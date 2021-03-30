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来源 Analogue Holdings Limited 安乐工程2020财政年度收益及盈利报捷 创新及全球拓展为业务带来持续增长

香港, 2021年3月29日 - (亚太商讯) - 安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股份代号：1977）为香港领先的机电工程服务供应商之一，于澳门、中国内地、美国及英国均有业务，公司今天宣布截至2020年12月31日止年度（「本年度」或「2020年财政年度」）的全年业绩。集团在新冠病毒疫情带来前所未见的挑战下仍展现韧力，其收益及盈利均录得持续增长。



摘要

-- 总收益上升14.4%至51.25亿港元

-- 维修工程的收益按年上升29.8%

-- 公司拥有人应占溢利为3.01亿港元

-- 2020年新接订单理想，总值76亿港元

-- 手头未完成合约总值持续创新高，达118亿港元，按年增长25.9%

-- 维持高派息率为50.3%



年内，集团的总收益较去年上升14.4%至51.25亿港元，主要来自屋宇装备工程业务以及升降机及自动梯业务。其中维修保养合约的收益日渐成为集团的经常性收益来源，上升29.8%至8.82亿港元。毛利上升15.6%至9.09亿港元，毛利率为17.7%。公司拥有人应占溢利为3.01亿港元，纯利率则上升至5.9%。董事会建议派发第二次中期股息每股7港仙，连同首次中期股息每股3.82港仙，全年派息每股10.82港仙，派息比率为50.3%。



于2020年财政年度，集团的手头未完成合约价值再创新高（包括承包工程、维修工程及销售商品），约为118亿港元，按年上升25.9%。集团亦取得新接订单，总值为76亿港元。



安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「2020年，新冠病毒疫情对全球民生、企业及政府带来前所未见的冲击、挑战及风险。尽管如此，集团凭借于机电行业的领导地位及逾40年的丰富经验，于本财政年度仍然录得增长，证明『新科技』、『新市场』及『新业务模式』策略在如此充满挑战的环境下仍发挥效用。我们的增长除有赖于稳固基础外，亦归因于集团在研发方面的竞争优势。」



年内，屋宇装备工程业务的未完成合约总值53.47亿港元。于报告期内，集团完成位于白石角的智能生活及众创空间住宅项目，是香港首宗采用组装合成建筑法(MiC)完成的项目。集团另一个采用该技术的完成的项目是位于大屿山的临时隔离设施，该项目于三个月内便竣工。上述两个已完成项目有助增强集团在MiC项目管理方面的实力。此外，集团在开发安乐工程屋宇装备预制组件组装技术(ABSPM)上，取得良好进展，可随时于现有及未来项目上应用有关技术，提升施工质量、安全及生产力。凭借在跨范畴业务的实力，集团于报告期内参与多个主要基建招标项目的竞标，预期所呈交招标（包括机场扩充工程及多项医疗设施）的结果将于2021年上半年公布。



环境工程业务方面，截至2020年12月31日的未完成合约总值为50.39亿港元，按年增长115.8%。由集团自主开发的先进处理工序继续是集团在中国内地市场的竞争优势。集团于报告期内在该市场取得七份合约，其中两份合约工程采用集团自行研发的货柜磁介质高效沉淀池AMSFS II及曝气生物滤池ABAF。此业务亦为香港政府部门、公用事业及公共机构客户的现有环境设施提供保养及营运服务，为集团带来稳定的收益。



年内，资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」）业务的未完成合约总值为8.54亿港元。集团积极向市场推广自行研发的智能物联网屋宇平台及云端人工智能能源管理平台。此两个平台以月费模式营运，吸引知名客户青睐，其中不少客户已下订单，亦有其他客户考虑续单。集团亦有为香港的政府部门、商业场所及公共机构的屋宇管理系统、超低电压系统、自动旅客及车辆通关解决方案，提供全面的维修工程服务。在智慧出行方面，集团除了于年内完成首宗自动导引车（「AGV」）智能泊车项目外，更于年内取得在停车场智能传感器的新订单，该智能传感器可提供车位的实时资讯。目前，集团亦正在拓展不停车缴费系统、电子道路收费系统及其他智能运输的商机。



升降机及自动梯业务未完成合约总值达6.07亿港元，此业务的维修服务广受客户好评并继续增长，以满足香港的政府部门、办公室、住宅楼宇、主题乐园及公共机构的需求，并在表现评级中一如既往维持最高安全及服务质素评级。年内，集团透过与Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）结盟及在英国设立首家公司，进军美国及英国市场。上述新业务据点将有助集团加快进军相关市场。集团亦已与欧亚及东欧地区的分销商签订新协议，进一步拓展分销商网络，同时物色合适的海外收购机会。为把握全球机遇，集团持续扩建生产工厂，预期于2022年完工。



尽管新冠病毒疫情及国际贸易关系紧张将继续为经济带来不明朗因素，但受惠于香港特区政府对公共开支及发展大型私营项目(包括启德、东涌及古洞北发展项目)的计划，集团认为市场仍然充满增长商机。此外，即将在澳门推出的基建项目以及中国内地积极发展战略科技及数码基建、现有废水处理厂升级的需求上升及持续城市化，亦将为集团创造更多机会。



潘乐陶博士总结:「凭借集团旗下四大核心业务的稳固基础和遍及全球各地的策略业务覆盖，我们将继续投入成熟技术应用及锐意创新发展，以满足疫情后的客户需求。在香港，机电行业的公营及私营市场将于未来数年出现庞大机遇，我们亦将增加来自维修保养业务的收入贡献，使其成为集团的经常性收入来源。海外市场方面，我们相信环境工程和升降机及自动梯业务将能把握国际市场机遇，成为集团的增长动力。我们将积极于海外发掘合适机会以及寻求合营伙伴，以助集团扩大业务范畴及实现跨地域发展。透过把握涌现的市场机遇及行之有效的策略，我们对于未来达致长期可持续增长充满信心。」



有关2020年度业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。

https://doc.irasia.com/listco/hk/analogue/annual/2020/cres.pdf



关于安乐工程集团有限公司

安乐工程集团有限公司成立于1977年，总部设于香港，为领先的机电工程服务供货商，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯。



本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立电梯和自动扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司(603912.SS)专门制造精密空调设备。





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