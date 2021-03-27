Friday, 26 March 2021, 12:32 HKT/SGT Share: 万咖壹联（1762.HK）与安卓手机厂商小米紧密合作 共拓发展机遇

香港, 2021年3月26日 - (亚太商讯) - 3月25日，MIMO OPENDAY 2021·小米营销游戏行业沙龙在广州康莱德酒店举行。本次活动由小米公司与万咖壹联（1762.HK）旗下子公司玩咖欢聚共同举办，旨在协同各方探索游戏营销新机遇，解锁技术赋能下的生态新未来，助力游戏生态高效增长，小米集团相关业务负责人及玩咖欢聚相关业务负责人共同出席了本次会议，并发表了主旨演讲。



据玩咖欢聚营销业务负责人介绍，2021年玩咖欢聚成为了小米营销游戏行业的核心服务商，服务小米客户短短44天取得了优异的成绩，在媒体指导和媒体互动下，玩咖欢聚投放的客户实现了首日ROI近10%的提升，整体消耗近2倍的增长，头部客户消耗近3倍的提升。在过去五年玩咖欢聚一直专注于游戏领域，持续地深耕游戏领域，帮助游戏客户在安卓智能手机侧进行流量的扩展。目前玩咖是市面上最大的安卓手机渠道游戏行业的商业合作伙伴。玩咖累计服务超过1300家客户，投放的产品数超过5000款，累计投放的金额超过40亿。玩咖欢聚拥有广泛的游戏行业客户服务经验，专业化的服务及运营能力，及DAPG人工智能商业化服务平台，积累了大量的数据，能够高效满足广告主的需求，精准定位用户。



据了解，小米手机出货量较高，平台覆盖了6000万游戏活跃用户，且流量增长迅速，用户粘性较高，游戏业务未来增长空间巨大。资料显示，小米手机2020年全年在全球的出货量接近1.5亿台，在四季度保持32%的高速增长率，增长速度超过了包括苹果在内所有的智能手机厂商，手机业务依然是小米最重要的核心业务，基于手机业务实现了广泛的用户积累。在整个互联网发展的过程中，游戏始终保持着高速的增长，且用户需求日益的旺盛，为满足用户的需求，小米集团一直非常重视游戏业务的发展。



业内人士分析基于庞大的硬件基础及用户群体，以及小米手机在游戏业务方面的提升，随着双方合作的加深，未来玩咖欢聚的母公司万咖壹联（1762.HK)的市场份额有望持续的增长。



值得注意的是，为迎合整个视频化的趋势，无论是硬件手机厂商端还是服务商端，都加大了对视频化能力的提升。小米为迎合整个视频化的趋势，在内容生产环节，会全方位的保障客户投放视频的诉求，提供视频化的制作能力，帮助客户减少视频制作的门槛。而玩咖欢聚已经将DAPG平台进行了技术能力的提升，且搭建了视频业务团队，目前在北京、广州、苏州搭建了超过30人的创意团队，每个月视频原创产出量超过1000条，图片超过1万张，不断的赋能媒体和客户。



除了在帮助开发者流量变现，满足用户精准需求的合作之外，据行业人士预测，玩咖欢聚的母公司万咖壹联作为平台服务商与手机厂商关系紧密，未来将会更多切入到手机+AIOT的建设中，据了解手机+AIOT,已经成为小米集团发展的重要战略，除手机业务表现喜人外，小米电视的出货量已经累计超越了5000万台，覆盖了超过5000万个家庭的场景，成为了一个庞大的新的流量入口，也就是一个大屏的家庭场景入口。未来在家庭类场景游戏及大屏游戏等方面都有无限的探索发展空间。目前小米联网的智能硬件设备已经达到了3.25亿台，在万物互联到来的今天，互联互通已经成为一种发展的趋势，更多的应用场景和数据及用户，也将会给与手机厂商关系紧密的万咖壹联带来更多的发展机会。







话题 Press release summary



部门 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

