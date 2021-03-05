Thursday, 4 March 2021, 10:28 HKT/SGT Share:

来源 Alvotech Alvotech与Cipla Gulf加强合作伙伴关系 在澳洲及新西兰为生物仿制药进行商品化

香港, 2021年3月4日 - (亚太商讯) - 跨国生物制药公司Alvotech与Cipla Limited（「Cipla」；BSE：500087；NSE：CIPLA EQ）旗下的Gulf FZ LCC（「Cipla Gulf」）今天公布加强双方合作伙伴关系，携手在澳洲及新西兰市场推广及分销四种生物仿制药。



在是次合作中，Cipla Gulf将负责为涵盖免疫学、骨质疏松、肿瘤及眼科领域的领先药物的专利生物仿制药物进行商品化。



上述药物由Alvotech研发及制造，并将由Cipla Gulf通过其位于澳洲及新西兰的分销网络进行分销。在2020年，这些创新产品在澳洲巿场的销售额达7亿美元。



在此次合作之前，Cipla Gulf于2019年7月已与Alvotech达成类似的协议，负责为Alvotech旗下作为阿达木单抗注射液（Adalimumab）的生物仿制药「AVT02」在个别新兴市场进行商品化。



Cipla国际业务（欧洲及新兴市场）行政总裁Nishant Saxena在评论是次合作时表示：「我们以『关爱生命』为目标，其中让患者能使用关键的药物正是其核心所在，而是次合作正是朝着这个方向迈进。我们相信，Alvotech的产品将加强我们旗下生物仿制药的在研产品线，并让我们在专科领域提供广泛的治疗，同时扩大我们在澳洲市场的据点。」



Alvotech首席商务官Anil Okay表示：「我们很高兴与Cipla一起迈出这战略性的一步。 Alvotech在仿制药开发及制造方面的专业知识，结合Cipla的商业能力，将能为该区患者提供更多优质生物仿制药的选择。」



关于Alvotech

Alvotech是一家跨国生物制药公司，致力为全球市场开发和生产优质生物仿制药。公司是生物科技领域的专家，透过为全球合作伙伴和病患者提供优质和具有成本优势的产品及服务，矢志成为生物仿制药品领域的全球领导者。公司采用全面整合的策略，强大的内部能力覆盖整个价值链，有助加快生物仿制药的开发。Alvotech的股东包括由创始人兼主席Robert Wessman先生旗下的Aztiq Pharma、来自澳洲及新西兰的Cipla Gulf、韩国的Shinhan Bank；Baxter Healthcare SA、YAS Holdings、ATHOS（Strüngmann家族办公室），以及来自新加坡的CVC Capital Partners和淡马锡控股（Temasek Holdings）。Alvotech初步的在研产品包括数款单克隆抗体和融合蛋白生物仿制药，旨在治疗自身免疫、肿瘤和炎症相关疾病，改善世界各地病患者的生活质素。如欲了解详情，请浏览网站 www.alvotech.com，或点击LinkedIn、Twitter和Facebook。



关于Cipla

Cipla于1935年成立，是一家全球性制药公司，专注于已立足的国家和地区 -- 印度、南非、北美 -- 以及关键受监管和新兴市场的敏捷及可持续性增长、复杂的仿制药以及深化的组合。公司在呼吸、抗逆转录病毒、泌尿、心脏病、抗感染和中枢神经系统方面的优势众所周知。公司遍布世界各地的46家制造工厂使用尖端科技平台生产50多种药剂和1,500多种产品，满足80多个市场的需求。Cipla是印度第三大制药公司（根据IQVIA MAT 2020年6月份的数据），也是南非私营制药市场的第三大制药公司（根据IQVIA MAT 2020年6月份的数据），同时也是仿制药生产商中，仿制药最常被美国药店分发给病人的公司之一。过去八年里，为病人带来彻底改变的目标一直激励着Cipla各方面的工作。2001年公司以每天不到一美元的价格在非洲提供艾滋病三联抗逆转录病毒疗法，这改变了公司的模式，得到了广泛的认可，帮助确保非洲人民被纳入防艾滋病运动，同时公司使受艾滋病影响最严重地区的所有人都能获得且负担得起艾滋病防治药物。作为负责任的企业公民，Cipla在医疗方面采取人道主义做法，以实现其「关爱生命」的目标，并在其经营业务的地方建立了根深蒂固的小区关系，成为了全球卫生机构、同行和所有利益相关方的首选合作伙伴。查询详情，请浏览 www.cipla.com，或点击Twitter、Facebook和LinkedIn。



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