Nuvera提升燃料电池发动机测试能力

马萨诸塞州比勒里卡和意大利米兰, 2021年2月26日 - (亚太商讯) - 动力应用燃料电池动力解决方案提供商Nuvera Fuel Cells,LLC宣布,其在意大利的大型耐久性测试设施投产后,其氢燃料电池发动机测试能力将得到扩展。







新的自动化设施位于奥西奥的SIAD S.p.A.主工厂,经过三年的设计,建造和调试。Nuvera燃料电池发动机测试模块(ETM)是公司不断扩展的产品线的设备齐全的测试场。为了证明Nuvera的动力系统满足商业中型和重型动力应用的需求,ETM提供了在不同的客户特定负载周期下同时测试多达8个燃料电池发动机的能力。核查Nuvera燃料电池发动机性能以满足中国公交车客户的需求是正在进行的早期活动之一。



“Nuvera仍然致力于为OEM提供制造高性能,零排放车辆所需的技术,” Nuvera欧盟运营总监Giampaolo Sibilia说。“确认我们的燃料电池发动机超出了多个移动市场中客户的期望,这是我们的首要任务。”



Nuvera®E系列燃料电池发动机可将燃料电池实际集成到商用车辆应用中,例如电动货车,公共汽车,8类车辆和港口集装箱装卸设备。Nuvera还打算在非汽车应用中部署其技术。利用Nuvera独特的燃料电池堆技术,其燃料电池发动机将低运行成本,紧凑性和耐用性完美地结合在一起。



Nuvera首席执行官Lucien Robroek表示:“我为Nuvera团队在实现燃料电池测试基础设施扩展这一里程碑方面所取得的成功表示赞赏。ETM设备在行业中是独一无二的,为客户提供了在现实世界商业应用程序中成功部署燃料电池系统所需的能力。”



关于NUVERA FUEL CELLS, LLC

Nuvera Fuel Cells,LLC一家是向重型移动应用提供零排放发动机的制造商。在美国,欧洲和中国设有办公室。Nuvera提供清洁,安全和高效的产品,旨在满足工业车辆和其他运输市场的严格需求。



Nuvera是Hyster-Yale Group,Inc.的全资子公司,该公司主要以Hyster®和Yale®品牌设计,研发,制造,售销和服务于全球综合型叉车和配件市场。Hyster-Yale 集团是Hyster-Yale Materials Handling,Inc.(NYSE:HY)的全资子公司。Hyster-Yale Materials Handling,Inc.及其子公司总部位于俄亥俄州克利夫兰,在全球拥有大约7,700名员工。



