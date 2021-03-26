中国动力将向菲律宾及马来西亚供应不少于500辆电动车

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|巩固东南亚市场地位
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香港, 2021年3月25日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商中国动力（控股）有限公司（「公司」；股份代号：476，连同其附属公司，统称「中国动力」或「集团」） 继去年12月向菲律宾达沃市（Davao）和马尼拉大都会交付电动巴士之后，与 GET Worldwide, Inc. (「GET Worldwide」)签订长期供货协议。
|GET Worldwide 专为新兴市场设计的电动公共交通工具旗舰——6.5米COMET电动小巴。该车可与手机应用程序相连接，开创智能车队及乘客管理系统。
根据该长期供货协议，中国动力将在协议生效之日起6个月内向总部位于美国加州的电动车解决方案供应商GET Worldwide供应不少于100辆6.5米COMET电动小巴，及24个月内提供不少于500辆同款车辆。该批电动车将主要用于菲律宾及马来西亚。此外，GET Worldwide亦正考虑于年内将业务扩展到非洲和拉丁美洲。
GET Worldwide总裁Freddie Tinga先生表示：「与中国动力合作让我们结束漫长的寻找过程；我们终于找到可信赖的电动车制造商。COMET是GET Worldwide专为新兴市场设计的电动公共交通工具旗舰。该车可与手机应用程序相连接以提升交通效率，还可应对气候变化的风险并改善都市环境。我们已看到COMET系统的巨大潜力，因为不仅菲律宾的需求殷切，我们也收到来自世界各地的咨询，他们均对此产品表示浓厚兴趣。」
中国动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop先生补充道：「该协议的签署是我们从东南亚市场开始全球扩展中的又一战略部署，既巩固我们与GET Worldwide的合作关系，共同为全球人口稠密的城市中心推出理想的交通解决方案，也是利好各方的双赢方案。我们将从该等新市场的收入中获益。我们亦竭尽所能，使这些城市更加宜居、永续发展。」
集团于2020年12月向Global Electric Transport (「GET Philippines」)交付首批用于马尼拉大都会和达沃市的 COMET电动小巴。GET Philippines是GET Worldwide的特许经营商，也是菲律宾首家电动巴士运营商。
关于中国动力（控股）有限公司（股份代号：476）
中国动力（控股）有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商，在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆有2个生产基地，并着力开拓中国大陆、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。
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