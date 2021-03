绿地香港2020年核心业绩持续向好，「两翼一体」战略引领高质量发展

香港, 2021年3月26日 - (亚太商讯) - 2021年3月26日上午,绿地香港控股有限公司(股份代号:337.HK)在上海举行2020全年业绩在线发布会,绿地集团执行总裁、绿地香港董事局主席兼行政总裁陈军,副总裁陈增立及董事会秘书雷雨共同出席。



业绩摘要(截至2020年12月31日止)

-- 营业收入人民币337.3亿

-- 资产总额人民币1,649.9亿

-- 净利润达人民币34.59亿元

-- 归属本公司拥有人净利润达人民币26.08亿元

-- 毛利润人民币82.49亿,毛利率达24.5%

-- 每股盈利达人民币0.94元

-- 合约销售达人民币545.35亿元,同比增加13%

-- 董事会建议2020年度派发末期股息每股普通股0.3港元

-- 截至年度业绩公告日期,于20个城市收购54幅,新增建筑面积约1,215万平方米,新增货值约人民币1,496亿元



陈军总在业绩发布会上表示:2020年,是极不平凡的一年,面对疫情、汛情和国内外复杂多变的内外部形势,绿地香港众志成城、艰苦奋战,精准施策、主动作为,在相对困难的环境中,取得较为亮眼的经营成果,核心业绩持续向好,质量效益进一步提升。



核心业绩持续向好,财务稳健结构优化

全年房地产合约销售545.35亿元,同比增长13%;营业收入337.3亿,总资产1,649.9亿元,利润总额34.59亿元,毛利润82.49亿元,毛利率24.5%,每股收益0.94元,因此,董事会建议2020年度期末每股派息0.3港元。自2016年以来公司的分红派息逐年提升,2016年每股分红0.1港元、2017年每股分红0.15港元、2018年每股分红0.2港元、2019年每股分红0.25港元,今年每股0.3港元的派息,按照昨天2.54元的收盘价,股息收益率高达12%。绿地香港持续为股东、投资者创造超额回报,也突显了绿地香港优秀的经营质量和强大的盈利能力。在持续保持高水平盈利的同时,财务结构持续优化,公司净有息负债率49%,现有有息债务余额246.89亿,加权平均融资成本下降至5.5%,持续保持行业较低水平。同时,公司持续加强现金流管控,在确保项目高去化率的同时,着力销售回款,全年合计销售回款率超90%。截止目前,公司账面现金存量138.53亿,现金短债比1.3倍,完全覆盖短期有息负债,展现了公司强大的经营能力和抗风险能力,同时也为企业进一步的发展提供强劲保障。



多元增储不断升级,「两翼一体」深化布局

截止业绩公告日,绿地香港通过「集团注资、战略勾地、合作幷购及公开市场」等多种方式,新增项目54个,新增土储1,215万方,新增货值近1,500亿元,进一步夯实了公司持续发展动能。尤其是通过大股东绿地集团注资的方式,绿地香港一次性获取粤港澳大湾区项目35个,增加建面833万方。这些项目均集中在人口导入量大、产业集中度高、经济发展迅猛,极具竞争优势的核心城市。本次注资实现粤港澳大湾区快速、深度布局,形成了长三角和粤港澳大湾区「两翼一体」的战略格局,为未来新一轮发展打下坚实基础。



精益管理提质增效,匠心产品受市场认可

全面优化大运营体系,全方位提升精细化管理。绿地香港全年新开工面积超500万方,新增供应面积近400万方,新增竣备超400万方,完成交付约450万方。同时,围绕为客户创造美好生活方式的初衷,敬畏每一寸土地,坚持「回家就是度假的开始」产品理念,产品持续迭代更新,将每一个项目都打造成为具有绿地香港属性的IP作品。全年项目一次性交付率达92%,共荣获各类奖项96项,其中国际级奖项23项,国家级奖项62项,省市级奖项11项,深获市场认可。未来,绿地香港将守持匠心,以质量标杆树立企业竞争力。



房地产+战略深度布局,产业版图不断扩容提质

公司还于近期组建产业发展集团,重点围绕产业园、大健康、长租公寓及资产管理四大板块业务,从战略层面统筹资源,赋能提效,产业运营能力不断提升。去年国内认知症护理机构标杆--莫朗福克斯公馆入住率突破100%,下一步将在昆明和无锡落地复制;长租公寓菁舍出率达90%以上;携手高瓴资本旗下专注于医疗健康的惠每资本共创「基地+基金+运营」健康产业园模式;与德国医谷战略签约,导入全球顶级健康科技资源。上海国际教育园区实现整体开园,上海交大及高藤创新学校入住开学。无论是园区的租金、出租率、合作品牌,还是前卫技术的引用、智能设备或服务运营模式的创新,绿地香港均积累了独到的理解和实践。通过一系列成功的产业经营,资产价值进一步提升,也为企业发展创造全新增长级!



机制体制变革创新,持续激发团队活力

2020年,绿地香港大胆推进体制机制创新,打破原有的激励模式和项目管理方式,全面推行「项目跟投」、「管理费用包干」、「营销费用包干」等创新机制,使全体员工与公司形成命运共同体,共担风险、共享收益,充分激发团队活力,有效提高项目决策审慎性和精准度,进一步降本增效,为股东和投资者创造更大利润。



同时,数字化转型初见成效。绿地香港主动拥抱数字科技,以数据中台思维为纲领,依靠数字科技持续为绿地香港提供全生命周期的项目在线数字化管理支撑,而实现为公司管理提供管控、降本、增效、赋能四大战略目标,为企业赋能。



勇担社会责任使命,积极助力慈善公益

绿地香港在着力公司健康发展的同时,还积极关注慈善公益事业,践行企业社会责任和使命。新冠疫情期间,公司2,846名爱心员工自发组织,一天内累计捐款近80万,全球采购防疫物资,驰援一线;战「疫」助农,产业扶贫,与种植农户共克时艰;红外套乡村儿童公益计划,将业主、客户、员工及家属的点滴爱心,传递到贫困山区的留守儿童,9省35所乡村小学,5,000余名贫困学生受益。以实际行动践行「有理想、有温度、有情怀」的企业使命。



展望未来,陈军总表示:2021年,是绿地香港成立的第八年,也是「十四五」规划的开局之年。8年间,绿地香港以多元业务承载美好生活,战略布局长三角、粤港澳大湾区等国内重点区域,坚持「房地产+」发展战略,不断高质量向前发展,综合实力迈上了新台阶。面对新的经济形势和行业格局,绿地香港将直面挑战,主动适应新形势新变化,栉风沐雨,蓄力奔跑,永不懈怠,全力推进绿地香港高质量快速发展。



关于绿地香港控股有限公司

绿地香港控股有限公司(337.HK)是世界500强绿地集团旗下控股子公司。成立27年来,绿地已在全球范围内形成了「以房地产开发为主业,大基建、大金融、大消费、康养产业、科创产业幷举发展」的多元格局,坚定实施资本化、公众化、国际化发展战略,旗下企业及项目遍及中国以及美国、英国、德国、澳大利亚、加拿大、韩国、泰国、马来西亚等海内外100多个城市。依托母公司绿地控股成熟的品牌形象、丰富的优势资源、宏大的规模体系、先进的管理水平和充满激情的企业文化,绿地香港将全面整合现有资源,充分利用香港资本平台优势,致力成为香港资本市场内房股标杆企业。



