中国的普渡机器人在日本HCJ展，展现最新型配送机器人以及消毒机器人

日本东京, 2021年3月1日 - (亚太商讯) - 2021年2月16日-19日,普渡机器人在日本东京千叶幕张国际展览中心,HCJ展览会(国际饭店/饭店展览会HOTERES JAPAN、餐饮博览会CATEREX JAPAN、日本食品服务设备展览会)展出,展现了配送机器人这种先进的配送服务方式以及公司最新款消毒机器人“欢乐消2”。







HCJ 展览会是日本酒店业及餐饮业,较大型也是久负盛名的品牌展览会,在业内享有极高声誉,已成为不可错过的行业年度盛事。据主办方官方数据表示,展会有8个展馆,有来自意大利、德国、波兰、美国、中国、香港、台湾等32个国家和地区的1000多家企业参展,吸引了来自世界各地的业内人士约70,000人。为期4天的HCJ展览会旨在展示行业最新型设备及其相关技术,寻找可以解决人手短缺问题、消除病毒风险的最新型服务机器人。



展览会上,普渡机器人的配送机器人以及消毒机器人吸引了参展观众的目光,最受欢迎的则是普渡新奇萌机器人“贝拉”。据工作人员介绍,“贝拉(BellaBot)”拉搭载了全维感知传感器,采用了以猫为原型的拟物化萌系设计,具有创新的语音、灯光、触摸、人脸识别、显示等多模态交互,在送餐机器人欢乐送的基础上让送餐更有温度,与人类的互动更加多样化。



现场人员表示:“普渡的机器人操作起来比想象的方便,看起来很有科技感,刚才试着用了一下,送到的位置非常准确,有机会想带回去几台试试,应该能给我们餐厅带来更好的服务效果。”



据了解,普渡机器人总部位于创新之都深圳,其核心技术为低速自动驾驶、机器人电机驱动与运动控制,生产的配送机器人“欢乐送”、“贝拉”、回盘机器人“好啦”已经广泛应用于全球50多个国家和地区的500多个城市,包括Haidilao Hotpot, JD, Woowa Brothers, HomePlus, Bytedance, LG and Sheraton hotel 等知名企业。



普渡机器人为了实现精准的配送服务,自主研发了多传感器融合的PUDU SLAM算法方案,在保证精度与可靠性的同时极大扩展了适用场景,使机器人具备了高精度定位、3D避障、高度探测、自主规划路径的能力。每台机器人都可以不依赖网络与同一网络里的任意机器人直接通信,更接近于人与人之间的交互机制。同时机器人配备车规级的独立联动悬挂系统,运行更加平稳。



未来,随着机器人产业技术日趋成熟,服务机器人的功能日益完善,将有越来越多的服务业投入使用商用服务机器人来辅助工作人员提高服务效率。



