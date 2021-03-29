Monday, 29 March 2021, 10:57 HKT/SGT Share: 万咖壹联（1762.HK）2020年实现总收益达人民币17.27亿 安卓生态建设效果显著

香港, 2021年3月29日 - (亚太商讯) - 万咖壹联有限公司（股份代号：1762.HK）于3月26日宣布截至2020年12月31日止十二个月（「报告期」）之综合业绩。在受新冠疫情影响的严峻环境考验中，万咖壹联心系广大安卓生态的参与者，时刻关心安卓生态环境的健康状态并通过不断投入研发提高和增强专业能力和水平，使公司业务得以保持平稳的态势。报告期内，万咖壹联实现总收益为人民币17.27亿元，毛利为人民币2.43亿元，经营溢利为人民币9,512万元，母公司拥有人应占年内溢利为6,681万元。



2020年，公司与中国手机制造商和移动分发渠道商加强了彼此之间的联系，积极促进更深度、多元化的合作，为中国手机制造商和移动分发渠道商持续提供了优质的移动互联网投放内容。在深化既有合作的同时，公司凭借优异的投放效率，继续扩展新的合作伙伴。在行业客户方面，公司为应对疫情带来的影响加强了对业务的风控管理，更加审慎地筛选潜在的优质客户，追踪中小型新客户的推广规模和回款情况，持续与既有客户保持沟通，以确保公司主营业务的安全和稳定。由于受到疫情影响，各行业客户普遍减少了推广的预算，移动分发市场投放需求放缓，导致2020年公司的移动广告业务收益为人民币16.64亿元，同比减少26.9%，而公司的网络视频分发及游戏联运服务在2020年的收益分别为人民币5,540万元及人民币778万元。于2020年12月31日，万咖壹联于中国已联运26款移动游戏。2021年随着疫情的稳定，经济环境已在复苏，移动分发投放需求将随之增长，移动分发行业将继续呈现上升态势。此外，基于与手机厂商的紧密关系，万咖壹联继续围绕帮助手机厂商移动互联网增值服务建设，帮助开发者变现，拓展新的流量渠道来源。为顺应视频化趋势，万咖壹联围绕手机厂商已搭建了视频业务，随着5G手机的普及，该板块业务有望加速增长。



DAPG平台是公司通过高效率投放服务连接广大安卓移动互联网参与者的关键工具。公司不断开发新的技术支持，以使公司可以在高速发展的移动互联网环境中时刻处于行业领先水平，提供更精准的投放服务。报告期内，公司研发开支为人民币7,350万元，按年上升61.9%。而基于DAPG平台优异的投放效率所持续积累的数据和经验，DAPG平台具有多维度的扩展能力，可以为更多的行业领域的不同展现方式提供定制化的分发服务。在2020年，公司已开发出具备支持互动视频、互动游戏等创新投放形式的功能模块，未来公司将根据合作需求和市场机遇使DAPG的支持覆盖至更多的领域。



与此同时，公司围绕快应用生态开展了多方面的支持和布局，为随时迎接和把握5G技术全面普及后带来的机遇。2020年，快应用已经在全球超过170个国家和地区上线，月活用户数超过5亿，月使用量超过40亿。基于快应用技术，公司适时启动了车联网合作以及推出了SaaS产品，为公司在5G时代的战略布局提供了切入点，获得了宝贵的经验。公司相信，快应用作为优秀的连接媒介，可以使更多的传统行业成为安卓生态环境的参与者。



虽然受到疫情和国际形势的双重影响，公司依然坚持探索和布局海外网络市场。2020年，公司通过在港澳台地区和海外国家发行由公司自主研发的手机游戏积累了大量的移动游戏在海外分发和运营的经验，游戏亦获得了不错的反响。未来随着影响因素逐渐明朗，以及5G技术、中国手机和快应用在全球逐步普及，公司在海外将展开更多的业务合作。



万咖壹联董事长高弟男表示：“疫情依然是2021年不稳定的因素之一，但经过2020年积累和沉淀的经验、因加强管理而稳健的业务链条以及移动分发市场的复苏并继续增长，公司有信心在新的一年使业务规模逐步回归正轨。公司亦将继续深耕与业务链上下游的合作关系，在保证既有业务稳定发展的同时，努力探索与主营业务相互协同的新业务领域，充分发挥DAPG平台的可延展性特点，拓展更多的移动互联网具有潜力的新市场。快应用将把重心放在‘连接’上，聚焦于流量、开发以及用户的发展，并继续探索潜在的合作契机，致力于使快应用技术成为5G时代人工智能物联网的重要媒介。”







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