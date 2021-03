紫金矿业截至2020年12月31日止年度业绩公布

Monday, 22 March 2021, 10:18 HKT/SGT Share:

香港, 2021年3月22日 - (亚太商讯) - 紫金矿业集团股份有限公司(「公司」;SSE: 601899、SEHK: 2899)董事会欣然公布本公司及其附属公司(统称「本集团」)截至2020年12月31日止年度已审核综合年度业绩。



业绩摘要如下︰



截至2020年12月31日止年度,本集团实现营业收入人民币1,715.01亿元,同比增长26.01%(上年同期:人民币1,360.98亿元)。



截至2020年12月31日止年度,本集团实现利润总额人民币108.46亿元,同比增长55.51%(上年同期:人民币69.74亿元)。



截至2020年12月31日止年度,本集团归属于上市公司股东的净利润为人民币65.09亿元,同比增长51.93%(上年同期:人民币42.84亿元)。



于2020年12月31日,本集团总资产为人民币1,823.13亿元,较年初增长47.23%(年初:人民币1,238.31亿元)。



于2020年12月31日,本集团归属于上市公司股东的净资产为人民币565.39亿元,较年初增长10.46%(年初:人民币511.86亿元)。



董事会建议公司2020年度股利分配预案为:每10股派发现金红利人民币1.2元(含税)。2020年度利润分配方案尚需股东大会审议批准。

主要矿产品产量指标规划 2020年 2021年 2022年 2025年 矿产金(吨) 40.5 53-56 67-72 80-90 矿产铜(万吨) 45.3 54-58 80-85 100-110 矿产锌(铅)(万吨)37.8 45-48 47-50 -- 铁精矿(万吨) 387 350-380 290-330 -- 矿产银(吨) 299 240-300 270-310 -- 注:2022-2025年矿产金、铜外的其他矿产品产量基本保持不变。 本新闻稿中有关未来的经营及财务数据(如有)为本公司的目标,并不构成本公司的盈利预测。并无保证本公司可以或不可以达成该等目标。鉴于有关风险及不确定因素,本新闻稿所载的前瞻性陈述不应被视为或构成董事会或本公司对投资者有关本新闻稿中所载计划及目标能够达成的表示或实际承诺,投资者不应过分依赖该等陈述。除非另有适用的证券法例要求,本公司并不承诺会公开对任何前瞻性陈述或资料的更新或修订,不管是否因新数据、将来事件或其他因素而需要更新或修订。



