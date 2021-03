日清食品 “合味道纪念馆香港” 即将隆重登场

香港, 2021年3月5日 - (亚太商讯) - 今日是方便面发明者及日清食品创办人安藤百福先生的111岁诞辰。为庆祝此大日子,日清食品欣然宣布,日本旗舰旅游景点—合味道纪念馆,即将登陆香港,落户尖沙咀中港城,为一众因疫情未能外游、心痒难耐的日本迷带来曙光!



图一:为庆祝方便面发明者安藤百福先生的111岁诞辰,日清食品宣布成立“合味道纪念馆香港”。



图二:合味道纪念馆香港是向一生为食品创新而努力的安藤百福先生致敬。



图三及图四:经典的“我的合味道工作坊”和“出前一丁工作坊”亦会强势回归,参加者可亲手设计食品的包装及材料配搭,同时在馆内尽情探索这家传户晓的品牌背后的有趣小知识。



图五:全球独家限定的“榖物麦片工作坊”,让参加者从中了解此新产品诞生的缘由及制作过程。



图六:馆内的“大杯面”向大家展示“逆向思维”的概念。全赖安藤百福先生在生产过程中以“逆向思维”突破既有思考框架,杯面才得以大量生产。



合味道纪念馆香港(下称 “纪念馆”)旨在打造一个新奇及互动的食物制造体验旅程,藉此引发大家的好奇心及创意。清仔更会化身纪念馆的首席创意总监,与团队一起向大家导览馆内的创新元素,带领参加者愉快学习,塑造另类的日本旅行体验!



纪念馆带来全新的体验,有别于日本大阪池田及横滨的“合味道纪念馆”,以及以往在香港叫好叫座的两个工作坊。占地近10,000平方呎的纪念馆,以“安藤百福创造力之旅”为主题,特设三大全新必到打卡位及三大体验式工作坊。



三个体验式工作坊中,重点推介全球独家限定兼全新登场的“榖物麦片工作坊”(My Granola Factory)。参加者可从中了解此新产品诞生的缘由及制作过程。经典的“我的合味道工作坊”和“出前一丁工作坊”亦会强势回归,参加者可亲手设计食品的包装及材料配搭,同时在馆内尽情探索这家传户晓的品牌背后的有趣小知识。



日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生指:“日清食品一直视为顾客提供创新的食品研发为企业社会责任。合味道纪念馆香港是日清食品在香港发展的里程碑,这不仅展示出日清的企业活力,更体现了日清致力引入崭新体验予顾客的决心,透过馆内以食品为主题的教育、娱乐及互动元素,激发每位访客的创意及好奇心。我们期望合味道纪念馆香港将成为本港著名旅游景点之一,吸引更多本地及世界各地的旅客到馆内寓学习于娱乐。”



更多有关门票及开幕详情将容后公布。敬请期待!



高清图片及影片下载链接︰http://bit.ly/3uSlZN1



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司(“集团”;股份编号:1475) 为一间在香港及中国知名的食品公司,旗下众多品牌不仅知名度 高,且广受顾客喜爱,并为香港最大的方便面公司。集团于 1984 年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及 销售两个核心企业品牌“日清”及“公仔”,以及多元化的家庭食品品牌组合,出品具标志性和优质的方便面、冷 冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌“合味道”、“出前一丁”、“公仔面”、“公仔点心”及“福”在香港亦是其 各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面,集团以创新技术推出“ECO 杯”概念,销售活动主要集中在华 东及华南的一线及二线城市。



日清食品被纳入 8 项恒生指数,包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股 通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非 AH 股公司指数及恒生 小型股 (可投资) 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。







