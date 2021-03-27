中国动力业务版图扩至日本

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|将在东京开设销售中心
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香港, 2021年3月26日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商中国动力（控股）有限公司（「公司」；股份代号：476，连同其附属公司，统称「中国动力」或「集团」）宣布，该公司通过旗下子公司Japan Dynamics Co., Ltd.（「Japan Dynamics」），与EX JOINTS Co., Ltd.（「EX JOINTS」）签署谅解备忘录，共同开展日本电动车业务。
根据该谅解备忘录，Japan Dynamics将与EX JOINTS在日本东京都町田市建立电动车推广业务联盟。合作包括在町田市开设销售中心及展示厅、维修设施和充电设备及汽车组装厂，并在羽田市开设销售中心。
中国动力主席张韧先生表示：「集团在全球电动车市场不断拓展，我们期待与EX JOINTS的成功合作。凭借我们在新能源汽车方面的技术优势以及EX JOINTS对当地市场的了解，我们对开拓日本市场抱有信心。此次合作将使我们能够分享彼此的专业知识与技术，一起在不断发展的新能源汽车行业中探索新机遇。」
日本旨在「通过碳中和实现绿色增长」政策，在2050年前实现 「碳中和」，这将包括禁止销售纯汽油车。随着传统化石燃料汽车逐步淘汰，预计日本对电动车和充电设备的需求殷切。
关于中国动力（控股）有限公司（股份代号：476）
中国动力（控股）有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商，在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆有2个生产基地，并着力开拓中国大陆、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。
关于EX JOINTS Co., Ltd.
EX JOINTS Co., Ltd.是经验丰富的电动车和充电设备解决方案供应商，在日本东京都町田市设有电动车维修及组装基地和销售公司，拥有广泛的汽车行业网络及专业知识。EX JOINTS现与巴林政府合作，规划在当地建立电动车生产组装基地，共同推进巴林电动车行业的发展。
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