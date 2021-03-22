首长宝佳公布 2020年全年业绩



香港, 2021年3月22日 - (亚太商讯) - 首长宝佳集团有限公司（「首长宝佳」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0103.HK）欣然宣布截至2020年12月31日止年度的经审核综合全年业绩。



回顾年内，疫情重挫环球经济，多国制造业陷入停滞。犹幸，中国政府采取多项有效及针对性的措施于短时间内有力抗击疫情，复工促产进度理想；另一方面，海外疫情尚未受控，多国制造业大受影响，导致轮胎及其相关产品供不应求。有见及此，集团果断把握市场机遇，努力开拓新客户，并致力优化销售组合，灵活地满足客户的需要。与此同时，为积极响应市场需求，集团多管齐下提升生产效率，务求增加产能供应，以提升其核心竞争能力。



集团严格的生产成本控制措施奏效，来自持续经营业务的毛利率由2019年的17.6%攀升至19.3%，来自持续经营业务的毛利则上升4.3%至港币394,322,000元；加上财务成本下降，集团除税前溢利及期内溢利分别上升26.0%及36.8%至港币145,911,000元及港币148,254,000元。董事会建议派发截至2020年12月31日止年度之末期股息每股港币1.5仙（2019年：每股港币1仙），派息增加50%。



目前，集团位于浙江省和山东省的两大生产基地每年共生产约20万吨钢帘线。为应对国内外轮胎需求增加，带动钢帘线需求爆发之市场变化，集团进一步完善厂房建设以提升生产能力。2019年起，集团开展滕州厂房扩展计划，投资建设新的黄丝设施，目标增加额外10万吨钢帘线生产能力，目前建设进度理想，为集团逐步发展成为一个拥有年产量30万吨级以上的精品钢帘线制造企业之目标添砖加瓦。



首长宝佳董事长兼董事总经理苏凡荣先生表示：「展望未来，受惠于国内大型汽车的轮胎需求增加，加上国家『内循环』政策及节能减排要求推动钢帘线需求增长，有利国内钢帘线行业的发展；随着光伏、蓝宝石及磁性材料市场陆续好转，国内切割钢丝市场稳中有进。我们对集团的业务充满信心，并将继续向成为中国钢帘线行业的三大独立生产商之一之企业目标奋勇前进。」



首长宝佳集团有限公司

首长宝佳集团有限公司（0103.HK）主要从事制造子午线轮胎之钢帘线、切割钢丝及其他钢丝产品，于浙江省和山东省设有两大生产基地，目前合共每年生产约20万吨钢帘线。集团多年来坚持提供优质产品，其产品供应全球超过20个国家，深获国际轮胎制造商的认可。集团于1992年4月于香港联合交易所上市，其主要股东实力雄厚，包括世界五百强企业首钢集团有限公司（北京国有资产监督管理委员会直接监督之国有企业）与其主要受控法团，Bekaert集团及李嘉诚基金会有限公司。透过持续提供优质钢帘线及钢丝产品及优化产品组合，集团致力成为中国钢帘线行业的三大独立生产商之一。



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