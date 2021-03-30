Monday, 29 March 2021, 21:11 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐发布2020年全年业绩 总收入同比增长13.3% 扩大全球化布局 海外游戏收入同比增长129.1%

香港, 2021年3月29日 - (亚太商讯) - 中国领先的移动游戏公司祖龙娱乐有限公司（「祖龙娱乐」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：9990.HK），欣然公布截至2020年12月31日止十二个月（「报告期内」）的全年业绩。



财务摘要︰

-- 2020年度的总收入为人民币1,208.8百万元，同比增长13.3%。

-- 2020年度，毛利为人民币925.9百万元，毛利率为76.6%。

-- 2020年度，经调整利润净额为人民币218.8百万元，2019年同期为人民币354.5百万元。经调整利润净额下降主要由于期内公司对人才资源、研发、游戏技术和网络基础设施大量投资，带来研发开支增加。



营运摘要︰

-- 截止2020年12月31日，公司推出了15款精品手游，在超过170个地区市场发行了可支持14种语言的70多个地区版本。

-- 《鸿图之下》，作为首款由虚幻引擎4打造的旗舰级大世界沙盘战略SLG手游，在2020年11月的UOD大会上斩获唯一一个「虚幻引擎中国年度最佳游戏作品」奖。《鸿图之下》S2 赛季及S3 赛季相继上线，在质量、玩法、场景和互动性等方面不断完善，收获了玩家的持续好评。腾讯独代发行了中国大陆地区版本，上线首日即荣登免费榜榜首。

-- 2020年，继《龙族幻想》于中国大陆地区成功发行后，欧美、日本、东南亚及越南成功推出《龙族幻想》的四种新地区版本，各个地区版本成绩优异。其中日本版本更成为了第一款荣登日本iOS App Store和Google Play的免费游戏排行榜榜首的中国MMORPG手游。

-- 为打造不同类型及多样化的游戏组合，公司预期于2021年至2022年期间将在国内及全球各地推出多款MMORPG、SLG及其他类型的手游。

-- 吸引国际IP领域，公司与票房收入超15亿美元的电影巨额的制作公司进行IP合作，该手游项目的全球发行我们也已和腾讯达成了合作。腾讯作为全球大型的游戏公司之一，其拥有对全球范围的游戏用户资源进行整合的绝对实力。我们相信该产品将会以「IP－研发－发行」三强联合的绝对优势，成为一款具国际影响力的游戏，为全球玩家提供卓越的在线游戏体验。



2020年，总收入录得人民币1,208.8百万元，同比增长13.3%，实现了健康持续的收入增长。报告期内，毛利较2019年度的人民币889.6百万元增加4.1%至人民币925.9百万元，表现保持稳定。报告期内，经调整利润净额较去年同期的人民币354.5百万元减少38.3%至人民币218.8百万元。有关减少主要由于本公司为长期业务扩张的利益透过对人才资源、研发、游戏技术和网络基础设施进行大量投资以提升发展能力努力持续开发高质量的游戏，导致研发开支增加所致。在研发方面的持续投入是新一轮业务发力的能量基础，公司通过不断提升研发实力，为次世代产品做下一代储备。



保持MMORPG优势 布局多品类游戏赛道

2020年，祖龙娱乐在继《龙族幻想》于中国大陆地区成功发行后，在欧美、日本、东南亚及越南成功推出《龙族幻想》的四种新地区版本，各个地区版本成绩优异。其中日本版本更成为了第一款荣登日本iOS App Store和Google Play的免费游戏排行榜榜首的中国MMORPG手游，再次证明了祖龙娱乐在MMORPG品类上的核心竞争力。祖龙娱乐于2020年10月推出的《鸿图之下》是公司由MMORPG这一优势品类向SLG新品类进军的首次尝试。《鸿图之下》的成功推出，实现了公司在SLG品类的重要拓展和布局，得到行业的一致认可和好评。未来，公司计划在保持MMORPG产品的核心优势的基础上，不断丰富和扩展多种产品品类，包括在SLG、女性向和其他品类赛道上持续推出高质量游戏。



持续投入产品研发 为未来夯实基础

公司以行业领先的研发能力为不断前进的动力，持续引领技术升级，不断丰富和拓展产品品类，以强大的研发基因成就「研运一体」的核心优势，打造行业高口碑。在研发人才区域布局上，除了北京、成都和长春，2020年底，公司在上海建立了辐射华东的研发中心，吸纳以上海为核心覆盖江浙皖等周边区域的游戏业高端人才，进一步增强游戏研发能力。2020年，公司新增人员规模458人且其中约85%为研发人员，全职雇员总人数由2019年的约900人增加至约1200人。



