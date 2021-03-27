Friday, 26 March 2021, 12:45 HKT/SGT Share: 赋能金融数字化转型的SaaS引领者--百融云创

香港, Mar 26, 2021 ( 亚太商讯) - 近期港股市场波动较大，投资者或更加重视上市公司所在赛道的未来空间及其本身的基础实力。新股方面，预计本月31日上市的百融云创（股份代号：6608.HK）质地优良，值得关注。



百融云创是中国领先的独立AI技术平台，旨在赋予金融服务供货商智能而全面的数据分析能力，助力数字化转型。根据弗若斯特沙利文，按2019年已计入精准营销服务的收入计，百融云创是中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商。



赋能数字化转型 步入黄金快车道



随着金融基础设施逐步完善，数字化时代下愈发成熟的AI技术于金融领域的应用持续深化，金融服务业大数据分析服务市场迎来了快速发展。根据弗若斯特沙利文的报告，该市场的收入总额预计将由2019年的人民币1,093亿元快速增长至2024年的人民币2,524亿元，复合年增长率为18.2%，市场空间广阔。



目前，百融云创已是这一黄金赛道内的领导者，按中国独立金融大数据分析服务市场的收入计，百融云创于2019年的市场份额约8.7%，并于2020年增长至9.0%。



百融云创通过建立云原生技术平台，提供多种模块化产品，为客户提供定制化的端到端解决方案，满足客户瞬息万变的需求，助力客户实现数字化转型。百融云创研发的SaaS服务平台，可针对不同场景进行方案设计，提供全周期产品及服务。



根据招股书，百融云创在中国累计为逾4,200名金融服务供货商客户提供服务，包括绝大部分中国国有银行、逾650家区域银行、绝大部分中国消费金融公司、逾90家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。数量众多的客户及良好的客户结构为百融云创巩固行业领先地位、实现未来高速增长打下了良好的基础。



得益于本身的强大实力，百融云创于2017年、2018年及2019年分别实现收入人民币3.54亿元、8.58亿元以及12.62亿元，在三年时间内的收入翻超3倍以上。随着新冠疫情得到控制，经济环境逐步复苏，百融云创于2020年第四季度迎来业绩的强势回升，单季度实现收入人民币3.70亿元，同比增长约8.82%。



2017-2020年，公司净亏损分别为3.5亿元、1.8亿元、0.94亿元及1.09亿元。扣除优先股公允价值变动等影响，2017-2020年公司调整后亏损分别为8320万元、160万元、盈利1310万元及盈利8000万元左右。即使受到疫情影响，公司的营业利润已从2019年的亏损1127万元转为2020年盈利3261万元，盈利前景相当可期。尽管疫情给经济带来了前所未有的冲击，百融云创依旧展现出强大的韧性，证明其已经进入了业绩增长的快车道。



牵手权威投资机构 广受投资者青睐



申请赴港上市前，百融云创已自前投资者取得了多系列股权融资来支持其业务运营及扩展，包括IDG、红杉资本、高瓴、中金公司及国新基金在内的国际权威投资机构纷纷对其青睐有加。其中，曾相中资本市场众多牛股的高瓴持股达12.39%。



此次上市，百融云创共引入三名实力强劲的基石投资者，分别为：中国结构调整基金、Cederberg及Franchise Fund LP。其中，中国结构调整基金拟认购5800万美元，是受国务院国资委委托，由央企中国诚通牵头成立的中国最大规模的私募股权投资基金，规模达到3500亿元，服务于国有企业布局优化、结构调整及高质量发展。



百融云创频频获得行业中卓越投资者的认可，与其领先的行业地位及本身硬核的实力不无关系。过硬的技术能力与丰富的行业经验决定了百融云创能在竞争激烈的黄金赛道中脱颖而出，并随着行业的发展、变革及集中度的不断提升，百融云创将进一步打开业绩「天窗」，为投资者创造出更大的价值。







话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

