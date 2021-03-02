香港特别行政区政府投资推广署鼓励澳洲企业善用香港在粤港澳大湾区营商优势

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|InvestHK
|Jan 21, 2020 15:30 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署协助海外及内地企业来港开设或扩展业务数字创新高
|Jan 13, 2020 10:00 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访印度尼西亚推广香港长远商机
|Oct 28, 2019 15:00 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访韩国推广香港长远商机
|Oct 14, 2019 17:30 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访南美洲推广香港长远商机
|Sept 2, 2019 09:00 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访新加坡推广香港长远商机
|July 23, 2019 10:30 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访泰国宣传香港营商优势
|June 24, 2019 10:30 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访欧洲宣传香港独特营商优势
|May 6, 2019 10:00 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访印度宣传香港独特营商角色
|Apr 11, 2019 16:30 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访巴黎宣传香港营商优势
|Apr 9, 2019 19:00 HKT/SGT
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香港特别行政区行政长官鼓励日本企业把握粤港澳大湾区商机
|Mar 17, 2019 13:30 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访阿联酋、科威特和卡塔尔介绍香港优越营商环境
|Mar 4, 2019 11:00 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长出访阿斯塔纳、莫斯科和伊斯坦布尔宣传香港营商优势
|Jan 14, 2019 17:00 HKT/SGT
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香港投资推广署署长出访伦敦和米兰宣传香港营商优势
|Aug 13, 2018 12:00 HKT/SGT
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香港投资推广署署长访东盟国家 推广香港在粤港澳大湾区的角色
|July 9, 2018 10:00 HKT/SGT
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香港投资推广署署长访问日本和韩国 推广香港在粤港澳大湾区的角色
|June 20, 2018 22:04 HKT/SGT
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香港特别行政区行政长官鼓励法国企业把握粤港澳大湾区商机
|May 13, 2018 14:00 HKT/SGT
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香港投资推广署署长访问以色列和北欧宣传香港营商优势
|Apr 22, 2018 14:00 HKT/SGT
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香港特别行政区政府投资推广署署长访问中东宣传香港独特营商优势
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