整体来说，在研发方面的持续投入是新一轮业务发力的能量基础，2020年新品类游戏如SLG项目《鸿图之下》的成功发行正是在研发方面持续投入，提高研发能力深化技术创新及拓展产品品类的有力代表。未来公司会继续以这一能量基础为其他多款多品类游戏产品增添力量，包括以开放大世界为特点并实现「球形无缝大地图」体验的MMORPG手游《诺亚之心》，以时尚多元为特点以及每一件时装都经过资深艺术家们反复雕琢的女性向产品等。



自发行成绩显现 持续加强全球化策略

在海外自发行的产品《龙族幻想》和《万王之王》都取得了优秀的成绩，具体而言《龙族幻想》是MMORPG品类出海表现非常优异的产品，《万王之王》是MMORPG品类出海长线表现非常稳定的产品。2020年，公司获得App Annie颁发的年度中国厂商出海收入飞跃奖（Top Publisher Awards）。此外，公司仍在不断加强国内自发行团队的建设，以打造一支在海内外市场均具备卓越自发行能力的队伍，争取在2021年实现在国内和海外市场双开花。目前公司正持续扩大和提升自发行团队及其发行能力，通过为不同国家玩家持续输出高质量的产品，在全球范围内树立「祖龙娱乐」的品牌，从而在全球市场上建立广泛声誉。



报告期内，除了继续在中国游戏出海的传统区域，如港澳台、东南亚、韩国等区域，公司继续积极拓展，在中国游戏出海相对更难进入的区域，如欧美地区和日本地区，公司通过高质量的产品，如《龙族幻想》、《万王之王》等，成功撬动了这个更具挑战和有更高付费潜力的市场。海外收益的持续增长，得益于次世代手游具备接近主机游戏的画面表现、研发团队根据不同游戏市场进行区域化定制、运营团队持续提升的自主发行能力及长线运营能力等。



持续深化虚幻引擎4的优势 逐步布局虚幻引擎5的开发

在公司与Epic Games公司就虚幻引擎4合作取得重大成功的基础上，就虚幻引擎5的授权许可达成持续深度合作，此次合作使公司成为最早一批研究及使用虚幻引擎5并将其扩展应用到多个游戏产品领域的厂商之一。虚幻引擎5作为跨时代的版本，极大优化了开发工作流，实现了技术和产品的巨大突破。凭借公司在使用虚幻引擎4开发大型游戏的重要成功经验，公司将以使用虚幻引擎5等前沿技术进行游戏研发作为战略级方向进行布局，不断推陈出新，探索和创造高质量、跨平台的新产品，实现技术和产品的巨大突破。



强劲的IP创造及运营能力

截至2020年12月31日，公司拥有7款在运营的原创IP手游和4款在运营的授权IP手游。在巩固原创IP领域，2021年年初上线的《梦想新大陆》及未来的《诺亚之心》等新项目均是公司持续深耕原创IP的体现；在深化授权IP领域，继《龙族幻想》上线后得到业内及全球广大玩家肯定后，公司进一步与IP授权方达成长期合作关系，取得了龙族系列产品7年独家MMORPG类型游戏改编权授权；在吸引国际IP领域，公司与票房收入超15亿美元的电影巨额的制作公司进行IP合作，将推出一款MMORPG手游，目前该游戏的制作开发正在稳步推进中。这款MMORPG手游的全球发行也已和腾讯达成了合作。腾讯作为全球最大的游戏公司之一，其拥有对全球范围的游戏用户资源进行整合的绝对实力。公司相信该产品将会以「IP－研发－发行」三强联合的绝对优势，成为一款极具国际影响力的游戏，为全球玩家贡献卓越的在线游戏体验。



祖龙娱乐有限公司董事长、执行董事兼首席执行官李青先生表示：「2020年是引领游戏行业的下一个十年发展的重要一年，5G和虚幻引擎5等新技术正在驱动游戏行业的不断升级与变革。面对新的机遇与挑战，祖龙娱乐将在人才培养与管理、研发能力与运营能力提升等方面投入更多的资源，专注于长期的价值增长，而非短期的利润增长。移动游戏行业长期向好的发展趋势未变，祖龙娱乐对未来新的战略布局以及长期的价值增长充满信心。我们矢志成为全球一流的游戏公司，不断制作广泛涵盖各类型的业界领先游戏，为全球玩家带来最佳游戏体验，并致力为股东带来更大的回报。」



关于祖龙娱乐有限公司

祖龙娱乐是中国领先的移动游戏公司，经历了二十余年研发经验的沉淀，始终秉持「成为世界顶级的游戏公司，持续开发各品类行业领先的精品游戏，为全球游戏玩家创造卓越的在线娱乐体验」的愿景。于2020年12月31日，公司推出了15款精品手游，在超过170个地区市场发行了可支持14种语言的70多个地区版本。其中有6款首月流水超过人民币1亿元，5款累计流水超过人民币10亿元，更有3款累计流水超过人民币30亿元。



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