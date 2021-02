Saturday, 27 February 2021, 11:11 HKT/SGT Share: 国美零售全面深化全零售平台业务 赋能加速数字化本地零售的未来发展

香港, 2021年2月27日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司(493.HK)于昨日发布的公告中透露,虽然去年受到新型冠状病毒肺炎疫情爆发之压力,预期截至2020年12月31日止12个月(「报告期内」)的综合经营业绩将会受到影响,但集团对持续转型之在线线下一体化新零售业务的未来发展充满信心。



2020年,全球经济受到新冠疫情的巨大冲击,对实体经济造成影响。但凭借良好的企业管理及规划,报告期内,国美零售社群数量已达100万,在线线下会员超2亿人、九九付费会员超200万人。2020年12月新客首单转化率达15%,同比提升64%;会员复购率为31%,同比提升21%;会员活跃度同比提升105%。



随着中国境内疫情持续受控,宏观经济增长稳健发展。自2021年以来,国美零售的业务亦持续不断改善,无论从电器销售还是整个在线线下双平台、多品类的GMV和UV的增长,都是比较可喜的。公司在1月份正式上线了「真快乐」APP。截至2月20日,GMV同比增长超4倍,非家电品类有了高速增长,重点品类如母婴类和美容个护类增长十分迅猛。非家电品类的增长,也印证了国美零售采用真选策略拓展全品类的正确性,凸显了自身的供应链优势和管理效率。



在资金方面,国美零售于报告期内已悉数偿还了本金总额超55亿元人民币的境内债及美元债后,继续保持充裕资金。于2020年12月31日,国美零售的现金及现金等价物预期约人民币100亿元。



2021年,国美零售将贯彻以「提效率降成本」、「拓规模增盈利」作为年度经营的两大关键指标,全面提升自我、全力赋能商户、全心服务消费者。



持续深化革新全零售平台业务 紧抓宏观经济复苏机遇



2020年上半年,国美零售在完成「家‧生活」战略第一阶段基础建设期后,抵住疫情冲击的压力下,迅即展开战略第二阶段的精细深化发展期。凭借34年来在家电零售行业的深厚底蕴和强大的供应链资源,国美零售遵循「新发展阶段」、「新发展思维」、「新发展格局」,推动「家‧生活」战略第二阶段发展进程,全面开放汇集供应链、物流、专业服务、在线线下双平台等一体化生态系统的稀缺性核心价值,全力抓紧疫情后经济复苏带来的巨大机遇。



国美零售「家‧生活」战略第二阶段将主要通过线下平台以精品体验展示、实体网络为依托,在线平台以「真快乐」等娱乐化方式承接,形成在线线下双平台。通过线下平台体验、在线交易,为在线平台精准导流;另一方面,通过在线展示、线下消费,向线下平台精准赋能,形成具差异化的新格局。



同时,国美零售通过自营和第三方外部供应链的真选供应链体系形成开放性平台。公司在C端客户端以多维的家生活品类体现,为更多商户和合作伙伴提供更好的合作空间,吸引他们与国美零售供应链合作,在在线线下双平台以及第三方流量平台上形成共融发展。



此外,国美零售亦将继续大力拓展加盟店,快速抢占3至6级城市的下沉市场,迅速渗透具有巨大发展潜力的村镇市场,实现流量的导入与销售增量。国美零售于2020年全年新开县域店超1,000家,县域店累计2,200家。



数字化、娱乐化在线线下双平台新零售模式 赋能降本增益



2021年,国美零售启动的「真快乐」APP,标志着一个新征程的启航。这是国美零售的一个娱乐化、社交化的在线零售平台,向用户提供高质量、低价格全类目商品的同时,以充满趣味性的娱乐化形式,向用户提供有质量又好玩的全新购物体验。一方面,从国美34年深耕的家电行业里面开始向外做拓展,进入更多的零售商品赛道。另一方面,核心的强调娱乐化,以用户的思维为其带来全新的购物体验。



「真快乐」APP标志着国美零售平台生态圈正式发力娱乐化零售,拥抱数字科技,以全新的品牌形象连接厂商和用户,引领零售业步入娱乐化零售新时代。目前线下门店网络已全面数字化,与在线打通互联。国美零售将线下门店场景延展到在线,在「真快乐」APP上,「一店一页」完成了全国超3,000家门店的在线平移,使得每个门店实现互联网化、数字化,可服务周边3-5公里的国美社群用户,以「真人实时在线解答+商品准时快速送达+到店、到家服务」的全链条服务模式,成为跟用户距离最近、最可信赖的顾问。对用户而言,可随时在线与最近门店的专业导购及时交流,也可由用户预约到店或上门进行面对面沟通;对国美零售而言,将分散的线下数据数字化,使整个交易过程在线化,不仅改变了交易过程,也改变了交易后阶段的机会挖掘模式。



同时,在国美双平台的精准赋能下,厂商品牌的整体渠道运营成本费率得以降低,国美零售自身的综合运营费率亦然。厂商和公司成本的综合压降传导到消费者端,将可降低顾客的实际购物价格,形成三方共赢的局面。



另一方面,通过国美真选开放供应链的拓展和强化,国美零售双平台的商品结构将显著优化,商品SKU数量也快速扩充。依托双平台全场景优势和娱乐化机制活力,国美零售的流量质量和流量规模将双双显著提升,整体营收规模有望显著增长,综合盈利能力亦将全面改善,使国美零售的价值潜力持续释放。



未来,国美零售将形成数字化、平台化、娱乐化、社交化的开放共享国美生态圈。同时,集团将利用自己稀缺的能力全面升级业态,在零售数字化、平台化、娱乐化、本地化新赛道上加速发展,迸发巨大潜力。







