朝云集团二零二零年收入劲升23% 宠物护理领跑行业

香港, 2021年3月27日 - (亚太商讯) - 朝云集团有限公司(下称“朝云集团”或“公司”;股份代号:6601)欣然宣布公司截至2020年12月31日止的全年业绩。朝云集团克服疫情影响,紧抓多品牌、多品类发展战略,年度业绩录得收入约人民币1,702百万元,同比增长23.0%;毛利约人民币743百万元,同比增长23.8%;净利润约人民币233百万元,同比增长26.3%;自上市后,朝云集团每股盈利22.49分人民币,董事会已建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息每股普通股人民币0.044元(相等于每股普通股0.0524港元)。



2020年,公司占据行业内黄金发展风口,在家居护理、宠物护理及个人护理三大品类市场爆发力充足。其中家居护理产品收入同比上升51.7%,个人护理产品收入同比上升20.0%,宠物护理产品收入较去年增长逾十倍。公司在2019年前瞻性进军宠物护理市场,成功将其打造为公司新的业绩增长新高点。其中,宠物品牌“倔强的尾巴”从线上渠道切入,上市4个月即成为天猫宠物香水类目第一品牌,并入选天猫小黑盒认证年度优质新品榜单。在宠物市场首战告捷后,公司不断深化及扩大相关研发及商业布局,并于2021年全面进军规模超千亿的中国宠物市场。朝云集团自2018年开始组建电商团队发展线上业务,2020年收入同比增长92.8%,线下渠道持续稳健增长,2020年收入同比增长14.4%。



朝云集团势如破竹的成长势头亦在股票二级市场得以显现。公司自上市以来,仅11个交易日内股票价格即喜涨14%,基于朝云集团稳健出色的财务管理及盈利能力,公司董事会亦建议派发股息每股股份0.044元人民币,回馈各投资者对公司发展的支持与看好。近期公司更是得到上市保荐人摩根士丹利增持356万股,每股作价约8.08港元,涉资约28.76百万港元,充分显示出资本市场对于朝云集团强劲实力与未来发展的信任。



首次业绩报告增长迅猛、多品牌多品类前瞻布局、投资市场青睐看好,以上都值得令人期待。朝云集团未来不仅能稳坐“宠物第一股”,股价表现也将继续有不俗惊喜表现。



关于朝云集团有限公司

朝云集团有限公司是中国领先的一站式多品类家居护理、个人护理及宠物护理平台,开发及制造各种家居护理、个人护理和宠物护理产品。公司股份已于2021年3月10日在香港联交所上市,正式登陆国际资本市场。基于多品牌多品类的发展战略,公司在杀虫驱蚊市场连续五年份额第一,在家居清洁及空气护理市场份额第二,且在个人护理和宠物护理的多个细分品类建立领导地位。朝云集团自2019年快速切入宠物市场,其中宠物品牌“倔强的尾巴”上市4个月成为天猫宠物香水除味类目第一品牌,并入选天猫小黑盒认证年度优质新品榜单。朝云集团致力于为中国家庭创造美好生活,持续通过产品升级迭代为消费者提供高效、便捷、安全的产品。







