况，百融云创受到了市场热捧，获得150倍超额认购。百融云创将于明日（3月31日）正式登陆港交所，其上市后有望进一步提升公司的市占率。



强大的研发能力 使其具备先发优势



据悉，百融云创成立于2014年，是中国领先的独立AI技术平台，主要为金融服务业提供服务。公司是第四家获批采用同股不同权结构以香港为主上市地的公司，「同股不同权」不仅有利于公司通过融资促进其发展，还可以帮助公司提高决策效率，实现公司的自主创新。



作为创新型公司，百融云创率先突破性运用人工智能，为金融机构制定风险评分算法，该算法现发展成业内领先的软件。同时，公司开发及应用市场领先的数据分析技术，包括人工智能及反欺诈引擎，运用核心数据及专有数据分析能力提供覆盖金融服务供货商的整个服务周期的产品及服务。强大的研发能力与独特的业务模式，让百融云创在行业内具备先发优势。



百融云创通过建立云原生技术平台，为客户提供定制化的端到端解决方案，满足客户瞬息万变的需求，助力客户实现数字化转型。公司研发的SaaS服务平台，提供多种模块化产品，针对不同场景进行方案设计组合，提供全周期产品及服务。公司的产品和服务嵌入金融机构客户的决策流程，产生可见的经常性收入。同时交付方式为模块化，新客户可以减少IT或系统开发成本，易于独立或组合式订阅。



财务状况持续向好 基石投资者星光熠熠



得益于强大的数据分析技术和高效的运营，公司近年来成长迅速，收入大幅增加。招股书数据显示，2017-2019年，公司实现收入分别为人民币3.54亿元、8.58亿元及12.62亿元。受疫情对于金融业的影响间接对公司的财务产生影响，截止2020年9月30日止九个月，公司实现收入为7.64亿元，但随着疫情的缓解，公司业务于2020年第四季度快速反弹，全年实现收入11.36亿元，财务状况持续向好。扣除优先股公允价值变动等影响，2017-2020年公司调整后亏损分别为8320万元、160万元、盈利1310万元及盈利8000万元左右。即使受到疫情影响，公司的营业利润不仅有明显的增长态势，还实现转亏为盈，公司已从2019年的亏损1127万元转为2020年盈利3261万元，未来可期。



过硬的专业知识、强大的研发能力与独特的竞争优势，也让百融云创获得了多家基石投资者的青睐，包括Cederberg、中国结构调整基金及Franchise Fund LP，阵容星光熠熠。其中，中国结构调整基金是目前内地规模最大的私募股权投资基金，基金总规模3500亿元，服务于国有企业布局优化、结构调整和高质量发展。百融云创此次IPO，中国结构调整基金认购5800万美元。知名基石投资者的认购，无疑是十分强有力的背书，客观上有利于公司上市后股价的稳定，还能强化公司的拓展能力。



核心客户覆盖绝大部分金融机构 未来值得期待



不仅如此，近年来，百融云创的客源持续增长并逐步成为金融服务供货商的首选。于2020年9月30日，公司在中国累计为逾4,200名金融服务供货商客户提供服务，包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。年度收入贡献超人民币30万的持牌金融机构为公司的核心客户，其数目由2017年的62家增加至2020年的237家，同时由于订阅制的SaaS付费模式，核心客户具有较高的客户粘性，公司的核心客户留存率由2019年的89%在2020年进一步提升至96%。



未来，百融云创将继续保持安全可靠、高效及可扩展的技术基础设施，持续优化公司的 “数据—分析—产品”的业务模式，不断提升产品及服务的能力及创新。公司此番上市，将有望借助资本的力量，进一步强化公司的技术优势及市场领导地位，持续扩大市场占有率，公司的未来发展值得期待。





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