高阳科技2020年内溢利增14%至港币7.79亿元

香港, 2021年3月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的金融支付解决方案供应商 - 高阳科技(中国)有限公司(“本公司”;股份代号:818.HK)发布本公司及其附属公司(“本集团”)截至2020年12月31日止12个月(“年内”)经审核之全年业绩。



业绩摘要

1、年内,本集团支付交易处理板块全年累计交易规模约人民币14,600亿元;累计处理交易笔数逆势上升,较去年增长42%;

2、年内,本集团供应链金融科技业务取得长足发展,成功引入了多家核心企业及银行,为超过1,000家中小企业提供供应链金融服务,累计处理融资需求超过人民币50亿元;

3、年内,三名投资者已根据认购协议,完成对兆讯恒达合共约14.55%的经扩大注册资本认购,认购价为人民币8千万元;

4、本集团联营公司Cloopen(NYSE:RAAS)已于2021年2月9日(纽约时间)开始于纽交所买卖。



年内,本集团实现综合收入港币4,143.4百万元,较去年同期港币5,576.0百万元减少26%;经营溢利为港币653.1百万元,较去年同期的港币578.2百万元增加13%;年内溢利为港币779.1百万元,较去年同期的港币683.0百万元增加14%;溢利增加主要是由于本集团于2020年度所持有Cloopen之C及D系列可换股优先股按公平值计入损益之金融资产公平值收益显著增加,抵销部分由于全球COVID-19疫情(“疫情”)导致支付交易处理解决方案分类业务交易大幅减少。本公司持有人应占溢利之每股基本盈利则增加15%至0.236港元。



业务回顾

支付板块以技术驱动为小微企业数字化转型赋能

年内,全球疫情反复,线下商业活动受阻,本集团支付交易处理解决方案业务随之受影响,全年交易额下滑17%至约人民币14,600亿元。分类营业收入下滑30%至港币3,266.2百万元,分类经营溢利录得港币524.9百万元,较去年同期减少25%。2020年末,本集团旗下主营支付交易处理业务的子公司随行付支付有限公司(“随行付”)累计国内活跃商户超过330万户。



疫情催生数字化运营的加速变革,疫情期间,本集团加大投入扶持小微商户,推出各类SaaS产品助力提升经营效率,同时与1,000多家SaaS服务商深度合作,共同助力小微商户提升交易额,不断强化从支付到商业服务的价值链。因此在整体交易额下滑的同时,交易笔数不降反升,2020年累计处理交易笔数较去年增长42%。



此外,供应链金融科技业务于年内也取得长足进展,成功引入了多家核心企业及银行,为超过1,000家中小企业提供供应链金融服务,累计处理融资需求超过人民币50亿元。未来,供应链金融科技板块将继续致力于解决中小企业的融资难题,通过运用区块链技术,实现信用的拆分流转,将核心企业的信用赋能给供应链上的众多中小企业。



展望未来,随行付将持续聚焦小微商户,积极与SaaS服务商合作,为小微商户提供全方位的数字化经营服务。从支付出发,致力成为一流的数字经济基础设施服务商。



其他业务板块提质增效,寻求新发展机遇

- 信息安全芯片及解决方案:年内,销售额同比略有上升,各项研发专案进展顺利,降本增效工作也在有条不紊地开展。

- 平台运营解决方案:年内,继续为中移动提供三个项目的运营支撑服务。未来,除了继续夯实与中移动各项业务的支撑合作基础外,也将努力拓展移动运营商体系外的技术服务机会。

- 金融解决方案:中国内地市场,深耕核心系统下移和核心系统上云业务,持续助力客户实现最大程度的应用资产保全及降低核心业务系统技术升级的风险。港澳地区,于虚拟银行发牌、对接快速支付系统(FPS)、开放银行(Open Bank)等业务互联网金融创新领域持续发展新产品,助力客户加快互联网金融创新的节奏。海外地区,年内针对海外市场需求单独成立深圳高阳寰球科技有限公司,进行相关产品解决方案研发。目前,已经与若干合作管道签订海外市场拓展的合作协定,并于年内与柬埔寨一家银行签订银行业务系统建设合约。

- 电能计量产品及解决方案:表现与去年同期相当,年内于国家电网两次统一招标中皆实现中标。技术方面,有关IR46电能表国标规范的研究和建设工作亦积极配合国家电网电科院稳步推进。



公司表示:“随着疫情影响逐渐收窄,线下消费场所相继恢复正常,传统小微企业谋求线上业务转型的需求越发迫切,数字化、智能化升级成为小微企业长远发展的必选项。作为深耕支付行业多年的先行者,本公司对小微企业的运营模式和痛点有着深度理解,并将其作为长期服务重点。未来,本集团将与时偕行,以云计算、大数据、区块链等前沿高新技术为驱动,以提供专业化、场景化、体系化、低成本化的服务为目标,为客户、股东及社会创造更大价值!”





