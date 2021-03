Saturday, 27 March 2021, 11:02 HKT/SGT Share: 朝云集团首次业绩报告多点开花 营收利润双双增长

香港, 2021年3月27日 - (亚太商讯) - 近日,有港股「宠物第一股」之称的朝云集团(6601.HK)发布2020年业绩报告,这是公司上市不到一个月以来发布的首份业绩报告,也是新管理团队到岗一年半的首次成绩公布。据业绩报告,朝云集团2020年营收约人民币17.02亿元,同比大增23.0%,董事会亦建议派发截至2020年12月31日股息每股普通股人民币0.044元。



营收利润双双增长 宠物品类增长逾10倍



2020年全年,朝云集团业绩实现多点开花,录得收入约人民币17.02亿元,同比增长23.0%;毛利约人民币7.43亿元,同比增长23.8%;实现溢利约人民币2.33亿元,同比增长26.3%。尽管2020年新冠疫情给消费市场带了前所未有的巨大冲击,但朝云集团依旧能克服影响、逆势增长,交出了亮眼的业绩答卷,展现出强大的内在实力及韧性。



业务主在线,藉多品牌、多品类的发展战略,实现了在市场中多个高增长部分的竞争优势,并持续巩固其行业领先地位。2020年,朝云集团在家居护理、宠物护理及个人护理三大品类市场爆发出惊人实力,分别实现收入人民币15.6亿元、0.22亿元、1.08亿元,均较2019年实现大幅增长,其中自2019年从电商渠道快速切入的宠物品类实现超10倍增长,而家居护理、个人护理也分别实现20.0%、51.7%的稳健增长。



在线渠道后劲十足增长92.8% 线下渠道持续稳健增长14.4%



朝云集团2018年组建电商团队发展在线业务, 2020年在线渠道总收入人民币2.94亿元,同比大增92.8%。在2020年,朝云集团更在天猫金妆奖被评为年度最具成长性集团,并成功打造两个天猫新锐品牌——倔强的尾巴和润之素,其中宠物品牌倔强的尾巴上线四个月即成为天猫宠物香水除味类目第一品牌,超威在天猫取得驱虫用品及电热蚊香两个类目第一。同时,朝云集团线下渠道2020年总收入人民币14.08亿元,同比增长14.4%,持续保持着规模化的稳健增长。



朝云集团董事会建议派发截至2020年12月31日股息每股普通股人民币0.044元。上市不到一个月就大强制反馈投资者,朝云集团的底气不仅仅只是基于优秀业绩成果,更是来源于高毛利品类占比不断提升,整体品类盈利能力不断增强。



未来,朝云集团将持续通过实施千人千面的营销战略,扩展其产品供应,提高供应链效率及灵活性,并通过数字化提升组织运营效率。随着多品牌多品类战略所形成的优势不断加大,新领域的持续布局亦将爆发出新的增长动力,朝云集团有望打开新的增长空间,实现更高的投资价值。





