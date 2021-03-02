Monday, 1 March 2021, 17:02 HKT/SGT Share: 中国版“宝洁”赴港上市，业绩逆势增长16.9% ，快速切入宠物赛道首战告捷

香港, 2021年3月1日 - (亚太商讯) - 据明报报道，中国版“宝洁”朝云集团（6601.HK）于日前开启招股，公司拟全球发售333,333,500股，其中香港公开发售33,334,000股，占比约10%，预期发售价介于每股7.80港元至9.20港元之间。



朝云集团组建于2018年，是中国领先的一站式多品类家居、个人和宠物护理平台。近年来，朝云集团通过对渠道、品类以及组织架构的持续优化改革，在保障业绩稳健增长的同时，品类拓展、利润提升、线上布局等多方面取得迅速发展，整体业绩稳中有增，交出了一份漂亮的成绩单，为成功上市奠定了良好基础。



线上线下双双逆势增长，打造多个品类第一



朝云集团拥有广泛的线下渠道，截至2020年9月30日，朝云集团拥有超过1200家线下经销商，62万个销售网点，48名大客户，11000个零售网点，覆盖国内所有省份、所有地级市，全面深入一至五线城市。



2008年，朝云集团开始建设线上渠道，一年内便从单一店铺拓展到14个自营店铺，从单一渠道拓展到20 多个线上渠道，连续两年超过100%增长。此外，朝云集团还在线上打造了多款明星品牌及单品。超威获得天猫驱虫类目及电热蚊香类目排名第一，宠护护理新品牌倔强的尾巴获得宠物香水除味剂类目排名第一，幷入选天猫小黑盒认证年度优质新品榜单。



通过在渠道结构、品类结构及组织架构方面进行了全面优化 ，朝云集团实现连续多年稳健增长。在2019年，朝云集团已有多款单品零售额超过1亿元（人民币，下同）。2020年，朝云集团进入快速发展期。2020年前三季度，朝云集团克服疫情影响，实现线上线下双双逆势增长，总收入14.61亿元，较2019年同期增长16.9%。根据灼识咨询的预测，自2019年至2024年，中国家居护理市场零售额规模将从458亿元增长至694亿元，个人护理产品市场将从2019年的4,587亿元增长至7,014亿元，市场增长空间巨大。据了解，朝云集团在2021年将全面进军规模超千亿的宠物市场，利用宠物护理业务来抢抓进一步增长机会。



品类结构持续优化 快速切入宠物赛道首战告捷



根据灼识咨询的资料，在家居护理行业本土企业中，朝云集团拥有最多的品牌和子品类数量。同时，朝云集团多个品类在市场中具有领先地位。根据灼识咨询的资料，以零售额计，朝云集团在驱蚊杀虫品类市场连续五年份额第一，是中国第二大家居清洁产品制造商及中国第二大家居清洁护理产品制造商。而个人护理产品花露水品类和洗手液品类，在上市9个月分别实现细分品类领先地位。朝云集团在2019年进入宠物护理市场后，旗下品牌倔强的尾巴上市4个月即实现了天猫宠物香水除味类目排名第一，并成为天猫新锐品牌。



通过对品类结构持续优化，朝云集团品类发展日趋均衡，新品类的收入连续高涨。据招股书披露，朝云集团家居清洁产品的收入由截至2019年9月30日，同比增长29.7%；个人护理品类截至2020年9月30日同比增长69.2%，宠物品类增速快、毛利高，未来发展值得期待。



顶尖团队构建领先的多品牌多品类履带式发展平台



2018年，陈丹霞成为朝云集团董事长，2019年开始兼任CEO，开启朝云集团独立发展和IPO之路。



据了解，陈丹霞及其管理团队拥有跨平台跨渠道多领域的丰富行业经验。管理团队均为拥有多年经验的职业经理人，横跨化妆品、日化、母婴产品、宠物及电商等多个领域，有的来自阿里巴巴以及国内龙头宠物企业，有的由立白培养超过10年。该团队具有国内外兼并购经营管理经验以及国际化视野，行业经验平均超过15年，在朝云集团旗下公司工作平均超过10年。



凭借出色的多品牌运营能力，陈丹霞带领朝云团队成功孵化了多个行业领导品牌，幷打造千人千面的战略，通过扩展产品供应，最终构建了一站式多品牌多品类智慧家居、个人和宠物护理平台。如今，朝云集团上市在即，如何激发公司潜力、再创新成就，正等待着陈丹霞和她背后这支出色的团队。





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