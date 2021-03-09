Monday, 8 March 2021, 13:22 HKT/SGT Share:

来源 Edvantage Group Holdings Limited 中汇集团（0382.HK）连续发布上市后第四次盈喜 预期2021财年中报经调整纯利同比增幅不低于30%

香港, 2021年3月8日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区（“大湾区”）最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司（“中汇集团”或“本集团”，股票编号：0382.HK）欣然发布2021财年中报盈利预喜公告，预期本集团截至2021年2月28日止六个月（“回顾期”）的经调整纯利较去年同期录得不低于30%的增幅。这是本集团上市后连续第四次发布盈利预喜。预期盈利显著增长之主要原因为（i）回顾期内广州华商学院（“华商学院”，前称广东财经大学华商学院）及广州华商职业学院（“华商职业学院”）在校学生人数及在校学生平均学费的增长；及（ii）本集团于回顾期内收购四川城市职业学院及四川城市技师学院所带来的业绩贡献。



国内外共7所学校 在校学生人数大幅提升至超6万人

受惠于国家政策支持大湾区发展以及大湾区对商科人才的迫切需求，同时本集团之华商教育品牌和办学能力受到社会的认可和追捧，于回顾期内，本集团国内外学校数目由5间上升至7间，在校学生人数大幅提升至超6万人。增长主要源于肇庆四会新校区的收生能力提升及四川成都的两所学校在校学生人数提升。此外，随着江门新会校区预计于2021年9月投入使用，内生增长将会日趋强劲，从而保证本集团的业绩持续向好。



国际化及差异化特色办学 在校学生平均学费录得可观增长

本集团专注于培养具有国际视野的应用型、创新型及复合型的优秀人才，旗下院校的国际化办学及差异化办学模式广受欢迎。通过与知名企业校企合作、建设高端仿真实训室及为国内学生提供高端国际化课程，办学质量和品牌得到提升。因此，中国学校华商学院和华商职业学院的在校学生平均学费相较去年同期均有所上升。



首个国内优质并购项目落地 扩大学校网络

本集团位于大湾区的中国校网拓展至发展潜力巨大的成渝一体化区域经济带。本集团于2020年12月收购四川成都两所学校，即四川城市职业学院及四川城市技师学院，并于2021年1月开始合并报表。目前两所学校在校生人数约2.4万人。四川城市职业学院省内排名第一，前后经历了10年本科办学、12年专科办学。本集团认为，四川成都两所学校在提高集团品牌影响力的同时，可与中汇产生高度协同效应。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（“中汇集团”或“本集团”，股票编号：0382. HK）为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团，及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至目前，本集团的在校学生人数超6万人，旗下拥有七间国内外学校。



于中国，本集团运营共四所学校。于广东省运营两家中国民办高等教育机构，即本科广州华商学院及大专院校广州华商职业学院，以大商科、大健康及IT为主要课程设置战略重点，截至目前，在校学生人数为38,351人；于2020年12月4日，本集团收购位于四川成都四川城市职业学院及四川城市技师学院两所学校，两所学校全日制在校学生人数共约2.4万人。



于海外，本集团运营共三所学校。于澳大利亚运营一家经澳大利亚技能质量署ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院（Global Business College of Australia或GBCA），提供职业教育课程和其他非学历短期课程，澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构，即新加坡中汇学院（Edvantage Institute （Singapore）或EIS），提供长短期语言培训课程及各类文凭及高级文凭课程。澳大利亚中汇学院（Edvantage Institute Australia或EIA）获得澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可，是本集团旗下第一间同时提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

