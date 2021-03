Friday, 26 March 2021, 12:38 HKT/SGT Share: 李彦宏致股东信:人工智能将改变世界 百度十年布局开始收获

香港, Mar 26, 2021 ( 亚太商讯) - 据信报报道,3月23日,百度集团股份有限公司(百度,Nasdaq:BIDU,09888.HK)在港交所正式挂牌上市,市值突破7000亿港元,日前,恒生指数公司公布,百度获纳入恒生综合指数、恒生中国企业指数及恒生科技指数等多项指数。上市当日,百度董事长李彦宏发布致股东信《爱这时代,星辰大海》,让大家再一次认识百度。



李彦宏在信中说:“从创建百度的第一天起,我对它的期待始终没变:专注技术,信仰技术,相信技术可以改变世界。我认为,每一家企业都生而不同,也应该创造不同。”



对技术的追求,并非只是喊喊口号,而是真金白银的投入。李彦宏称,过去10年,百度的研发支出超过人民币1000亿元。2020年百度核心业务研发投入占到收入的21.4%,这样的研发强度,在全球大型科技互联网公司中都是凤毛麟角。正是对技术的极致要求,塑造了今天的百度。



从搜索引擎巨头发展成为领先的AI公司,对于百度这20年来的发展历程,李彦宏称:“在百度最初的10年,我们专注于搜索引擎技术的投入,让我们得以服务10亿互联网用户,并演化出语音、图像、知识图谱、自然语言处理等人工智能技术;最近10年,我们在深度学习、对话式人工智能作业系统、自动驾驶、AI芯片等前沿领域投资,让我们成为一个拥有强大的互联网用户基础的AI生态型公司。”



关于AI,百度的做法也与众不同。“当全世界都痴迷于无屏智慧音箱的时候,我们重点发展了小度智慧屏,这让我们在全球带屏音箱中位居第一;当全世界都在追逐无人驾驶的单车智慧路线时,我们坚定地投入到了车路协同的技术路线;当主流的云厂商都在竞争CDN、IaaS领域的市场份额时,我们把目光投向了深度学习框架和高端AI晶片,提供基于人工智能算法和算力的云智一体的服务”,李彦宏在信中透露。“百度昆仑I晶片已经替代了相当一部分百度搜索引擎的推理能力,即将量产的昆仑II将在昆仑I的基础上大幅度提升效率,降低成本,并应用到更多的人工智能训练和推理场景中。从长远看,AI晶片将为云计算平台和智能驾驶系统创造出额外的能力和效率提升。”



对于百度在AI领域的已取得的发展成就,李彦宏表示,集百度通用AI能力之大成的百度大脑,已对外开放了270多项AI能力,日调用量突破1万亿次,服务于千行百业的智能化升级。飞桨是中国自主研发的第一个深度学习框架,是AI时代的作业系统,凝聚了265万开发者、服务了10万家企业。最近三年,在中国人工智能专利申请和授权方面,百度始终排名第一。在云、AI、互联网融合发展的大趋势下,百度形成了移动生态、百度智能云、智能交通、智能驾驶及更多人工智能领域前沿布局的多引擎增长新格局,积蓄起支撑未来发展的强大势能。”



其实最让大家关注的,还是百度在AI方面商业化落地的进程以及未来的发展空间。



对此,李彦宏认为,在未来十年人工智能领域将有八项关键技术,会实现从量变到质变,将给经济、社会、甚至文化带来深远的影响。它们包括自动驾驶、数字城市运营、机器翻译、生物计算、深度学习框架、知识管理、AI晶片和个人智能助手。这其中,有的已布局多年,开始迎来收获,比如自动驾驶、智能助手。有的刚刚开始,比如生物计算、AI晶片。



在自动驾驶领域,apollo已经成为中国最领先的自动驾驶开放平台,公司拥有中国最高的自动驾驶测试里程数和最多的测试牌照数;汽车智能化解决方案已开始向10家全球和中国的汽车厂商赋能;智能交通已经在近20座城市落地实践,无人车已服务超过21万人次;最近亦成立了独立的造车公司集度。



智能驾驶技术正在极速演进,每更新一代,成本大约会下降30%~50%。当成本下降到一个阈值,将触发无人车规模化运营;另一方面,车路协同将大大提升无人车的安全性,使得大规模商用成为可能。



百度在保定和长沙试验的数字城市运营,已经显示出巨大的社会价值和商业潜力。而作为对话式人工智能系统的一个载体,小度智慧音箱已经走进千家万户。



李彦宏对于百度未来的发展充满了肯定,他表示,得益于百度长远的布局和创新的路径选择,百度可能是全球唯一贯穿了智能驾驶系统、汽车智能化赋能、整车制造、无人车运营、车路协同、数字城市管理等几乎智能交通所有环节的参与者,这将使公司率先和最大程度从产业的高速发展中受益。











