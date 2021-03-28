Saturday, 27 March 2021, 09:23 HKT/SGT Share: 朝云集团二零二零年收入劲升23% 宠物护理领跑行业

香港, 2021年3月27日 - (亚太商讯) - 朝云集团有限公司（下称“朝云集团”或“公司”；股份代号：6601）欣然宣布公司截至2020年12月31日止的全年业绩。朝云集团克服疫情影响，紧抓多品牌、多品类发展战略，年度业绩录得收入约人民币1,702百万元，同比增长23.0%；毛利约人民币743百万元，同比增长23.8%；净利润约人民币233百万元，同比增长26.3%；自上市后，朝云集团每股盈利22.49分人民币，董事会已建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息每股普通股人民币0.044元（相等于每股普通股0.0524港元）。



2020年，公司占据行业内黄金发展风口，在家居护理、宠物护理及个人护理三大品类市场爆发力充足。其中家居护理产品收入同比上升51.7%，个人护理产品收入同比上升20.0%，宠物护理产品收入较去年增长逾十倍。公司在2019年前瞻性进军宠物护理市场，成功将其打造为公司新的业绩增长新高点。其中，宠物品牌“倔强的尾巴”从线上渠道切入，上市4个月即成为天猫宠物香水类目第一品牌，并入选天猫小黑盒认证年度优质新品榜单。在宠物市场首战告捷后，公司不断深化及扩大相关研发及商业布局，并于2021年全面进军规模超千亿的中国宠物市场。朝云集团自2018年开始组建电商团队发展线上业务，2020年收入同比增长92.8%，线下渠道持续稳健增长，2020年收入同比增长14.4%。



朝云集团势如破竹的成长势头亦在股票二级市场得以显现。公司自上市以来，仅11个交易日内股票价格即喜涨14%，基于朝云集团稳健出色的财务管理及盈利能力，公司董事会亦建议派发股息每股股份0.044元人民币，回馈各投资者对公司发展的支持与看好。近期公司更是得到上市保荐人摩根士丹利增持356万股，每股作价约8.08港元，涉资约28.76百万港元，充分显示出资本市场对于朝云集团强劲实力与未来发展的信任。



首次业绩报告增长迅猛、多品牌多品类前瞻布局、投资市场青睐看好，以上都值得令人期待。朝云集团未来不仅能稳坐“宠物第一股”，股价表现也将继续有不俗惊喜表现。



关于朝云集团有限公司

朝云集团有限公司是中国领先的一站式多品类家居护理、个人护理及宠物护理平台，开发及制造各种家居护理、个人护理和宠物护理产品。公司股份已于2021年3月10日在香港联交所上市，正式登陆国际资本市场。基于多品牌多品类的发展战略，公司在杀虫驱蚊市场连续五年份额第一，在家居清洁及空气护理市场份额第二，且在个人护理和宠物护理的多个细分品类建立领导地位。朝云集团自2019年快速切入宠物市场，其中宠物品牌“倔强的尾巴”上市4个月成为天猫宠物香水除味类目第一品牌，并入选天猫小黑盒认证年度优质新品榜单。朝云集团致力于为中国家庭创造美好生活，持续通过产品升级迭代为消费者提供高效、便捷、安全的产品。







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