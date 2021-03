Tuesday, 30 March 2021, 13:37 HKT/SGT Share: 常达2020年下半年业绩较上半年显著好转 RFID产品销售按年飙升1.3倍 新孟加拉国厂房2021年底投产 把握后疫情需求

香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 领先的服装卷标及装饰产品制造商之一常达控股有限公司(「常达」或「集团」;股份代号:1433)公布截至2020年12月31日止年度之经审核全年业绩,在艰难的巿况中成功扭转中期业绩出现亏损的情况,并录得盈利。



业务回顾

在疫情肆虐的阴霾下,全球零售巿场包括服装巿场大受打击,对服装卷标及装饰产品的需求相应减少,集团业务亦难免受到影响。2020年全年收益按年下跌26.5%至约259.3百万港元,惟下半年各类产品订单均快速回升,销售较上半年大幅改善,使全年跌幅收窄。毛利相应下跌25.5%至约130.2百万港元。全赖有效的成本控制措施及灵活调配资源提升效率,加上在较高毛利的新产品带动下,毛利率微升0.7个百分点至50.2%。尽管全年收益受疫情爆发影响导致毛利下降,加上10.6百万港元的一次性上市开支的影响,集团仍录得公司拥有人应占溢利1.6百万港元,较2020年6月30日止之中期业绩录得公司拥有人应占亏损11.8百万港元显著改善。



董事会建议以现金派付截至2020年12月31日止财政年度未期股息每股普通股0.075港仙(2019年:无)。



常达主席陈醒明先生表示:「全赖集团策略性的厂房布局,在处理疫情的挑战时坐享优势。随着巿场逐渐适应新常态,我们乐见下半年所有产品类别的订单均有所回升,当中升幅最明显是无线射频辨识(RFID)产品。多年来,我们积极拓展产品组合,发掘了RFID技术的潜力,并致力开发相关产品,在扩充种类及提高质量方面均不遗余力,渐获更多客户青睐,促使相关产品年内销售飙升,这也是我们在产品开发上的成果。」



集团为克服疫情突如其来的挑战,于2020年初起实施一系列应对措施,包括严格的防疫措施以确保员工安全,并安排厂房尽快复工;同时与业务伙伴保持紧密沟通、按客户需求灵活调动产能;此外也采取了严格的成本控制措施,如按订单需求、透过实施轮休制度调节工时等等。



在生产方面,集团已在中国、越南及孟加拉国三大成衣出口国设有生产基地。在疫情爆发前,集团洞悉孟加拉国对服装卷标及装饰产品需求增长的商机,因此计划扩大当地产能,并于2020年10月开始建设新孟加拉国厂房。新厂房楼高三层、总建筑面积约10,600平方米,预计于2021年底投产。集团可透过新厂房缩短生产交货时间,改善生产效率、提高产能及节约成本,同时为安装新机器提供额外空间,丰富产品组合,藉此捕捉疫后需求回升的先机。



产品方面,RFID产品的销售增长最为可观,销售额按年飙升约1.3倍至8.2百万港元。为满足客户对物联网应用方面的需求,集团于2020年中成立了子公司,设有自家研发团队,专注研发RFID核心技术,以及开发RFID系统平台、产品及项目的一站式解决方案,可广泛应用于智能仓储、智能生产、防伪追溯、档案管理、智能洗涤等多种物联网应用领域,致力为行业数码化提供动力。



前景

常达已准备就绪,迎接2021年。零售市场已逐步适应疫情下的新常态,相信从2020年下半年起订单逐步回升的趋势将延续至2021年。乘着行业渐渐复苏的东风,集团将透过全球多个办事处,巩固与现有国际服装品牌的业务关系,同时在潜在客户的所在地,特别是欧洲增设销售办事处,以扩大业务版图和客户基础。另一方面,为响应客户需求,集团正研究在其他亚洲地区,以至在东欧及南美洲设厂的可行性,以取得当地服装供货商的订单,加快业务增长的步伐。



除市场拓展外,集团亦将继续投放资源研发及生产RFID产品,同时积极推广新设的RFID系统平台、产品及项目解决方案。此外,环保概念产品也成大势所趋,从过去一年客户对相关产品的热烈反应可见发展潜力,常达亦会开发及制造更多环保产品,以丰富产品组合、创造需求。



陈先生补充:「作为领先服装卷标及装饰产品制造商,常达拥有广泛的产品组合、完善地理布局、强大产品开发能力,再加上新孟加拉国厂房将于2021年底投产,有助把握后疫情时期市场对集团旗下产品的需求。在经验丰富的管理团队带领下,我们有信心迎接市况回暖,为业务回复正轨及长远增长铺路,并为股东创造更大价值。」





