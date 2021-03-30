保德国际公布有关认购千洋投资有限公司65%股权之非常重大收购事项



香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 保德国际发展企业有限公司（「保德国际」或「公司」，联同其附属公司统称为「集团」；港交所股票代号：372）公布有关认购千洋投资有限公司65%股权之非常重大收购事项。



保德国际于2021年3月29日通过公司之全资附属公司PT OBOR Financial Holdings Limited（「PT OBOR」）与千洋投资有限公司（「千洋投资」）及担保人订立认购协议，以按认购价（即赎回金额，为优先股之认购价200,000,000港元与直至完成日期止之应计金额（直至二零二一年三月三十一日止之应计金额约为3,825,000港元，仅供参考）之总和）认购668,571,429股千洋投资之新普通股。根据认购价，每股认购股份之价格须为约0.3049港元。认购价将于完成时透过抵销千洋投资为赎回千洋投资于二零一八年四月十六日向PT OBOR发行之优先股应付之赎回金额支付。于完成后，PT OBOR将持有千洋投资经认购股份扩大后之全部已发行股份约65.0%，而千洋投资发行之所有优先股须已获悉数赎回。



千洋投资为一间于香港注册成立之有限公司，其全部投票权于完成前由担保人全资实益拥有。千洋投资持有其中国附属公司广西广明码头仓储有限公司（「广西广明」）75%股权，余下25%股权由上海鉴宸实业发展有限公司（由京港联兴（北京）国际贸易发展有限公司（「京港联兴」）全资拥有）持有。



广西广明成立于一九九五年，主要业务为提供石化港口及仓储服务以及港口相关服务。其主要透过于中国广西省钦州港金谷区鹰岭岭作业区（「钦州港」）经营码头（「码头」）从事处理及储存液体危险品（如汽油、柴油、混合芳烃及燃油）业务。该公司持有经管码头所需之牌照及许可证，包括港口经营许可证及港口危险货物作业附证。钦州港为邻近南亚国际航运中心广西钦州石油化工园区（「钦州石油化工园区」）中最繁忙的深水港口，而钦州石油化工园区为华南其中顶级的石油化工园区。



集团相信，是次认购事项为本集团带来宝贵的机遇，令本集团得以扩大中游资产组合，并在中国的战略位置拥有港口和仓储设施。管理层认为，投资港口相关业务将为中国经济增长的重要部分，石油化工行业亦将较傅统货运码头产生更佳回报。因此，本集团决定策略地于商品买卖供应链上移至中游投资于仓储设施（大型商品贸易公司通常拥有的中游资产）。广西广明是广西唯一以中外合资企业形式拥有石油化工码头及仓储设施之实体。是次认购事项及于Yangtze Prosperity Development Limited及STX Corp之投资，本集团将成为亚洲综合商品贸易公司业务之一部分。千洋投资、Yangtze Prosperity Development Limited及STX Corp之资产及资源使集团向其商品贸易业务之供货商及客户提供仓储及运输服务之能力得以提升，因而大大提升本集团于商品买卖业内之地位及议价能力。



广西广明的码头位于广西之战略位置，以受惠于中国政府推行的「一带一路」倡议。尤其是，能源连接基础设施是「一带一路」倡议最重要的战略重点之一，并将推动国内外石油化工港口及管道连接的规模扩大及需求增加。此外，中国政府的十三五规划重点关注国家的能源安全，因此，有关建设进口石油及天然气之战略走廊；及建设石油及天然气存储设施以提高产能及高峰节约能力的进展将会加快。码头的位置将受益于上述全球基础设施发展策略及中国政府的国家政策。广西广明拥有一站式石化港口及配套服务设施码头，其中配备一个50,000载重嚬泊位并规划兴建第二个50,000载重嚬泊位、29个储油罐、63万立方油罐，卡车装卸站及铁路装卸码头，以提供综合港口及港口相关服务，包括装卸用于国际及国内贸易的集装箱及货物、船只停泊及离泊服务、集装箱于港口区内闸口检验及于港口之间的运输服务。



保德国际发展企业有限公司主席兼董事总经理程民骏先生表示：「是次认购千洋投资有限公司能配合本集团的上游整合策略，有助我们充分把握国家一带一路倡仪及十三五规划所带来的机遇，令集团的业务变得更多元化。广西广明为于广西唯一以中外合资企业形式拥有石油化工码头及仓储设施之实体，相信将为集团带来重大收益贡献。因此，我们有信心是次认购将有助本集团完成有关商品贸易业务的上游及下游服务之整合链接，带领集团迈向新高峰，为股东创造长远的价值。」





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