Friday, 26 March 2021, 16:58 HKT/SGT Share: 《研究报告》中信建投证券首予爱点击(ICLK.O)“买入”评级

香港, 2021年3月26日 - (亚太商讯) - 中信建投证券3月25日发布对爱点击(ICLK.O)的首次覆盖研究报告,报告认为,作为目前中国最大的独立第三方线上营销技术平台,爱点击基于专有的数据抓取工具、多样的信息获取渠道及大数据分析能力,向客户提供多维的智能广告“投放+分析”平台和解决方案。爱点击为众多的零售、快消客户提供不同场景的营销服务和数据支持,与宝尊电商的合作将进一步开发全周期、闭环式的电商服务模型,宝尊提供线上运营和基础设施服务,爱点击提供以SaaS为基础的信息技术及系统解决方案,这一合作将提高爱点击CRM SaaS的竞争力,实现双赢。



中信建投证券预计公司2021年和2022年收入分别为3.17亿和3.96亿美金,经调整净利润分别为875万和1468万美金。在估值方面,对于企业运营解决方案,考虑到公司SaaS业务的发展阶段,给予2022年10x P/S(9.6亿美元);营销解决方案对标乐享互动(6988.HK)给予2022年3x P/S(9亿美元),2022年公司目标市值约18.6亿美元,对应目标价20美元,首次覆盖,给予“买入”评级。





