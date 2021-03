Tuesday, 23 March 2021, 19:59 HKT/SGT Share:

来源 Hengdeli Holdings Ltd 亨得利2020全年业绩发布 稳健运营 砥砺前行

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 国际名表销售及手表配套产品制造集团 - 亨得利控股有限公司 (「亨得利」或「公司」及其子公司「集团」,股票编号:3389)宣布截至2020年12月31日止12个月(「回顾年内」)之全年业绩。



2020年,在全球性新冠疫情的沉重打击下,世界经济深度衰退,国际金融市场激剧动荡,再加上中美贸易摩擦等其他诸多不利因素的影响,中国内地和港澳地区的经济面临着近年来前所未有的巨大压力,企业经营充满了艰险和挑战。截至2020年12月31日止,本集团收入录得人民币1,219,856,000元,较去年同期下降了49.5%;毛损率为12.2%,较去年同期下降了28百分点。集团本年度录得亏损,而股份持有人应占亏损达人民币383,076,000元。亏损的主要原因为经济环境影响导致收入下降、库存拨备;物业、厂房及设备的减值及出售零售业务亏损等。



回顾年度内,集团名表零售业务亏损严重。基于持续恶化并充满挑战的市场环境,业务的严重亏损等因素,集团认为名表售卖业务前景暗淡,继续经营将会给企业带来较为严重的危机。故,本集团董事会年度内决定结束名表业务的运营。本集团相信此举符合本公司及全体股东的最佳利益。截至2020年12月31日止,本集团尚余两间零售门店,分别位于香港和澳门。另于香港有四间品牌快闪专柜。至本报告期,本集团已出售或关闭上述两间门店和四间快闪专柜,整体结束了名表零售业务的运营。



回顾年度内,工业集团也同样面临着极大的困境与挑战。受全球疫情冲击,各间公司营运困难突显,内地有不少同行企业无法存续。集团以稳健为根本,以创新求发展,在确保员工安全健康的同时,采取多种措施积极有效应地应对疫情,适时组织复工复产,取得了较为明显的成效。在公司同仁共同努力下,工业集团收入虽较去年同期下降了27.3%,但溢利仍过千万。稳健的运营为工业集团未来业务的开展奠定了稳固的基础,也为集团战略的转型提供了良好的契机。



当前,新冠疫情还在全球延续,政治动荡不安趋势仍十分明显,世界及中国经济运行依然存在诸多困难和问题。但是,中国内地疫情基本控制良好,全年来看,各项经济重要指针亦频现积极信号,表明经济运行总体经受住了疫情的冲击。新的一年,本集团将背靠中国内地稳定的经济发展环境,集中力量扩充发展高端名表配套产品的生产,以多种方式与品牌商及国际同行进行更深层次的合作,努力成为高端表业集团全球产业生态链中不可或缺的一个独立环节。本集团将面向国内、国际双市场,不断提升商业空间一体化服务水平。新的一年,本集团还将全力展开有限多元化的业务进程,将高端商品配套生产渗透到珠宝、化妆品及手机等其他高端生活品领域,将商业空间美化服务扩充至生活空间美化服务领域等,把集团真正打造成宜商宜家美好生活服务平台,实现企业发展的新突破





