Tuesday, 23 March 2021, 16:49 HKT/SGT Share: 百度正式登陆港交所 价值空间正在释放

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 据AM730报道，「AI第一股」百度今日正式登陆香港交易所，发行价252港元，股票代码9888。



说到百度，可能很多人的认知还停留在中国最大的搜索引擎巨头层面，但实际上，百度已是全球领先的AI公司，旗下Apollo自动驾驶业务商业化正逐步落地，智能云业务快速增长。所以，是时候更新一下对百度的认知了。



转型AI 布局成果初现

根据招股书，2020年全年，百度实现总收入人民币1,071亿元，百度核心业务收入为人民币787亿元。

智能云方面，按开发者数目计，在百度云基础设施上运行的BaiduOSChina是中国最大开源活动开发平台，全球排名第三。近年来，随着越来越多企业接入百度智能云，云服务及产品收入实现快速增长，已成为贡献百度业绩增长的重要组成部分。另一个已实现AI技术落地的业务小度智能设备，内载百度鸿鹄芯片，DuerOS智能助理赋能，成为利用语音识别、NLP及计算器视觉等AI能力的领导者。



智能驾驶领域，百度已推出开放自动驾驶平台Apollo，根据灼识咨询报告，于去年12月31日，百度Apollo已取得最多自动驾驶许可证，且拥有最长累计测试里程。在此基础上，百度还推出了自主泊车和自动导航辅助驾驶，全面推进汽车的智能驾驶化。目前百度已与10家领先的汽车制造商签署战略协议。



移动生态方面，以AI赋能，百度移动生态基本盘稳中向好。2020年12月，百度App的月活跃用户达到5.44亿，每日登录用户超70%。



如今携全球领先的AI技术填补港股市场空白的百度，未来发展值得期待。







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