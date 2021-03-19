Friday, 19 March 2021, 12:51 HKT/SGT Share: 乐享互动发布2020年年度业绩 营销科技借势新经济流量 2020年实现营收净利大幅增长

香港, 2021年3月19日 - (亚太商讯) - 乐享互动有限公司（「乐享互动」或「公司」）（股份代号：06988.HK）欣然宣布公司及其附属公司（统称「集团」）截至2020年12月31日止年度（「本年度」）经审计的综合业绩，连同上一财政年度的比较数字。



财务摘要

- 收益为923.92百万港元，较上年同期增长71.73%

- 年内溢利（扣除非经常性损益影响）为220.69百万港元，较上年同期增长121.42%

- 毛利为301.56百万港元，较上年同期增长126.98%

- 毛利率由上年同期的24.70%提升至2020年度的32.64%



2020年，移动新媒体行业蓬勃发展，效果营销及流量变现市场需求旺盛，乐享互动凭借领先的营销科技水准，获得了众多行业客户及内容发布者青睐。年内，集团新增客户、营销产品及可变现接入点位数量大幅增加，在互娱及其他数字产品营销业务持续增长的基础上，电商产品营销业务高歌猛进，取得了令人欣喜的成绩。



2020年度，集团收益为923.92百万港元，较2019年度的538百万港元增加71.73%；毛利为301.56百万港元，较2019年度的132.86百万港元增加126.98%；毛利率为32.64%较2019年度提升7.94个百分点；年内溢利（扣除非经常性损益影响）为220.69百万港元，相当于2019年度的2.2倍。



效果营销及营销SaaS服务需求持续扩大 公司行业领先地位稳固

随着移动互联网生态环境的发展和营销技术的进步，效果营销以其精准和高性价比等优势，逐步成为行业客户进行产品营销推广的主流选择，市场需求持续扩大。与此同时，移动新媒体内容发布者及其发布内容数量的高速增长，也带来了流量变现需求的激增。 2020年度，集团在效果营销及营销SaaS两大业务领域均取得了亮眼的成绩。



效果营销服务

- 2020年，互娱及其他数字产品营销客户和产品数量的增加，以及ARPU值的提升，使得乐享互动在此领域营销规模增长迅速。此外，受到2020年疫情防控影响，游戏、网络文学、直播等线上文娱行业获得发展机遇；受益于互娱及其他数字产品使用习惯得到强化，更多移动应用、小程式等缐上产品诞生，也促进了线上效果营销服务的需求。

- 与此同时，视频电商行业继续高歌猛进，成为电商产品分销的重要渠道，呈现井喷式增长。由于集团较早进行了视频领域电商产品营销的业务布局，并较早开始积累相关的数据及模型演算法，乐享互动在视频平台进行非直播电商营销的业务已经初具规模，并呈现了高速发展的潜力。截止2020年12月31日，通过集团效果营销服务达成的电商产品GMV达到593.64百万港元，同比增长353.92%，成为集团2020年度业绩增长最快的业务板块及主要驱动力之一。



营销SaaS服务

2020年，全球SaaS行业在发展中突飞猛进，推动了标准化、模块化的营销SaaS服务持续发展和普及，为内容发布者变现提供了低门槛、更便捷、高效率的工具和手段。乐享互动于2013年就开始向移动新媒体发布者提供营销SaaS变现服务，以开发SaaS平台并向内容发布者提供接口的形式，帮助其接入集团的产品库，并用基于兴趣推荐的技术向其订阅者推荐产品组合，最终帮助内容发布者实现流量变现。乐享互动通过流量变现取得收益分成，同时快速且自动化获取内容资源及用户行为数据，并借此优化模型演算法，从而提升营销效率和效果，最终提升盈利水准。截至2020年12月31日，集团合作的移动新媒体可变现接入点数量为469,968个，同比增长106.06%。



展望2021年，作为以数据及算法为核心能力并以技术为驱动的公司，乐享互动将继续优化数据算法模型及营销SaaS平台，积极扩展行业客户及移动新媒体营销SaaS客户数量，并提前布局海外市场，持续拓展业务版图，致力于打造行业领先的移动新媒体效果营销及营销SaaS的服务体系。



关于乐享互动有限公司

乐享互动是中国领先的从事移动新媒体效果营销与营销SaaS服务的营销科技公司。本集团以数据和算法为核心，用基于兴趣推荐的撮合匹配技术，帮助行业客户的产品与移动新媒体内容之间达成耦合交易，以实现行业客户的产品销售、推广等营销目标，并同时帮助内容发布者实现流量的商业价值。



乐享互动于2020年9月23日成功在香港交易所主板上市，股票代码为06988.HK。





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