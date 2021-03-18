日清食品录得稳健的2020年全年业绩



香港, 2021年3月18日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今天公布截至2020年12月31日止年度之全年业绩。



集团收入按年增加14.0%至3,518.8百万港元（2019年：3,087.8百万港元），主要由于2019冠状病毒病疫情持续，带动香港方便面及冷冻食品业务表现理想，以及中国尤其在上半年对方便面需求激增所致。此外，合营分销业务已于2020年4月开始营运，并于本年度带来收入贡献。



集团的EBITDA按年增长25.2%至570.0百万港元（2019年：455.4百万港元），EBITDA利润率增至16.2%（2019年：14.7%）。本公司拥有人应占溢利按年增加20.3%至301.9百万港元（2019年：251.0百万港元），相当于纯利率8.6%（2019年: 8.1%）。由于运营地区的销售增长以及经营及非经营开支得到更有效控制，集团的盈利能力大幅提升。



本年度的每股盈利增加至28.11港仙 （2019年：23.36港仙）。董事会已议决宣派末期股息每股14.05港仙（2019年：11.7港仙），相当于本年度派息率50.0%（2019年：50.1%）。



香港业务

来自香港业务的收入按年增加9.1%至1,418.4百万港元（2019年：1,299.8百万港元），主要由于顾客囤积保质期更长且更易于制作的食品，带动方便面及冷冻食品的销售激增所致。分部业绩按年大幅增长65.5%至165.5百万港元（2019年：100.0百万港元），主要由于年内方便面及非面类业务的收入激增，以及销售成本及销售开支的更好控制。



方便面业务方面，集团一直完善其产品组合，并已推出一系列的新产品，以完善产品价格及促进产品升级。在疫情下，集团的标志性品牌「出前一丁」的销售录得令人鼓舞的增长。除了原有产品外，集团于2020年7月推出了「北海道小麦粉麻油味出前一丁」。而杯面方面，集团进一步扩展其西式风味系列及东南亚风味系列。此外，集团亦推出「UFO」、「拉王」、「福」及「公仔」牌的新产品，以及非油炸棒丁面及棒乌冬，冀在这艰难时期为客户提供更多口味系列及快乐时刻。



另一方面，集团不断扩阔其产品组合至非面类业务，持续使其产品组合多元化，并提升香港业务的增长。尽管受到疫情的影响，集团的策略性举措于2020年取得显著成果。其「公仔」牌产品因其方便性而受到客户欢迎。而提倡健康的「KAGOME」牌产品亦表现出色。就谷物麦片业务而言，集团进一步推出新的日清丰盛草莓谷物麦片，以丰富产品系列。



此外，集团斥资约7.1百万港元在香港建立首个预先包装即食新鲜蔬菜生产线，以满足注重健康的顾客的需要。集团亦于2020年8月向野菜谷控股有限公司注资约6.0百万港元。有关资金将用于投资位于香港的室内水耕农场。集团预期蔬菜业务于未来数年将取得理想成果。



中国业务

中国业务收入由2019年的1,788.0百万港元按年增加17.5%（以当地货币计算：18.6%）至2,100.4百万港元，这是由于上半年方便面的需求激增所致。这标志着集团连续第三个财政年度录得双位数的收入增长，突显集团的成功往绩及履行对中国长期增长的承诺。此外，上海的新合营分销业务已于2020年第二季度开始营运，并对集团的收入增长作出贡献。分部业绩按年增长17.4%至247.1百万港元（2019年：210.6百万港元），主要由于方便面业务的强劲表现，以及上海的新合营分销业务带来的额外贡献。



集团于年内继续致力于地区扩张及发展中国重点地区，以实现业绩持续增长的目标。通过投资基建及人才，集团「合味道」品牌取得令人满意的表现，而在华东及华南地区的主要运营地区，香港制造的「出前一丁」品牌表现令人鼓舞。随着集团进一步扩张地理覆盖范围，集团于华西及华北地区作出了进一步投资。



此外，集团在上海成立新的合资分销业务，这战略投资使集团得以进一步巩固其在华东地区的业务基础，同时随着集团进一步拓展中国业务，与其目前的分销渠道形成协同效应。目前，集团在中国分销多个日本知名品牌的零食及饮品。



展望

展望未来，集团将继续适时调整方便面及冷冻食品的产能，以满足客户的需求。就中国业务而言，集团将在生产方面作进一步研发，并致力于产品创新，为客户创造价值。集团亦将继续扩展在中国的业务范围，以实现长远的持续增长。与此同时，集团亦致力密切监察及控制经营成本。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「由于2019冠状病毒病的疫情爆发，2020年将被铭记为近代史上最具挑战性的时期之一。尽管如此，日清食品致力确保在香港及中国提供稳定的食品供应，使集团于全年取得稳健的表现。此外，日清食品获纳入多个恒生指数，反映集团的表现及业务前景得到资本市场的认同。未来，我们将继续提升集团的整体竞争力，并寻求更多新方案完善产品组合并扩大现有产品组合，以满足不断增长的市场需求，同时为持份者缔造长远价值。」



详情请参阅刊于香港联合交易所网站上之全年业绩通告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0318/2021031800372_c.pdf



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475） 为一间在香港及中国知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在华东及华南的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。





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