贝康医疗(2170.HK)斥796万元中标苏州一片土地用于建设公司总部

香港, 2021年3月5日 - (亚太商讯) - 辅助生殖领域龙头苏州贝康医疗股份有限公司(「贝康医疗」或「公司」;股份代号:2170.HK) 公布,于2021年3月4日,公司与规划建设委员会订立确认书,据此,规划建设委员会已确认,而公司已承认,公司已以总代价人民币796万元中标该土地的土地使用权。由于中标,公司将于2021年3月11日与规划建设委员会订立土地使用权合同。







该土地位于中国江苏苏州工业园区星塘街以东,江韵路以北的作工业用途一片土地,总地盘面积为21,626.14平方米。该土地拟用于建设公司的总部。



公司的总部建设项目为苏州工业园区的重点项目。项目的计划总建筑面积71,850平方米,其中研发办公用地21,700平方米,生产用地32,800平方米。收购该土地及在该土地上建立总部能够更好地支持集团的生产及运营。公司将在总部基地打造覆盖全国范围的生育IVD产业链及高端设备制造上下游集群。预计在未来5年内完成全生育周期产业线的注册报证。公司认为,土地收购事项及总部大楼的建设将为集团的战略发展奠定坚实基础。符合集团的发展战略。



关于苏州贝康医疗股份有限公司

苏州贝康医疗股份有限公司是中国辅助生殖基因检测解决方案的创新平台,公司的PGT-A试剂盒可以在植入前筛查胚胎中的非整倍体(一种经常与试管婴儿(IVF)植入失败相关的染色体疾病),是首个也是唯一已获国家药监局批准的三代试管婴儿基因检测试剂盒。公司的PGT-A试剂盒于2020年2月作为三类「创新医疗器械」获国家药监局注册,标志着中国受监管的三代试管婴儿市场的诞生,而公司是迄今唯一获批的试剂盒生产商。





