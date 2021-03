Tuesday, 30 March 2021, 15:04 HKT/SGT Share: 万咖壹联(1762.HK)与vivo携手同行 流量聚焦全场景应用迎机遇

香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 2021年3月,万咖壹联荣获「vivo2020年度携手同行奖」。作为安卓平台服务商,万咖壹联与vivo已经合作了近7年,从公司成立之初到现在,一直深化与vivo的合作,深受手机厂商vivo的认可。根据国际数据公司(IDC)发布全球手机跟踪报告,从全球手机市场来看,vivo手机出货量达1.11亿台,稳居前五,是Top5手机厂商中第二保持同比正增长的国产手机厂商。在国内手机市场中,vivo 2020全年出货量达5750万台,排名第二,占据着17.7%的市场份额。万咖作为vivo营销游戏行业的合作伙伴,市场份额将随之继续保持增长。







坐拥全球3.8亿用户流量池的vivo手机媒体,在终端营销之中,拥有显著的行业地位。作为硬核联盟的运营方和官方秘书以及快应用的运营方,万咖壹联与vivo在游戏行业领域建立了稳固的发展关系,携手vivo同行,市场份额将随之继续保持增长。



3月26日,万咖壹联(1762.HK)发布2020年全年业绩报告,报告显示,万咖壹联总营收达17.27亿元,其中移动广告营收16.64亿元,网络视频分发营收5500万元,游戏联运服务产生收益人民币780万元。面对2020疫情挑战、复杂的市场竞争,万咖壹联仍然能够保持稳定的业务发展,背后离不开与手机厂商建立稳固的关系。



公司联合一众安卓智能手机制造商,共同成立了「硬核联盟」及「快应用联盟」,以接触中国最大的智能手机用户群;更借着自身专有的DAPG平台,致力向行业客户提供定制化营销服务,同时制定及执行安卓移动应用程序的统一标准,并在移动应用程序及快应用的发展方面向移动应用开发者及智能手机制造商提供支持。



万咖壹联的主营业务主要围绕安卓系统智能手机制造商展开,目前,公司已获得主流手机厂商华为、小米、OPPO、vivo的认可。基于与手机厂商的紧密关系,公司在2020年做出了卓有成效的发展,业务也保持平稳的态势。2020年,快应用已经在全球超过170个国家和地区上线,月活用户数超过5亿,月使用量超过40亿。



公司将持续投入研发开支以迭代更新,万咖壹联2020年的财报显示,公司的研发开支由2019年的45.4百万元人民币增加61.9%至2020年的73.5百万元人民币。万咖壹联不断开发新的技术支持,令公司在高速发展的移动互联网环境中时刻处于行业领先水平。手机+AIOT已经成为手机厂商发展的重要战略,这也给平台服务商的万咖壹联带来了更大的发展机会,万咖壹联在流量经营上,可以从智能手机聚集流量,延展到AIoT新型应用场景,给品牌提供跨越智能手机、智能电视、智能汽车等场景的全场景营销,有望实现业务指数级增长。



展望未来,5G手机业务急速发展,万咖壹联未来有望随着5G手机的加速扩张而增长。作为中国一线智能手机制造商重要合作伙伴,万咖壹联未来将继续深耕与业务链上下游合作伙伴的合作关系,并凭借自身的技术优势,在未来全球业务拓展中继续发挥先发优势。











