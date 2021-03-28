天能动力2020年全年业绩再攀高峰



香港, 2021年3月27日 - (亚太商讯) - 中国最大的电动车动力电池供货商之一天能动力国际有限公司(「天能动力」或「公司」及连同其附属公司「集团」；股份代号：819.HK) 公布截至2020年12月31日止12个月（「报告期内」）之年度业绩。



2020年，集团坚持「稳中精进」的工作总基调，面对新冠疫情考验，加强疫情防控，推进生产经营，在全体员工有条不紊的扎实工作中圆满达成了全年各项目标，取得了良好的效益。子公司天能电池集团股份有限公司（「天能股份」）〔证券代码：688819.SH〕于上海证券交易所科创板分拆上市成功，也标志着集团的高质量发展迈入全新阶段。报告期内，集团实现营业额约人民币535.25亿元，较上年同期增长31.79%，股东应占溢利约人民币24.77亿元，较上年同期增长47.28%。



高端环保电池业务提供稳定现金流



高端环保电池是天能依托研发与工艺创新打造的密封型免维护铅蓄电池系列产品，是高稳定性、高性价比、可回收性优秀的环境友好型电池产品，应用领域涵盖电动轻型车、电动特种车、汽车起动启停、储能备用等，作为集团基石主营业务，为集团提供稳健现金流。2020年，公司高端环保电池业务继续保持高质量发展态势。高端环保电池录得营业收入约283.37亿元人民币，销售量8,397.22万kVAh，销售量同比增长16.32%。



新能源电池收入稳步增长



公司新能源电池以锂离子电池为主，亦包括燃料电池等下一代电池产品的生产和研发。锂离子电池应用领域主要分为动力类领域和非动力类领域两类。其中，动力类的应用领域包括电动轻型车、电动乘用车以及电动商用车等，非动力类的应用领域包括消费类电子产品和储能领域。锂离子电池作为新能源电池之一，是集团主要的战略业务板块。集团新能源电池业务取得营业收入约10.59亿元人民币，同比增长69.03%。



2019年11月，天能与世界500强企业法国道达尔集团旗下帅福得(SAFT)签订合作协议，并成立了合资公司天能帅福得能源股份有限公司，专注于为中国和全球市场开发、制造和销售先进的锂离子电池。合资公司主要从事圆柱电池、软包电池、方形电池以及电池管理系统的设计、开发、生产、销售，产品可应用于电动轻型车、电网储能、新能源汽车、电子电器、特种行业等领域。与帅福得的合作将有助于集团共享世界先进锂电企业在研发体系建设与管理、技术储备等方面的先进经验，提升公司全球化竞争实力。



大力发展可再生新材料产业，向大循环产业集群的目标扎实推进



可再生新材料一方面围绕电池主业，基于生产者责任延伸制度开展的材料回收利用，产成品包括金属铅、镍金属盐、钴金属盐等，另一方面也包括固废处置和资源化利用业务。公司是业内最早进入可再生新材料行业的企业之一，经过十余年的技术积累和科学经营，该业务已经成为公司业务三大板块之一，并在公司未来发展规划中占据重要地位。报告期内，集团可再生新材料业务取得营业收入约12.08亿元人民币，同比增加28.35%。2021年1月21日，经专家审核、现场核查及网上公示等程序，天能成功入选中国工业和信息化部符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第二批）。



优化产业生态，推进全球发展

2020年，公司继续推进数字化转型，正在全力打造数字天能。经销商加入云系统，使公司能够直观掌握市场动销情况、库存产品型号及分类、人均价值，更好的帮助经销商进行精细化运作和管理，提升整个天能品牌的市场竞争力。新能源材料贸易业务聚焦原材料金属，积极构建「有色金属综合服务平台」，努力成为行业内有影响力的有色金属系统集成服务商。



资本市场助推，升级平台动能



2020年12月15日，中国证监会同意天能股份之上海证券交易所科创板首次公开发行股票注册。2021年1月18日，天能股份于上海证券交易所成功挂牌上市，本公司于天能股份之控股权益约为86.53%。



展望未来，董事会主席张天任先生表示：「本公司将围绕『新材料、新结构、新工艺、新领域』的可持续发展战略，以『智能化、全球化、平台化』战略为方向，实现企业实业发展，全面推进技术改革、效率改革、动力改革。公司将稳步扩大铅蓄电池产销量，在巩固铅蓄动力电池龙头地位的基础上，拓展起动启停、智慧储能等细分领域；以锂离子电池为核心大力发展、加深布局；公司将进一步提升技术优势、市场优势以及管理优势，使锂离子电池业务成为公司的核心产业之一，充分提升公司锂电业务在中国及全球市场的竞争力与市场占有率。」





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