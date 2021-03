Wednesday, 17 March 2021, 08:36 HKT/SGT Share: 砥砺前行 共同兴业 ----兴业银行香港分行成立七周年

香港, 2021年3月17日 - (亚太商讯) - 七载耕耘砥砺行,2021年3月17日,兴业银行股份有限公司(于中国内地注册成立的股份有限公司)香港分行迎来了成立7周年的生日。自2014年开业至今,兴业银行香港分行始终心系实体经济发展,充分贯彻集团发展战略,以客户为中心,积极投身国家战略发展,全面融入粤港澳大湾区建设,与国家、区域和香港经济同呼吸、共命运。



不忘初心,求索不止



开业七年以来,兴业银行香港分行始终牢记“一流银行、百年兴业”的远大目标,立足香港,面向全球,为境内外众多企业、金融机构及高净值客户提供多元化、多方位的金融服务,在贸易融资、债券承销、绿色金融、牵头银团、代理清算、资金交易、FICC、外币资产配置、私人银行业务上取得突破发展。截止上年末数据,该行资产规模逾2000亿港元,荣获“债券通优秀境外投资人”奖项,连续多年在中国离岸债券承销商排行榜中名列前茅。



寓义于利,践行责任



近年来,该行相继加入香港绿色金融协会、香港中资银行业协会绿色金融专业委员会等机构,坚持“寓义于利”的企业社会责任观,积极打造兴业银行集团绿色金融业务的国际化视窗和重要平台。2020年内,该行与香港品质保证局(HKQAA)正式签署了《绿色金融合作备忘录》,成为率先与HKQAA签署该领域广泛合作备忘录的金融机构之一,并实现了中资股份制银行首单境外蓝色(海洋和水资源保护)债券发行、香港本地首单抗疫债券发行,以及香港品质保证局抗疫金融认证计划下全球首单抗疫债券发行的里程碑,兴业银行也因此再次成为全球绿债发行余额最大的商业性金融机构。面对新冠疫情挑战,该行对外建立疫情防控跨境业务绿色通道,推出措施保障跨境金融业务,对内提供抗疫物资、合理调整办公安排,保障员工身体健康,以实际行动践行社会责任和企业责任。



蓝图绘就,砥砺前行



兴业银行香港分行已深耕香江七载,值此行庆之际,该行将坚持“通向海外的视窗、业务创新的平台、人才培养的基地”的战略定位,坚持砥砺前行,承担起时代赋予的使命,融入国家大湾区发展机遇,稳健合规经营,认真服务香港经济社会和广大客户,为香港巩固国际金融中心地位添砖加瓦,实现“共同兴业”的理想。





