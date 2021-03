Thursday, 25 March 2021, 07:26 HKT/SGT Share:

来源 Zhaojin Mining 招金矿业年度业绩大幅飙升181.77%, 凈利达到12.35亿 每股盈利0.32元,大幅增长113.33%

香港, 2021年3月25日 - (亚太商讯) - 招金矿业股份有限公司公布截至2020年12月31日止年度之全年业绩。 公司业绩全面向好,核心指标同比大增实现翻倍,每股派发现金红利人民币0.05元(税前)。



战疫情、抓机遇、提业绩,生产经营全面向好

2020年,面对复杂的市场环境,公司以「大战、大考、机遇」为统领,众志成城,攻坚克难,实现疫情防控、复工复产各项工作有效推进,多项指标实现超高增幅。 全年完成营业收入76.48亿元,同比增长20.83%;利润总额13.37亿元,同比大增124.52%;归母凈利润10.52亿元,同比大增119.53%。 在中国黄金产量持续下滑的情况下,公司黄金产量逆势增长,全公司累计完成黄金总产量35,615.93千克(约1,145,077.92盎司),同比增长8.93%,其中自产金16,467.48千克(约529,441.37盎司),同比增长5.61%。



抓重点、解难题、促落实,实现高质量发展提档升级

2020年,公司聚焦双重点、破解重难点,持续攻坚克难。 以瑞海矿业、草沟头矿区等重点项目建设为龙头驱动,全年累计完成基建技改投资人民币7.89亿元。 丰宁金龙、招金白云选厂扩能改造和工艺优化顺利完成,实现达产达标;夏甸金矿提升运输系统优化改造提前完成。 H股全流通顺利推进,实现了「首家申报、率先获批、年内上市」,为公司价值创造和价值实现提供有力保障。 在科技创新领域,全年实施技术创新项目53项,完成投资人民币0.54亿元,申请专利109项、授权专利91项。 蚕庄金矿细尾砂充填经验推广应用,开辟了无尾矿山建设新通道;大尹格庄金矿智慧矿山建设顺利通过验收。



抓管理、强运营、促长远,筑牢可持续发展根基

2020年,公司稳步推进条线管理提升、运营升级。 安全环保整体平稳,分区管理进一步巩固深化,安全生产专项整治三年行动全面启动。 全公司共投入安全资金人民币1.45亿元,不断提升智慧矿山建设水平,通过机械化、自动化应用及「四新」技术投入,进一步实现了企业的本质安全管理。 全年共投入环保资金人民币0.68亿元,持续开展「环境优美」竞赛活动,促进绿水青山工程建设。 全年新增绿化面积44公顷,新增2家国家级绿色矿山,绿色矿山(工厂)总数达到18家,继续保持行业领先。



2021年,随着后疫情时代世界经济复苏带来的通胀预期、全球动荡增多引发的避险需求以及美元的持续走弱,黄金、铜等有色金属有望迎来新的机遇。 2021年,作为「十四五」规划的开局之年,公司将把握新发展阶段,贯彻新发展理念,以质量效益为中心,以改革创新为动力,进一步抓改革、强管理、补短板、惠民生、防风险、保稳定,推动各项工作提档升级、迭代进化,开创高质量全面发展新局面。







部门 金属,矿产

