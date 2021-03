Tuesday, 23 March 2021, 16:37 HKT/SGT Share: 王者归来 百度携AI业务二次上市 价值重估正当时

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道,百度(09888.HK)回港二次上市的进程进入最后一步,于今日正式挂牌交易。最终发售价定为252港元,股份代号为9888。此次二次上市,百度将迎来一个全新的开始。



二次「创业」 AI业务谱写新篇章

十年前,坚守着用技术改变世界,打开未来之门的信仰,百度在CEO李彦宏带领下,潜心研发AI技术,投资AI以提升搜索及变现能力,于此同时,通过AI技术赋能,亦为百度所有业务提供了差异化的技术基础。如今百度已成为拥有强大互联网基础的领先AI公司,依靠AI优势,百度在智能云、智能驾驶等方面走在行业前列。



2013年,百度开始布局自动驾驶,2017年推出自动驾驶平台Apollo,Apollo能够提供全面、安全、稳定及可靠的解决方案,为汽车制造商提供自动驾驶服务。就测试里程及测试牌照总数而言,其自动驾驶技术在全球范围已具备领先地位。2020年,百度先后在长沙、沧州、北京开放Apollo Robotaxi服务,成为中国唯一一家在多城开启robotaxi服务试运营的公司。在百度带领下,中国自动驾驶已进入发展新高度,远远领先于竞争对手。



2020年12月,百度利用自动驾驶能力推出自动导航辅助驾驶服务。并已与10家领先汽车制造商签署战略协议,为其乘用车装配高精地图及╱或自主泊车服务。今年二月,百度旗下全球首个自动驾驶MaaS(Mobility as a Service,出行即服务)平台在广州黄埔区亮相,开放5种自动驾驶车型为市民服务,广州市民可以在日常生活中通过百度地图、Apollo Go APP等提前预约,以亲身体验无人驾驶技术。



对标已经为特斯拉带来巨量收入的自动驾驶软件服务FSD,Apollo还处于初期商业化阶段。但其平台开放,可以与众多汽车厂商合作,这意味着其发展的空间极大。一旦实现合作量产,Apollo的价值会逐渐得到释放,未来可能会成为FSD最大的竞争对手。因此,中金给予Apollo 539亿美元的单独估值,也就不足为奇。



根据灼识咨询报告,按2020年产品组合及开发者使用的API计,百度的智能云是中国最大的AI公有云。其全面的云解决方案帮助企业及公共部门能够提高生产力及运营效率。在智能交通行业,百度已于十多个城市中标智能交通项目,用AI技术帮助现代化城市改善交通状况、道路安全及空气质量。



2020年第四季度,百度智能云营收达到33亿元,同比加速增长67%,年化收入约130亿元。目前中国云服务市场还处于发展初期,随着中国云市场的发展,百度有望把握住来自传统企业及事业单位的巨大需求,带来巨大的变现潜力。



搜索引擎巨头 移动生态业务焕发新机

以搜索引擎起家,百度2005年登陆纳斯达克,刷新了当时中国互联网企业海外IPO的多项记录,给当年的全球资本市场留下了浓墨重彩的一笔。发展至今,百度的搜索引擎已经演变为拥有十数个应用程序的移动生态系统。



百度的移动生态系统以百度App为核心,通过公司的AI支柱整合广泛的第三方长尾内容及服务,帮助小区链接并分享知识与信息,同时以智能小程序等为核心抓手进一步深耕服务能力建设。2020年11月,百度再出大招,36亿美金收购YYLive,进一步完善移动生态布局,打造多元化变现通道。随着百度与YY直播的深度整合,YY直播可以应用到百度的所有垂直领域,产生强大的协同效应,为该部分业务收入带来极大的想象空间。



百度一步步用实绩来证明,王者始终是王者。长期来看,百度移动生态基本盘稳中向好,AI商业化变现路径清晰,瑞信将其美股目标价升至最高407美元,足见其发展潜力。来到香港的百度,其未来的空间有多大,又将带来怎样的表现,我们满怀期待。





