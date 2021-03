Tuesday, 23 March 2021, 16:55 HKT/SGT Share: 三大引擎推进AI新生态 百度今日登陆港交所

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 据信报报道,今日,回港二次上市的热门中概股—百度正式登陆香港联交所主板。是次上市,百度共计发行95,000,000股公司A类普通股(绿鞋前),发售价为每股252港元,股份代号为9888。



在2021年3月1日,百度股东大会通过1拆80的拆股方案,大幅增加股票数量,并使对应每股价格降低,进而大幅提升了股票的流动性,吸引更多潜在投资者,为回港上市铺道。与2005年登陆纳斯达克交易所时不同,百度的身份已由「搜索引擎公司」转型为「拥有强大互联网基础的领先AI公司」,AI生态已经逐渐成为百度的崭新标签。



基本盘实力稳固



中国互联网飞速发展的历史浪潮中,百度始终扮演着核心角色。根据招股书显示,百度在过去十年里稳居中国搜索引擎首位,于2020年的市场份额(按收入计)高达72.7%。



纵使互联网变幻莫测,行业后浪不停地发起冲击,百度依旧能稳步前行,足见其核心实力之强、包容性之广。百度的搜索引擎在互联网中拥关键地位,并在行业的发展中不断汲取丰富的经验来优化自身,形成巨大优势。可以说,技术及创新是百度不断夯实并不断发展的基础。



深耕十载 聚焦AI新生态



唯有基本盘扎实,才能打造更华丽的「上层建筑」。随着AI技术的兴起,越是走在技术发展前沿的公司就越能占得先机。十年潜心钻研,百度已发展成为数不多的提供全栈AI的公司之一,更是具有世界一流AI能力的领先科技公司。



自2010年起。百度就一直投资AI以提升搜索及变现能力,并通过核心AI技术引擎「百度大脑」开发新AI业务,同时其AI能力的独特广度及深度已能够为其所有业务提供差异化技术基础。



十年磨一剑,百度目前已经处于中国AI领域的领导地位。根据灼识咨询报告,截至2020年10月30日,百度拥有中国最多的AI专利数量以及AI专利申请数量;截至2020年12月31日,按累计拉取请求计,百度的深度学习框架飞桨居中国深度学习框架榜首,全球排名第二,仅次于Facebook Pytorch;截至2020年12月31日,按开发者数目计,百度开放式AI平台拥有超过265万名开发者,是中国最大的开放式AI平台。



三大引擎驱动增长



厚积薄发的AI布局,带来了强劲的业绩表现。2020年第四季度,百度实现营收人民币303亿元,净利润达到人民币69亿元,优于市场预期。整体上看,由AI驱动的百度核心业务(不包括爱奇艺)于营业记录期间为百度贡献了超过70%的总收入,证明百度转型新生态的成功;而从细分领域来看,百度的AI生态主要由移动生态、智能云及智能驾驶与其他增长计划,三大增长引擎所构建的强大产品及服务组合所驱动。



其中,移动生态是中国领先的内容及服务探索生态系统,包含百度APP、好看视频及百度贴吧等十数个应用程序,提供开放平台,通过AI支柱整合广泛的第三方内容及服务,帮助小区链接并分享知识与信息。截至2020年12月,百度APP的月活跃用户达到5.44亿个,日登陆用户占比超过70%。



百度的智能云拥有与众不同的全套云服务及解决方案,包括PaaS、SaaS及IaaS等,在智能交通、智慧金融、智能城市、智能制造、智能能源等领域快速推进。



以智慧交通为例,2020年8月,Apollo中标广州4.6亿元新基建项目,该项目或是2020年中国智能交通领域的最大订单。根据灼识咨询报告,百度是2019年中国最大的AI公有云服务提供商及四大公有云服务提供商之一。于2020年,百度核心业务的云服务收入达到人民币92亿元,同比增长44%。



智能驾驶方面,百度的Apollo是中国市场的领导者。2019年9月,Apollo首个robotaxi试运营计划于湖南省长沙市向公众开放。Robotaxi车队亦具备巨大运营商机,百度与北京、长沙及沧州合作,现有三个Apollo Go Robotaxi试点项目正在运营。



三大引擎已经开足马力,面对中国互联网未来广阔的空间,百度将持续开启规模化商业落地,业绩有望稳步推进,并藉助此番上市的契机实现二次腾飞,百度也将会成为率先奔未来的AI先锋。







