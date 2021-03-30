Tuesday, 30 March 2021, 09:02 HKT/SGT Share: 宏华集团公布2020年全年业绩 电动压裂业务实现高速增长

香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 全球领先的陆地石油钻机生产商宏华集团有限公司（股票代码︰196.HK，以下简称“宏华”或“集团”）欣然公布集团截至二零二零年十二月三十一日止十二个月（“回顾期内”）的未经审核简明合并全年业绩。



回顾期内，集团持续经营之收入为人民币 39.31 亿元，较去年同期之人民币44.26亿元降低 11.2%。股东应占利润约为人民币0.50亿元。二零二零年，受COVID-19全球疫情与国际油价历史性震荡的影响，集团业务面临重大挑战。依托核心优势业务高速增长与新业务拓展，集团在油气市场环境如此艰难的情况下，仍实现三年连续盈利。



背靠国内能源安全战略，压裂业务继续高速增长

二零二零年，尽管国际油价暴跌，中国依然将国家能源安全放在重要位置。中国政府提升油气自主供应的决心依然未变。国家发改委、国家能源局联合发布《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》，要求提高能源生产供应能力，推动国内油气田稳产增产，提升国内油气勘探开发力度，加快非常规油气资源勘探开发。得益于此，宏华着重发展集团内非常规油气装备及服务业务，在中国市场营收增长 29.5%，业务结构占比73.9%，达到上市以来最高水平。



回顾期内，集团销售与产品研发均有突破性进展，实现电动压裂泵销售 4套，并推出全国首套电动连续油管和电动自动输砂储砂装置。值得一提的是，电驱连续油管较传统柴油驱动的连续油管在性能和效率、自动化程度和同步控制三方面均有创新和提升，电动自动输砂储砂装置成功下线并首次实现井场作业。秉承电驱压裂整体开发的理念，宏华以6000HP电动压裂泵为核心，陆续推出电动供液撬、智能指挥控制中心、柔性罐、高压管汇、电动连续油管和自动输砂储砂装置等成套电动压裂装备。



在探索降本增效、绿色环保开发模式的阶段，宏华电动压裂装备助力非常规油气实现大规模开发，泵注服务规模实现爆发式增长，全年提供压裂泵注服务4357段，较去年同期增长 48.5%。回顾期内，宏华助力客户刷新多个项目作业纪录：在重庆涪陵区域，集团日均压裂施工5.6段并创造单日压裂8段的施工纪录并在重庆某区块页岩气平台的作业中实现加砂量366.7吨，刷新了中石油深层页岩气单段储层改造的加砂记录，用行动进一步响应市场的认可。依托不断完备的压裂装备，从二零一九年开始，宏华将作业范围进一步从泵注服务拓展到全套的电动压裂服务。期内，宏华与中石油附属公司西部钻探获得长宁价值3.25亿元的电动压裂成套设备租赁及服务合同、获得重庆某区块三个页岩气平台全电动压裂工程服务合同，价值2.88亿元。



跟随客户需求灵活调整策略，加强零部件板块的销售

面对市场调整，宏华迅速调整思路，运用灵活的销售机制，紧跟海外客户在零部件更新与升级的需求，深化长期合作关系。期内实现零部件销售金额总计人民币 17.22 亿元，较去年同期之人民币 16.17 亿元增长 6.5%。海外市场以俄罗斯地区为例，凭借与老客户的长期合作关系，宏华签订价值3000万美元的油田增产设备采购框架协议，其中包含数套宏华独立研发的顶驱、直驱泵、钻机改造等产品。泥浆泵独立销售额较去年同期增长83.0%，主要因本年度入围中石化年度钻井泥浆泵框架协议，实现泥浆泵的批量销售。



依托国企背景优势，新能源产业灵活布局

宏华集团响应国家政策，积极布局新能源产业，务对冲传统石化行业周期波动风险。依托国企背景优势，利用现有制造业产能，聚焦海上升压站、导管架、单桩等优势业务领域，与数个国企签订海上风电建造协议，全年签订订单额超过10亿元人民币。



未来展望

二零二一年初，全球油气市场仍存在较多不确定性因素，向清洁能源转型给传统能源行业带来挑战。但众多积极因素正在聚集，大规模疫苗接种、石油联合减产和油价回升标志着行业低谷的离场。二零二一年，宏华将继续紧跟国家能源安全战略政策指引，抓住国内油气增储的行业机遇，顺应市场高效开发与绿色环保需求，进一步发展核心业务压裂装备与服务以满足客户降本增效的需求，并紧抓海上风电项目的交付与后续市场拓展。同时，响应海外市场复苏，推进海外订单签订，加强核心产品钻完井装备的研发与销售。集团将进一步加强成本管控、优化供应链管理、提高现金周转效率、完善人才经营管理机制、持续推进企业数字化转型，实现高质量和高效率的可持续发展，力争成为世界领先的能源开发综合解决方案供货商。



有关宏华集团

宏华集团有限公司为香港主板上市公司（股票代码196.HK），是中国航天科工集团有限公司旗下的能源装备发展主平台。作为全球领先的陆地钻采设备制造商之一及中国最大的陆地石油钻机出口商，宏华主要从事研制陆地钻探设备（包括钻机、核心零部件、井下工具等）、陆地完井设备（包括压裂成套设备等）、海洋钻井模块及装备，以及提供陆地油气勘探开发的相关工程服务。凭借其强劲研发能力、优质生产设施及成熟的国际销售网络，宏华的产品销往世界各地的知名企业，包括主要产油区如北美、中东和新兴市场如南美、南亚、俄罗斯、中亚及非洲等地区。未来，宏华将继续聚焦核心业务，并在非常规油气、能源+互联网领域加大资源配比，成为油气行业国际领先的企业。



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