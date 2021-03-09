Tuesday, 9 March 2021, 10:37 HKT/SGT Share:

来源 Apollomics, Inc. APOLLOMICS(冠科美博)任命K. PEONY YU余健鸿医学博士为首席医学官(CMO) - FibroGen(珐博进)资深研发专家为管理团队引入全球研发经验

- 默克高管孙正洁(Sophie Sun)任命为公司企业发展及商务拓展高级副总裁，她的加入将为公司带来合作伙伴关系、企业战略和商业化方面的丰富经验与资源

中国杭州市和美国福斯特市, 2021年3月9日 - (亚太商讯) - Apollomics, Inc.(冠科美博)，一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司，今天宣布，任命K. PEONY YU(余健鸿)医学博士为首席医学官，余博士将于2021年3月16日正式上任。同时，公司任命孙正洁为企业发展及商务拓展高级副总裁，常驻中国。两位高管均直接向冠科美博联合创始人、董事长兼首席执行官余国良博士汇报。



余国良博士说：“余博士全球创新药研发背景和卓越的领导才能和冠科美博十分契合，我们非常欢迎她加入我们的团队。Peony拥有广泛的跨境经验，曾在中美两国管理团队并身兼多职，包括临床开发、注册策略和医学事务。Peony的加入，将对我们现有产品的开发和产品管线的扩充有极大的帮助。”



余健鸿博士补充说：“冠科美博以患者为中心，这和我的理念非常一致，我很高兴加入这个团队。公司针对靶向特定突变、扩增和耐药机制的精准医学方案是最先进的技术，我相信这变革性的新疗法有望给癌症患者带来转机。我期待贡献自己的努力，和优秀的团队共同推进创新药全球临床研发，在肿瘤治疗攀登新高峰。”



余国良博士总结说：“自公司成立以来，冠科美博和很多企业建立了合作伙伴关系，不断探索合作以扩充我们的产品管线。 我们很高兴欢迎孙正洁的加入，她将负责公司战略、商务拓展和战略合作。她在亚洲、北美和欧洲都有丰富的工作经历，她在公司战略、合作伙伴和商业化方面的管理经验将成为我们消灭癌症的宝贵资源。”



关于K. Peony Yu, M.D. (余健鸿，医学博士)

余健鸿博士在FibroGen 工作了12年，曾担任多个职务并不断晋升，最终在2016年被任命为首席医学官。她对各个阶段的临床开发设计和执行方面都有丰富专业知识和领导力，包括临床开发、注册策略以及与全球监管机构的互动沟通。加入FibroGen之前，余博士曾担任Anesiva, Inc.(前Corgentech, Inc., (NASDAQ: ANSV))临床研发副总裁，负责所有临床项目的临床研究、统计和数据管理、临床运营、医疗事务和医疗信息。余博士在加利福尼亚大学戴维斯分校(University of California, Davis)获得医学博士学位，在斯坦福医学院(Stanford Medical School)完成住院医师培训。



关于孙正洁， MBA

在加入冠科美博之前，孙正洁女士担任默克集团全球副总裁及中国创新中心董事总经理，在中国为中国及全球市场开辟创新合作。孙女士在默克任职12年，历任多个管理职位，参与了9个新产品上市。加入默克之前，孙女士在国际市场咨询机构埃培智及WPP集团工作了8年多，为多个行业的财富五百强企业提供咨询。孙正洁女士拥有中国人民大学硕士学位，及麻省理工斯隆管理学院工商管理硕士学位。



关于Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com。



冠科美博联系方式：

投资人联系人：

Wilson W. Cheung

首席财务官

电话：+1-650-209-4436

电邮：wcheung@apollomicsinc.com



公司联系人：

张立平

电话：+86-571-83521933

电邮：liping.zhang@apollomicsinc.com



中国媒体联系:

博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉

总经理

电话：(852) 3150 6763

电邮：kelly.fung@pordahavas.com



冯静仪

助理副总裁

电话：(852) 3150 6773

电邮：phoenix.fung@pordahavas.com





话题 Press release summary



部门 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

