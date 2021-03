Thursday, 4 March 2021, 19:42 HKT/SGT Share:

来源 Tianda Pharmaceuticals Limited 天大药业收购小儿清热止咳颗粒剂 丰富产品组合并持续完善中医药全产业链布局

香港, 2021年3月4日 - (亚太商讯) - 天大药业有限公司 (「天大药业」,股份代号:455.HK,连同其附属公司称为「本集团」)欣然宣布,其全资附属公司天大药业(珠海)有限公司与黑龙江省济仁药业有限公司订立技术转让合同,以人民币 21,000,000元(相当于约 25,200,000港元)收购其小儿清热止咳颗粒(国药准字Z20033093)的技术完整所有权和全部知识产权。将于本集团位于珠海金湾的新研发及制药基地于今年内投产后生产。



小儿清热止咳颗粒是在麻杏石甘汤基础上加入黄芩、板蓝根、北豆根,抗病毒功效强,清肺热效果佳,对于医院获得性肺炎、支原体肺炎、毛细支气管炎效果好。小儿清热止咳颗粒为小儿用清热止咳中成药, 拥有长久历史及高度美誉,广受医生推荐使用。



本次技术转让将可以丰富本集团旗下儿科用药产品组合,能够与本集团目前另一主要产品儿科感冒及呼吸系统药托恩(布洛芬混悬液及滴剂)相互补充, 从而扩大本集团在中国内地儿科用药市场的占有率。同时,小儿清热止咳颗粒作为中成药,进一步充实了本集团中医药业务板块。



天大药业扎根于粤港澳大湾区,以发展中医药产业为基础,发展创新药物和医疗科技,发展优质医疗和保健服务,致力于成为药品研制、中医诊疗、医疗科技、健康管理领域具有市场竞争力和核心价值链的医药企业。近年,天大药业从中医、中药、中医药智能三大方面深度打造中医药全产业链,涉足中药材供应、中药饮片生产,建立控制中药材质量的“天大标准”,并投资兴办新型中医馆—天大馆。经过近5年的发展,本集团中医药业务已初步实现全产业链布局:建立了中医药研发平台;加强了天大中医药生产基地的布点,新研发及生产基地布置了独立的饮片生产大楼、中药提取大楼、中药制剂大楼,能有效支持中药产品研发、生产管线;丰富了中医药产品的销售与经营团队。中医药业务板块销售收入持续提升,于截至2020年9月底的半年期间,收入较2019年同期实现倍数增长。



天大药业发言人表示:「本次收购为本集团持续丰富产品组合及完善中医药全产业链布局的重要举措。小儿清热止咳类产品市场容量大,受到市场的广泛认可。在采用控销模式进行推广销售,理顺商业渠道,管控终端价格下,本集团有信心小儿清热止咳颗粒的销量必然会有一个质的飞跃。除内源性增长,天大药业一直注重外延性拓展,通过兼并收购来吸纳行业成功的产品、业务等,加快发展步伐。中医药在国内外日益受重视,我们看好中医药在全球范围的发展前景,将乘着国家政策的东风,做好短中长期发展规划,一步一个脚印朝着领先的综合性医药企业目标迈进。」



传媒垂询

天大药业有限公司

投资者关系部

电话﹕(852) 2295 3313

电邮﹕ir@tianda.com







话题 Press release summary



部门 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Tianda Pharmaceuticals Limited Oct 7, 2020 11:00 HKT/SGT 天大药业收购瑶池医疗及瑶池养生并达成深度合作 July 9, 2020 15:57 HKT/SGT 港股主板上市的天大药业(00455.HK)蓄势待发、值得期待 更多新闻 >>